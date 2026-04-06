Per visualizzare i documenti PA e PAE attuali, vai su IBM Terms.
- Inizia selezionando il tuo paese e la tua lingua.
- Quindi, alla voce "Document type", fai clic sulla freccia verso il basso a destra di "Standard Agreement"
- Alla voce Document types, seleziona "Standard" e poi Passport Advantage Agreements
Nota: è possibile utilizzare le apposite caselle per visualizzare Agreement & Attachments e/o Enrollment Documents
Se preferisci, puoi saltare la ricerca in Terms e andare direttamente ai seguenti documenti
All'interno di IBM Terms, hai anche accesso ai documenti License Information (LI) di IBM, e anche a:
- IBM Client Relationship Agreement (CRA) è il nostro unico accordo utilizzato per acquistare la maggior parte delle offerte IBM.
- La famiglia di accordi CRA offre ai clienti la flessibilità di acquisire un insieme specifico di offerte con solo i termini necessari a supportare l'acquisizione di tali offerte. La famiglia di accordi CRA include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Cloud Services Agreement (CSA) e il CRA – Services.
- Allegati alla famiglia di accordi CRA. Quando un cliente utilizza uno degli accordi della famiglia CRA per una transazione precedente che riguarda solo un'offerta specifica e decide, in un secondo momento, di ampliare i termini del proprio accordo della famiglia CRA per includere altre offerte, può farlo aggiungendo un allegato contenente tali termini supplementari quando lo desidera.
- Allegati alla famiglia di accordi CRA. Quando un cliente utilizza uno degli accordi della famiglia CRA per una transazione precedente che riguarda solo un'offerta specifica e decide, in un secondo momento, di ampliare i termini del proprio accordo della famiglia CRA per includere altre offerte, può farlo aggiungendo un allegato contenente tali termini supplementari quando lo desidera.
- IBM Data Processing Addendum (DPA) e Statement of Limited Warranty (SoLW) e altri standard richiesti per soddisfare specifici requisiti normativi, legali e di offerta
Iscriviti ai documenti su Terms che utilizzi più spesso.