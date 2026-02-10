Vai su Passport Advantage Online per i clienti e fai clic su accedi.
Avrai bisogno di:
*Nota: se non ne hai uno, fai clic su "Crea un IBMid". Fornisci le informazioni richieste, inclusa una giustificazione aziendale convincente per i privilegi di download del software. Invia. La tua richiesta verrà indirizzata al contatto principale del tuo sito e riceverai una notifica quando il tuo ID sarà attivato e l'accesso al download del software sarà stato approvato.
Seleziona Download software da:
È facilissimo.
Vai su Download del software per informazioni più dettagliate
Utilizza i benefici di IBM Software Subscription and Support (S&S) per scaricare nuove versioni e release del tuo software IBM.
Iscriviti per rimanere informato sugli aggiornamenti critici del supporto per i prodotti IBM con My Notifications.
Esplora tutte le versioni o release del tuo software IBM in fase di transizione al supporto Extended o Sustained nella seconda metà del 2025 e nella prima metà del 2026.