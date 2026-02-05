Requisiti di firma per l'iscrizione a Passport Advantage - per regione e paese

Passport Advantage Online per i rivenditori fornisce accesso sicuro a informazioni, strumenti e applicazioni Passport Advantage specifici del sito per effettuare ordini, creare preventivi, scaricare file relativi ai prezzi, generare report e gestire contatti.

Requisiti di firma - per regione e paese

Paese / RegioneRequisiti
CanadaNon è richiesta la firma
Stati UnitiNon è richiesta la firma
America LatinaFirma del cliente e IBM richiesta

Paese / RegioneRequisiti
Asia-Pacifico (esclusa Cina, Giappone, Corea, Thailandia)Non è richiesta la firma
CinaFirma del cliente richiesta
GiapponeFirma del cliente richiesta
CoreaFirma del cliente richiesta
ThailandiaFirma del cliente richiesta

Paese / RegioneRequisiti
Europa, Medio Oriente e Africa (esclusi i paesi elencati di seguito)Non è richiesta la firma
AfghanistanFirma del cliente richiesta
AlbaniaFirma del cliente richiesta
AlgeriaFirma del cliente richiesta
AndorraFirma del cliente e IBM richiesta
AngolaFirma del cliente richiesta
BahrainFirma del cliente richiesta
BelgioFirma del cliente richiesta
BeninFirma del cliente richiesta
Bosnia ed ErzegovinaFirma del cliente e IBM richiesta
BotswanaFirma del cliente richiesta
BulgariaFirma del cliente richiesta
Burkina FasoFirma del cliente richiesta
BurundiFirma del cliente richiesta
CamerunFirma del cliente richiesta
Capo VerdeFirma del cliente richiesta
Repubblica CentrafricanaFirma del cliente richiesta
CiadFirma del cliente richiesta
Congo, Repubblica Democratica del (ex: Zaire)Firma del cliente richiesta
Costa d'AvorioFirma del cliente richiesta
CroaziaFirma del cliente e IBM richiesta
Repubblica CecaFirma del cliente richiesta
GibutiFirma del cliente richiesta
EgittoFirma del cliente richiesta
Guinea EquatorialeFirma del cliente richiesta
EritreaFirma del cliente richiesta
EtiopiaFirma del cliente richiesta
FranciaFirma del cliente e IBM richiesta
GabonFirma del cliente richiesta
GambiaFirma del cliente richiesta
GhanaFirma del cliente richiesta
GuineaFirma del cliente richiesta
Guinea-BissauFirma del cliente richiesta
UngheriaFirma del cliente e IBM richiesta
IranFirma del cliente richiesta
IraqFirma del cliente richiesta
ItaliaFirma del cliente richiesta
GiordaniaFirma del cliente richiesta
KenyaFirma del cliente richiesta
KuwaitFirma del cliente richiesta
LibanoFirma del cliente richiesta
LesothoFirma del cliente richiesta
LiberiaFirma del cliente richiesta
Libia / Giamahiria Araba LibicaFirma del cliente richiesta
LussemburgoFirma del cliente richiesta
MacedoniaFirma del cliente richiesta
MalawiFirma del cliente richiesta
MaliFirma del cliente richiesta
MaltaFirma del cliente richiesta
MauritaniaFirma del cliente richiesta
MaroccoFirma del cliente richiesta
MozambicoFirma del cliente richiesta
NamibiaFirma del cliente richiesta
Paesi BassiFirma del cliente richiesta
NigerFirma del cliente richiesta
NigeriaFirma del cliente richiesta
OmanFirma del cliente richiesta
PakistanFirma del cliente richiesta
Territorio palestinese (Cisgiordania/Gaza)Firma del cliente richiesta
PoloniaFirma del cliente richiesta
QatarFirma del cliente richiesta
RomaniaFirma del cliente e IBM richiesta
RussiaFirma del cliente richiesta
RuandaFirma del cliente richiesta
San MarinoFirma del cliente richiesta
São Tomé e PrincipeFirma del cliente richiesta
Arabia SauditaFirma del cliente richiesta
SenegalFirma del cliente richiesta
SeychellesFirma del cliente richiesta
Sierra LeoneFirma del cliente richiesta
SlovacchiaFirma del cliente richiesta
SloveniaFirma del cliente richiesta
SomaliaFirma del cliente richiesta
SudanFirma del cliente richiesta
SwazilandFirma del cliente richiesta
Repubblica Araba di SiriaFirma del cliente richiesta
Tanzania, Repubblica Unita diFirma del cliente richiesta
TogoFirma del cliente richiesta
TunisiaFirma del cliente richiesta
TurchiaFirma del cliente richiesta
UgandaFirma del cliente richiesta
Emirati Arabi UnitiFirma del cliente richiesta
Sahara occidentaleFirma del cliente richiesta
YemenFirma del cliente richiesta
Serbia e Montenegro (ex Repubblica di Jugoslavia)Firma del cliente e IBM richiesta
ZambiaFirma del cliente richiesta
ZimbabweFirma del cliente richiesta

Paese / RegioneRequisiti
Guiana franceseÈ richiesta la firma di IBM
Polinesia franceseÈ richiesta la firma di IBM
Territori australi francesiFirma del cliente e IBM richiesta
Ricorda

 

  1. Oltre ai servizi principali, amministrativi / prova di diritto e sito, Passport Advantage Express è un'offerta basata sulle transazioni e non è necessario iscriversi.
  2. Indipendentemente dal fatto che la tua regione o il tuo paese richiedano una firma, due firme o nessuna firma, hai sempre due opzioni di iscrizione. Puoi
    • Iscriverti online
    • Scaricare e inviare un modulo di iscrizione a Passport Advantage.
  3. Al momento, i clienti di governo e accademici non possono iscriversi online.

 
Risorse
