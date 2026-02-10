Aggiorna alla versione o alla release più recente del tuo software IBM

Abbonamento e supporto IBM Passport Advantage

Utilizza i benefici di IBM® Software Subscription and Support (S&S) per scaricare nuove versioni e release del tuo software IBM

    Utilizza al meglio la nuova e avanzata tecnologia offerta dagli aggiornamenti al software IBM. Scopri come.

    Fase 1

    Vai su Passport Advantage Online per i clienti e fai clic su accedi.

    Avrai bisogno di:

    1. un ID IBM e una password*
    2. accesso al tuo sito Passport Advantage Online (PAO)
    3. autorizzazione dal suo contatto principale del sito o dal contatto secondario per scaricare il software

    *Nota: se non ne hai uno, fai clic su "Crea un IBMid". Fornisci le informazioni richieste, inclusa una giustificazione aziendale convincente per i privilegi di download del software. Invia. La tua richiesta verrà indirizzata al contatto principale del tuo sito e riceverai una notifica quando il tuo ID sarà attivato e l'accesso al download del software sarà stato approvato.

    Password protetta per accedere sullo schermo del computer

    Fase 2

    Seleziona Download software da:

    • Menu principale
    • Riquadro Trova o
    • Elenco dei Link rapidi
    Fase 3

    1. Cerca per nome del prodotto, descrizione o numero di parte o scorri un elenco del software autorizzato.
    2. Rivedi o modifica le impostazioni di versione, sistema operativo e lingua
    3. Conferma le tue scelte e scarica

    È facilissimo.

    Vai su Download del software per informazioni più dettagliate

    Risorse
    Scopri le novità e le opzioni disponibili per il download con S&S attivo

    Utilizza i benefici di IBM Software Subscription and Support (S&S) per scaricare nuove versioni e release del tuo software IBM.

         Scopri di più
    Iscriviti per ricevere le notifiche di nuove release e supporto

    Iscriviti per rimanere informato sugli aggiornamenti critici del supporto per i prodotti IBM con My Notifications.

         Scopri di più
    Visualizza i prodotti con le prossime date di terminazione del supporto di base

    Esplora tutte le versioni o release del tuo software IBM in fase di transizione al supporto Extended o Sustained nella seconda metà del 2025 e nella prima metà del 2026.

         Scopri di più

