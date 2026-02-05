|Paese / Regione
|Requisiti
|Canada
|Non è richiesta la firma
|Stati Uniti
|Non è richiesta la firma
|America Latina
|Firma del cliente e IBM richiesta
|Asia-Pacifico (esclusa Cina, Giappone, Corea, Thailandia)
|Non è richiesta la firma
|Cina
|Firma del cliente richiesta
|Giappone
|Firma del cliente richiesta
|Corea
|Firma del cliente richiesta
|Thailandia
|Firma del cliente richiesta
|Europa, Medio Oriente e Africa (esclusi i paesi elencati di seguito)
|Non è richiesta la firma
|Afghanistan
|Firma del cliente richiesta
|Albania
|Firma del cliente richiesta
|Algeria
|Firma del cliente richiesta
|Andorra
|Firma del cliente e IBM richiesta
|Angola
|Firma del cliente richiesta
|Bahrain
|Firma del cliente richiesta
|Belgio
|Firma del cliente richiesta
|Benin
|Firma del cliente richiesta
|Bosnia ed Erzegovina
|Firma del cliente e IBM richiesta
|Botswana
|Firma del cliente richiesta
|Bulgaria
|Firma del cliente richiesta
|Burkina Faso
|Firma del cliente richiesta
|Burundi
|Firma del cliente richiesta
|Camerun
|Firma del cliente richiesta
|Capo Verde
|Firma del cliente richiesta
|Repubblica Centrafricana
|Firma del cliente richiesta
|Ciad
|Firma del cliente richiesta
|Congo, Repubblica Democratica del (ex: Zaire)
|Firma del cliente richiesta
|Costa d'Avorio
|Firma del cliente richiesta
|Croazia
|Firma del cliente e IBM richiesta
|Repubblica Ceca
|Firma del cliente richiesta
|Gibuti
|Firma del cliente richiesta
|Egitto
|Firma del cliente richiesta
|Guinea Equatoriale
|Firma del cliente richiesta
|Eritrea
|Firma del cliente richiesta
|Etiopia
|Firma del cliente richiesta
|Francia
|Firma del cliente e IBM richiesta
|Gabon
|Firma del cliente richiesta
|Gambia
|Firma del cliente richiesta
|Ghana
|Firma del cliente richiesta
|Guinea
|Firma del cliente richiesta
|Guinea-Bissau
|Firma del cliente richiesta
|Ungheria
|Firma del cliente e IBM richiesta
|Iran
|Firma del cliente richiesta
|Iraq
|Firma del cliente richiesta
|Italia
|Firma del cliente richiesta
|Giordania
|Firma del cliente richiesta
|Kenya
|Firma del cliente richiesta
|Kuwait
|Firma del cliente richiesta
|Libano
|Firma del cliente richiesta
|Lesotho
|Firma del cliente richiesta
|Liberia
|Firma del cliente richiesta
|Libia / Giamahiria Araba Libica
|Firma del cliente richiesta
|Lussemburgo
|Firma del cliente richiesta
|Macedonia
|Firma del cliente richiesta
|Malawi
|Firma del cliente richiesta
|Mali
|Firma del cliente richiesta
|Malta
|Firma del cliente richiesta
|Mauritania
|Firma del cliente richiesta
|Marocco
|Firma del cliente richiesta
|Mozambico
|Firma del cliente richiesta
|Namibia
|Firma del cliente richiesta
|Paesi Bassi
|Firma del cliente richiesta
|Niger
|Firma del cliente richiesta
|Nigeria
|Firma del cliente richiesta
|Oman
|Firma del cliente richiesta
|Pakistan
|Firma del cliente richiesta
|Territorio palestinese (Cisgiordania/Gaza)
|Firma del cliente richiesta
|Polonia
|Firma del cliente richiesta
|Qatar
|Firma del cliente richiesta
|Romania
|Firma del cliente e IBM richiesta
|Russia
|Firma del cliente richiesta
|Ruanda
|Firma del cliente richiesta
|San Marino
|Firma del cliente richiesta
|São Tomé e Principe
|Firma del cliente richiesta
|Arabia Saudita
|Firma del cliente richiesta
|Senegal
|Firma del cliente richiesta
|Seychelles
|Firma del cliente richiesta
|Sierra Leone
|Firma del cliente richiesta
|Slovacchia
|Firma del cliente richiesta
|Slovenia
|Firma del cliente richiesta
|Somalia
|Firma del cliente richiesta
|Sudan
|Firma del cliente richiesta
|Swaziland
|Firma del cliente richiesta
|Repubblica Araba di Siria
|Firma del cliente richiesta
|Tanzania, Repubblica Unita di
|Firma del cliente richiesta
|Togo
|Firma del cliente richiesta
|Tunisia
|Firma del cliente richiesta
|Turchia
|Firma del cliente richiesta
|Uganda
|Firma del cliente richiesta
|Emirati Arabi Uniti
|Firma del cliente richiesta
|Sahara occidentale
|Firma del cliente richiesta
|Yemen
|Firma del cliente richiesta
|Serbia e Montenegro (ex Repubblica di Jugoslavia)
|Firma del cliente e IBM richiesta
|Zambia
|Firma del cliente richiesta
|Zimbabwe
|Firma del cliente richiesta
|Guiana francese
|È richiesta la firma di IBM
|Polinesia francese
|È richiesta la firma di IBM
|Territori australi francesi
|Firma del cliente e IBM richiesta
Leggi l'intero Contratto per assicurarti di aver compreso tutti i termini e le condizioni, nonché i tuoi diritti e le tue responsabilità ai sensi del Contratto.
Scopri come iscrivere un nuovo sito Passport Advantage o aggiungere altri siti a uno esistente.
Migra i tuoi diritti Passport Advantage Express a un sito Passport Advantage nuovo o esistente in qualsiasi momento.