Panoramica di Passport Advantage Express

Forme geometriche blu e nere su sfondo scuro.

Passport Advantage (PA) e Passport Advantage Express (PAE) sono programmi IBM completi attraverso i quali i clienti possono ordinare prodotti idonei (EP).

Panoramica

Sia nei programmi IBM Passport Advantage che Passport Advantage Express, i clienti possono:

  • Acquisire prodotti idonei (EP) tra cui licenze per software IBM (sia senza scadenza che a tempo determinato), categorie di prodotti CEO (Opzione Enterprise Completa), abbonamento e supporto al software, cloud service, dispositivi e servizi di dispositivi e alcune offerte di terze parti soggette a termini di terze parti.
  • Rinnovare IBM Software Subscription and Support, abbonamento e licenze a tempo determinato, servizi cloud e appliance.
  • Acquistare e rinnovare il supporto tecnico per applicazioni open source selezionate e altre applicazioni non garantite.

Sebbene entrambi i programmi utilizzino un insieme comune di contratti, processi e strumenti, esistono differenze tra loro.

Confronto tra Passport Advantage e Passport Advantage Express

Passport Advantage

Ideale per grandi aziende, multinazionali e aziende con più sedi

Basato sulle relazioni

Iscrizione obbligatoria

Relationship Suggested Volume Prezzi (RSVP)

Una data di rinnovo annuale di S&S (per la maggior parte delle offerte) sincronizzata con un'unica data di anniversario

Gestisci più siti con un unico accordo

Aggregazione di punti

Scopri di più su Passport Advantage

Passport Advantage Express

Progettato per le aziende più piccole con un unico sito

Basato su transazioni

Nessuna iscrizione

Prezzo retail consigliato (SRP)

Le date di rinnovo S&S sono allineate alla data di acquisto iniziale, non a una singola data di anniversario annuale

Solo gestione di un singolo sito

Nessuna aggregazione di punti

Scopri di più su Passport Advantage Express

Leggi gli accordi
Rivedi gli accordi Passport Advantage Express
Iscriviti a Passport Advantage
Scopri come iscrivere un nuovo sito Passport Advantage o aggiungere altri siti a uno esistente
Migra a Passport Advantage
Scopri come trasferire i tuoi diritti Passport Advantage Express a Passport Advantage