Processor Value Unit (PVU)

Una Processor Value Unit (PVU) è un'unità di misura utilizzata per differenziare le licenze software su tecnologie di processore distribuite (definite in base al fornitore del processore, al marchio, al tipo e al numero di modello).

Capacità completa rispetto a capacità parziale

I licenziatari possono distribuire i programmi idonei utilizzando la licenza a capacità completa o la licenza con capacità di virtualizzazione (capacità ridotta).

  • Se si utilizza la licenza a capacità completa, il Titolare della licenza deve ottenere i diritti di Processor Value Unit (PVU) sufficienti a coprire tutti i core processori attivati nell'ambiente hardware fisico reso disponibile o gestito dal Programma, ad eccezione dei server da cui il Programma è stato rimosso in modo permanente. Un core del processore attivato è un core disponibile per l'uso in un server fisico, indipendentemente dal fatto che la capacità del core del processore possa essere o sia limitata da tecnologie di virtualizzazione, comandi del sistema operativo, impostazioni del BIOS o restrizioni simili.
  • Se si utilizza la licenza con capacità ridotta, secondo i Termini di licenza della capacità ridotta Passport Advantage il Titolare della licenza deve ottenere diritti sufficienti a coprire tutti i core di elaborazione attivati resi disponibili o gestiti dal Programma, come definito secondo le Regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione.

Una Processor Value Unit (PVU) è un'unità di misura per cui il Programma può essere concesso in licenza. Il numero di diritti PVU richiesti si basa sulla tecnologia del processore (definita nelle tabelle PVU riportate di seguito in base al fornitore del processore, alla marca, al tipo e al numero di modello) e sul numero di processori messi a disposizione del Programma. IBM definisce un processore, ai fini delle licenze basate su PVU, come ciascun core di processore su un chip (socket). Un chip processore dual-core, ad esempio, ha due core di processore.

Tabelle PVU

Le tabelle sottostanti elencano solo le tecnologie di processori generalmente disponibili, alla data di pubblicazione. I requisiti PVU per le future tecnologie di processore potrebbero differire. Per ricevere aiuto nell'identificazione del tuo Numero di modello del processore, consulta la Processor Model Number Discovery Guide (US).

Tabella PVU per core (sezione 1 di 2 - RISC e System z)

Fornitore di
processori		Nome del
processore		Numeri di modello del serverNumero massimo
di socket per server		Numero del
modello
di processore		PVU per core
IBMPOWER IFL, qualsiasi core di sistema POWER che esegue LinuxTUTTITUTTITUTTI70
Power 11E1180>4TUTTI120
E1150TUTTITUTTI100
S1112, S1122, L1122, S1124, L1124TUTTITUTTI70
Power10E1080>4TUTTI120
E1050TUTTITUTTI100
S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012TUTTITUTTI70
Power9E980>4TUTTI120
E9504TUTTI100
H922, H924, S914, S922, S9242 Tutti70
POWER8870, 880> 4TUTTI120
E8504TUTTI100

S812, S814, S822, S824		2TUTTI70
POWER7 4770, 780, 795> 4TUTTI120
750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE4TUTTI100
PS700-703,
710-740, p260, p270		2TUTTI70
POWER6550, 560, 570,
575, 595		TUTTITUTTI120
520,
JS12, JS22,
JS23, JS43		TUTTITUTTI80
POWER5,
POWER4		TUTTITUTTITUTTI100
POWER5 QCMTUTTITUTTITUTTI50
z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 & L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
Linux One I-V tutti i modelli Emperor 1,5		TUTTITUTTITUTTI120
z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
Linux One I-IV tutti i modelli Rockhopper, compresi Express 1,2,6		TUTTITUTTITUTTI100
 PowerPC 970TUTTITUTTITUTTI50
 PowerXCellTM,
Cell/B.E.TM 8i3		TUTTITUTTITUTTI30
QualsiasiTutte le altreTUTTITUTTITUTTI100
Tecnologie del processore
Marca del processore
Fornitore di
processori		Nome del
processore		Numeri di modello del serverNumero massimo
di socket per server		Numeri di modello del processorePVU per core
HP/IntelItanium®TUTTITUTTITUTTI100
PA-RISCTUTTITUTTITUTTI100
Oracle / Sun / FujitsuSPARC64 VI, VII, X, X+. XIITUTTITUTTITUTTI100
UltraSPARC IVTUTTITUTTITUTTI100
SPARC M5 / M6TUTTITUTTITUTTI120
SPARC M7T7-44TUTTI100
SPARC T4/T5/M7/S7/M8T5-8, M7-8, M7-16, M8-8>4TUTTI120
T4-4, T5-4, T7-4, T8-44TUTTI100
T4-1, T4-1B,
T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2		2TUTTI70
SPARC T3TUTTITUTTITUTTI70
UltraSPARC T2TUTTITUTTITUTTI50
UltraSPARC T1TUTTITUTTITUTTI30
QualsiasiTutte le altreTUTTITUTTITUTTI100

