Panoramica di Passport Advantage Express

Sia nei programmi IBM Passport Advantage che Passport Advantage Express, i clienti possono:
Sebbene entrambi i programmi utilizzino un insieme comune di contratti, processi e strumenti, esistono differenze tra loro.
Ideale per grandi aziende, multinazionali e aziende con più sedi
Basato sulle relazioni
Iscrizione obbligatoria
Relationship Suggested Volume Prezzi (RSVP)
Una data di rinnovo annuale di S&S (per la maggior parte delle offerte) sincronizzata con un'unica data di anniversario
Gestisci più siti con un unico accordo
Aggregazione di punti
Scopri di più su Passport Advantage
Progettato per le aziende più piccole con un unico sito
Basato su transazioni
Nessuna iscrizione
Prezzo retail consigliato (SRP)
Le date di rinnovo S&S sono allineate alla data di acquisto iniziale, non a una singola data di anniversario annuale
Solo gestione di un singolo sito
Nessuna aggregazione di punti
Scopri di più su Passport Advantage Express