Come iscriversi a Passport Advantage

Per iscriverti a Passport Advantage o per aggiungere ulteriori siti a un contratto Passport Advantage esistente, puoi:
Prima di iscriverti, leggi i Requisiti di firma per l'iscrizione a Passport Advantage per Paese/Regione.
Nota: se nel tuo Paese sono richieste una o due firme, puoi utilizzare l'iscrizione online, MA ricorda di stampare, firmare e restituire il modulo di iscrizione a IBM o al tuo IBM Business Partner.
L'iscrizione online è il modo più veloce per iscriversi a un nuovo sito Passport Advantage o aggiungere ulteriori siti a un accordo Passport Advantage esistente.
Nota: l'iscrizione online NON può essere utilizzata per l'iscrizione federale negli Stati Uniti.
Passaggio 1: accedi all'iscrizione online a Passport Advantage usando il tuo ID IBM.
Passaggio 2: completa tutti i campi richiesti per l'iscrizione online, quindi invia. Per:
Passaggio 3: riceverai una "E-mail di benvenuto al Passport Advantage".
Se non puoi o non desideri iscriverti online, puoi scaricare e completare un modulo di iscrizione da Termini di IBM.
Passaggio 1: fai clic sul link sottostante che corrisponde ai requisiti di firma per il tuo Paese:
Passaggio 2: utilizza il menu a discesa "Lingua" nella colonna "Filtra per" (a sinistra) per selezionare la lingua preferita.=
Passaggio 3: scarica il modulo di iscrizione, compila tutti i campi obbligatori e firma, se richiesto dalla legge locale.
Passaggio 4: invia il modulo di iscrizione a IBM o al tuo IBM Business Partner.
Fase 5: Riceverai un'e-mail una volta completata la registrazione.
Nota: i clienti federali statunitensi devono comunque seguire il processo federale statunitense.
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