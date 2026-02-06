I licenziatari possono distribuire i programmi idonei utilizzando la licenza a capacità completa o la licenza con capacità di virtualizzazione (capacità ridotta).
Una Processor Value Unit (PVU) è un'unità di misura per cui il Programma può essere concesso in licenza. Il numero di diritti PVU richiesti si basa sulla tecnologia del processore (definita nelle tabelle PVU riportate di seguito in base al fornitore del processore, alla marca, al tipo e al numero di modello) e sul numero di processori messi a disposizione del Programma. IBM definisce un processore, ai fini delle licenze basate su PVU, come ciascun core di processore su un chip (socket). Un chip processore dual-core, ad esempio, ha due core di processore.
Le tabelle sottostanti elencano solo le tecnologie di processori generalmente disponibili, alla data di pubblicazione. I requisiti PVU per le future tecnologie di processore potrebbero differire. Per ricevere aiuto nell'identificazione del tuo Numero di modello del processore, consulta la Processor Model Number Discovery Guide (US).
|Fornitore di
processori
|Nome del
processore
|Numeri di modello del server
|Numero massimo
di socket per server
|Numero del
modello
di processore
|PVU per core
|IBM
|POWER IFL, qualsiasi core di sistema POWER che esegue Linux
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|70
|Power 11
|E1180
|>4
|TUTTI
|120
|E1150
|TUTTI
|TUTTI
|100
|S1112, S1122, L1122, S1124, L1124
|TUTTI
|TUTTI
|70
|Power10
|E1080
|>4
|TUTTI
|120
|E1050
|TUTTI
|TUTTI
|100
|S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012
|TUTTI
|TUTTI
|70
|Power9
|E980
|>4
|TUTTI
|120
|E950
|4
|TUTTI
|100
|H922, H924, S914, S922, S924
|2
|Tutti
|70
|POWER8
|870, 880
|> 4
|TUTTI
|120
|E850
|4
|TUTTI
|100
S812, S814, S822, S824
|2
|TUTTI
|70
|POWER7 4
|770, 780, 795
|> 4
|TUTTI
|120
|750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE
|4
|TUTTI
|100
|PS700-703,
710-740, p260, p270
|2
|TUTTI
|70
|POWER6
|550, 560, 570,
575, 595
|TUTTI
|TUTTI
|120
|520,
JS12, JS22,
JS23, JS43
|TUTTI
|TUTTI
|80
|POWER5,
POWER4
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|100
|POWER5 QCM
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|50
|z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 & L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
Linux One I-V tutti i modelli Emperor 1,5
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|120
|z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
Linux One I-IV tutti i modelli Rockhopper, compresi Express 1,2,6
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|100
|PowerPC 970
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|50
| PowerXCellTM,
Cell/B.E.TM 8i3
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|30
|Qualsiasi
|Tutte le altre
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|100
|Tecnologie del processore
|Marca del processore
|Fornitore di
processori
|Nome del
processore
|Numeri di modello del server
|Numero massimo
di socket per server
|Numeri di modello del processore
|PVU per core
|HP/Intel
|Itanium®
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|100
|PA-RISC
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|100
|Oracle / Sun / Fujitsu
|SPARC64 VI, VII, X, X+. XII
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|100
|UltraSPARC IV
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|100
|SPARC M5 / M6
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|120
|SPARC M7
|T7-4
|4
|TUTTI
|100
|SPARC T4/T5/M7/S7/M8
|T5-8, M7-8, M7-16, M8-8
|>4
|TUTTI
|120
|T4-4, T5-4, T7-4, T8-4
|4
|TUTTI
|100
|T4-1, T4-1B,
T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2
|2
|TUTTI
|70
|SPARC T3
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|70
|UltraSPARC T2
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|50
|UltraSPARC T1
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|30
|Qualsiasi
|Tutte le altre
|TUTTI
|TUTTI
|TUTTI
|100
*Requisiti alla data di pubblicazione: 25 settembre 2024
Note:
|Fornitore di
processori
|Nome del
processore
|Modello di processore
numero1
|Numero massimo di socket per server
|PVU per core
|Intel®
|Xeon® 2
|Tutti i modelli di processore Xeon post-Nehalem (lanciati l'11/2008), inclusi Xeon 6 (6ª generazione) e Xeon Scalabile (5ª generazione)
2
4
>4
70
100
120
|Xeon®
|Tutti i modelli di processori Xeon pre-Nehalem
3000 a 3399
5000 a 5499
7000 a 7499
|TUTTI
|50
|Core® 3
|Tutti i3, i5, i7, i9
|TUTTI
|70
|AMD
|Opteron
|TUTTI
|TUTTI
|50
|AMD
|EPYC
|TUTTI
|TUTTI
|70
|Qualsiasi
|Tutte le altre
|TUTTI
|TUTTI
|100
*Requisiti alla data di pubblicazione: 08 maggio 2024
Note:
Utilizza il calcolatore dell'unità di valore del processore per determinare il numero di pVU richiesto in base al tuo ambiente.
Vedi le risposte ad alcune delle domande più frequenti sulla PVU.