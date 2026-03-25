Come iscriversi a Passport Advantage

Come iscriversi a Passport Advantage
IBM Passport Advantage offre prezzi più vantaggiosi, amministrazione semplificata del sito e una sola data di rinnovo annuale. Per utilizzare al meglio questi benefici, è necessario iscriversi.

Informazioni generali

Per iscriverti a Passport Advantage o per aggiungere ulteriori siti a un contratto Passport Advantage esistente, puoi:

  • iscriviti online o
  • scaricare, compilare e inviare il modulo di iscrizione a IBM Passport Advantage direttamente a IBM o al tuo IBM Business Partner.

Prima di iscriverti, leggi i Requisiti di firma per l'iscrizione a Passport Advantage per Paese/Regione.

Nota: se nel tuo Paese sono richieste una o due firme, puoi utilizzare l'iscrizione online, MA ricorda di stampare, firmare e restituire il modulo di iscrizione a IBM o al tuo IBM Business Partner.

Iscriviti online

L'iscrizione online è il modo più veloce per iscriversi a un nuovo sito Passport Advantage o aggiungere ulteriori siti a un accordo Passport Advantage esistente.
Nota: l'iscrizione online NON può essere utilizzata per l'iscrizione federale negli Stati Uniti.

Passaggio 1: accedi all'iscrizione online a Passport Advantage usando il tuo ID IBM.

  • Se non disponi di un ID IBM, ti verrà chiesto di effettuare la REGISTRAZIONE.
    • Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password.
    • Fornisci le informazioni richieste.
      Nota: un * indica un campo obbligatorio.
    • Invia.
      Nota:
    • una volta accettata ed elaborata la tua registrazione, riceverai una notifica tramite e-mail.
    • Usa il tuo ID IBM per completare il processo di iscrizione online a Passport Advantage
      Nota: puoi anche utilizzare il tuo ID IBM per accedere a qualsiasi applicazione IBM basata sulla registrazione, incluso IBM Passport Advantage Online.

Passaggio 2: completa tutti i campi richiesti per l'iscrizione online, quindi invia. Per:

  •  Paesi che non richiedono la firma: la tua iscrizione è completata.
  • Paesi che richiedono una o due firme: la tua registrazione non è ancora completa. Devi (1) scaricare, (2) stampare, (3) firmare il modulo di iscrizione e (4) restituirlo al tuo rappresentante IBM o al tuo IBM Business Partner per completare il processo di iscrizione.

Passaggio 3: riceverai una "E-mail di benvenuto al Passport Advantage".

Scarica i moduli di iscrizione

Se non puoi o non desideri iscriverti online, puoi scaricare e completare un modulo di iscrizione da Termini di IBM.

Passaggio 1: fai clic sul link sottostante che corrisponde ai requisiti di firma per il tuo Paese:

Passaggio 2: utilizza il menu a discesa "Lingua" nella colonna "Filtra per" (a sinistra) per selezionare la lingua preferita.=

Passaggio 3: scarica il modulo di iscrizione, compila tutti i campi obbligatori e firma, se richiesto dalla legge locale.

Passaggio 4: invia il modulo di iscrizione a IBM o al tuo IBM Business Partner.

Fase 5: Riceverai un'e-mail una volta completata la registrazione.
Nota: i clienti federali statunitensi devono comunque seguire il processo federale statunitense.

Ricorda

  1. Passport Advantage offre due opzioni di iscrizione. Puoi:
    • Iscriverti online o
    • Scaricare, compilare e restituire i moduli di iscrizione a Passport Advantage direttamente a IBM o al tuo IBM Business Partner.
  2. I clienti governativi e accademici possono iscriversi online o offline. Tuttavia, i clienti federali statunitensi devono seguire la procedura federale degli Stati Uniti.
  3. Non utilizzare i moduli di iscrizione online o IBM International Passport Advantage per Passport Advantage Express (PAE). Il PAE è basato sulle transazioni.