Termini di Passport Advantage: accordi, allegati e moduli

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  1. Inizia selezionando il tuo paese e la tua lingua.
  2. Quindi, alla voce "Document type", fai clic sulla freccia verso il basso a destra di "Standard Agreement"
  3. Alla voce Document types, seleziona "Standard" e poi Passport Advantage Agreements

    Nota: è possibile utilizzare le apposite caselle per visualizzare Agreement & Attachments e/o Enrollment Documents

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All'interno di IBM Terms, hai anche accesso ai documenti License Information (LI) di IBM, e anche a:

  • IBM Client Relationship Agreement (CRA) è il nostro unico accordo utilizzato per acquistare la maggior parte delle offerte IBM.
  • La famiglia di accordi CRA offre ai clienti la flessibilità di acquisire un insieme specifico di offerte con solo i termini necessari a supportare l'acquisizione di tali offerte. La famiglia di accordi CRA include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Cloud Services Agreement (CSA) e il CRA – Services.
  • Allegati alla famiglia di accordi CRA. Quando un cliente utilizza uno degli accordi della famiglia CRA per una transazione precedente che riguarda solo un'offerta specifica e decide, in un secondo momento, di ampliare i termini del proprio accordo della famiglia CRA per includere altre offerte, può farlo aggiungendo un allegato contenente tali termini supplementari quando lo desidera.
  • Allegati alla famiglia di accordi CRA. Quando un cliente utilizza uno degli accordi della famiglia CRA per una transazione precedente che riguarda solo un'offerta specifica e decide, in un secondo momento, di ampliare i termini del proprio accordo della famiglia CRA per includere altre offerte, può farlo aggiungendo un allegato contenente tali termini supplementari quando lo desidera.
  • IBM Data Processing Addendum (DPA) e Statement of Limited Warranty (SoLW) e altri standard richiesti per soddisfare specifici requisiti normativi, legali e di offerta

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AccordiAllegati e ProgrammiAccordi di licenza di base e documenti informativi sulle licenze

IBM ti offre due distinti Accordi per ordinare prodotti idonei (EP, Eligible Product). Entrambi sono disponibili per la consultazione all'interno di IBM Terms. Fai clic sui link sottostanti per leggere o scaricare gli Accordi.

1.      International Passport Advantage Agreement

2.      International Passport Advantage Express Agreement

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