*Requisiti alla data di pubblicazione: 25 settembre 2024

Note:

  1. Ogni motore Integrated Facility for Linux (IFL) o Central Processor (CP) equivale a 1 core.
  2. Si riferisce ai server System z9, eServer zSeries o System/390.
  3. Diritti richiesti solo per i core Power Processor Element (PPE).
  4. Il requisito PVU per la tecnologia di processore POWER7/7+ dipende dal numero massimo possibile di socket sul server. NOTA: Power 7 si riferisce a Power 7/7+ 5
  5. z196 si riferisce a IBM zEnterprise 196, zEC12 si riferisce a IBM zEnterprise EC12.
  6. z114 si riferisce a IBM zEnterprise 114.
  • Cell Broadband Engine è un marchio registrato di Sony Computer Entertainment, Inc. negli Stati Uniti, in altri paesi, o entrambi ed è utilizzato su licenza.

  • Intel, il logo Intel, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel Centrino, il logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tabella PVU per core (sezione 2 di 2 - x86)

Fornitore di
processori		Nome del
processore		Modello di processore
numero1		Numero massimo di socket per serverPVU per core
Intel®Xeon® 2Tutti i modelli di processore Xeon post-Nehalem (lanciati l'11/2008), inclusi Xeon 6 (6ª generazione) e Xeon Scalabile (5ª generazione)
2
4
>4
70
100
120
Xeon®Tutti i modelli di processori Xeon pre-Nehalem
3000 a 3399
5000 a 5499
7000 a 7499		TUTTI50
Core® 3Tutti i3, i5, i7, i9TUTTI70
AMDOpteronTUTTITUTTI50
AMDEPYCTUTTITUTTI70
QualsiasiTutte le altreTUTTITUTTI100

*Requisiti alla data di pubblicazione: 08 maggio 2024

Note:

  1. IBM offre software per processori Intel e AMD. Intel si riferisce ai suoi processori con il "Numero del processore" e AMD con il "Numero del modello". Il modello del processore può essere preceduto da una lettera. Ad esempio, 'x5365 si riferisce a '5365', che è incluso nella tabella all'interno dell'intervallo 'da 5000 a 5499'. 
  2. Il requisito PVU per la tecnologia di processore Intel indicata dipende dal numero massimo di socket sul server. Se i socket su due o più server sono collegati per formare un server Symmetric Multiprocessing (SMP), il numero massimo di socket per server aumenta. Vedi gli esempi di un singolo server e di due o più server qui sotto.
    Esempi di server singolo:
    • Il server a 2 socket con 6 core per socket richiede 840 PVU (70 per core x 12 core) Il server a 4 socket con 6 core per socket richiede 2400 PVU (100 per core x 24 core)
    • Il server a 8 socket con 6 core per socket richiede 5760 PVU (120 per core x 48 core)
      Esempio di due o più server con socket collegati:
    • Quando i socket su un server a 2 socket con 6 core per socket sono collegati ai socket su un altro server a 2 socket con 6 core per socket, questo diventa un server SMP con un massimo di 4 socket per server e 24 core, e richiede 2400 PVU (100 per core x 24 core).
  3. L'ultima generazione di processori Intel Core non rientra in questa voce, quindi esclude i processori che utilizzano l'architettura ibrida Intel Performance contenente due tipi di core diversi.
Calcolatore PVU

Utilizza il calcolatore dell'unità di valore del processore per determinare il numero di pVU richiesto in base al tuo ambiente.

Domande frequenti sulla PVU

Vedi le risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla PVU.

