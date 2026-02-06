Una Processor Value Unit (PVU) è un'unità di misura per cui il Programma può essere concesso in licenza. Il numero di diritti PVU richiesti si basa sulla tecnologia del processore (definita nelle tabelle PVU riportate di seguito in base al fornitore del processore, alla marca, al tipo e al numero di modello) e sul numero di processori messi a disposizione del Programma. IBM definisce un processore, ai fini delle licenze basate su PVU, come ciascun core di processore su un chip (socket). Un chip processore dual-core, ad esempio, ha due core di processore.