Vai su Passport Advantage Online per i clienti e fai clic su accedi.

Avrai bisogno di:

un ID IBM e una password* accesso al tuo sito Passport Advantage Online (PAO) autorizzazione dal suo contatto principale del sito o dal contatto secondario per scaricare il software

*Nota: se non ne hai uno, fai clic su "Crea un IBMid". Fornisci le informazioni richieste, inclusa una giustificazione aziendale convincente per i privilegi di download del software. Invia. La tua richiesta verrà indirizzata al contatto principale del tuo sito e riceverai una notifica quando il tuo ID sarà attivato e l'accesso al download del software sarà stato approvato.