Domande frequenti sulle licenze IBM Processor Value Unit (PVU)

1. Che cos'è una Processor Value Unit (PVU)?

Una Processor Value Unit (PVU) è un'unità di misura utilizzata per differenziare la licenza del middleware basata sulla tecnologia dei processori distribuiti (definita all'interno della tabella PVU per fornitore del processore, marca, tipo e numero di modello del processore).

IBM continua a definire un processore ai fini delle licenze basate su PVU come ogni core del processore su un chip. Ogni programma software ha un prezzo specifico per PVU. IBM ha introdotto le PVU nel 2006 per riflettere meglio il valore relativo che un cliente può ricevere quando esegue un workload su una particolare tecnologia.

2. Le Processor Value Unit sono trasferibili tra server?

Sì, le Processor Value Unit per lo stesso programma sono completamente trasferibili tra i server dell'azienda. Quando si effettua il trasferimento su un server con core di processore con requisiti diversi di PVU per core, potrebbero essere necessarie licenze PVU aggiuntive o inferiori. Se sono necessarie licenze PVU aggiuntive, il cliente deve acquistare licenze PVU aggiuntive per la distribuzione, per garantire la conformità.

3. Qual è la struttura dei numeri di parte per i programmi che utilizzano la metrica PVU?

La struttura dei numeri di parte Passport Advantage per le licenze con 12 mesi di Software Subscription & Support (S&S), per il rinnovo S&S, il ripristino S&S e le licenze di permuta (ove disponibili) è coerente tra le offerte basate su PVU e quelle del programma Passport Advantage.

4. Perché alcuni numeri di parte sono disponibili solo in quantità minime di 10 PVU?

I prezzi di alcuni programmi Processor Value Unit sono così bassi che, se si utilizzasse la quantità di 1, si otterrebbero prezzi inferiori a un dollaro statunitense. Questi prodotti vengono inoltre generalmente acquistati in gran numero. Pertanto, è stato creato un minimo di 10 Processor Value Unit per facilitare gli ordini, la fatturazione e l'amministrazione.

5. Cosa determina i diritti PVU richiesti per una licenza software?

I diritti PVU richiesti per la licenza software del middleware sono determinati dal prodotto tra (A) il valore PVU per core e (B) il numero totale di core del processore del server su cui il middleware è installato. Ad esempio, 2 core * 70 PVU per core = 140 PVU.

(A) Valore PVU per core

La metrica PVU di IBM viene utilizzata per differenziare la tecnologia del processore su cui è installato il middleware. A ciascuna tecnologia di processore viene assegnato un valore PVU per core del processore, come rappresentato nella tabella IBM PVU per i server (per desktop, laptop e workstation, fare riferimento alla sezione assegnata in queste FAQ).

Una tecnologia di processore e il corrispondente valore PVU per core sono caratterizzati da cinque attributi:

Fornitore del processore: AMD, HP, Fujitsu, IBM, Intel o Oracle, ecc. Marca del processore: Itanium, Opteron, POWER6, Xeon, ecc. Tipo di processore: one-core, dual-core (due core per socket), quad-core, ecc. Socket del processore: numero massimo di socket possibili sul server. Numero di modello del processore: in alcuni casi, come per i chip Intel Xeon, è richiesto il numero di modello del processore, come mostrato nella tabella PVU.

(B) Numero totale di core del processore

Il numero totale di core del processore è determinato dalla moltiplicazione di tutti i chip del processore (o socket) sul server e del numero di core del processore per ciascun chip (o socket).

Ad esempio, un server a due socket con chip di processore Intel quad-core Xeon (ad esempio quattro core di processore per chip) ha un totale di otto core (due chip moltiplicati per quattro core per chip). I requisiti PVU per questo server sono 560 PVU: 70 PVU per core moltiplicato per 8 core del processore.

6. IBM continua a definire un "processore" come il "core" del processore?

Sì. IBM ha sempre definito e continua a definire il processore come il core del processore. I clienti sono tenuti ad acquisire licenze software per tutti i core del processore attivati disponibili per l'uso sul server. Con le licenze Processor Value Unit (PVU), i clienti acquisiscono licenze PVU in base al numero e al tipo di core del processore.

Spesso il termine "core del processore" viene utilizzato semplicemente come core.

7. Con quale frequenza viene aggiornata la tabella PVU?

La tabella PVU viene aggiornata periodicamente man mano che diventano disponibili nuove tecnologie di processore. La data in fondo alla tabella indica il giorno in cui è stata pubblicata.

8. Quali strumenti posso utilizzare per determinare i diritti PVU richiesti?

Se conosci già il modello del processore, puoi consultare le Tabelle PVU. Le tabelle PVU sono la fonte ufficiale dei requisiti PVU per core dei server.

Lo strumento di calcolo di Processor Value Unit ti aiuterà a calcolare il numero corretto di PVU dopo averti posto una serie di domande.

9. Cosa determina il valore PVU per core richiesto per un laptop, un desktop e una workstation (requisito per core)?

Per laptop, desktop e workstation con processori AMD o Intel x86, il requisito PVU per core è di 100 PVU per core per tutta la tecnologia di processori single-core e 50 PVU per core per tutta la tecnologia multi-core (ad esempio, Core 2 Duo) – tranne per le tecnologie multi-core Intel®Core™ i3, i5 e i7 che richiedono 70 PVU per core.

10. Perché IBM utilizza le Processor Value Unit?

Nell'ambiente odierno, in cui diverse tecnologie di core del processore possono avere caratteristiche di workload significativamente differenti, è diventato importante per IBM e altri fornitori di middleware riflettere queste differenze di prestazioni nelle licenze software. Per esempio, un cliente avrebbe bisogno di un numero maggiore di core del processore relativamente più lenti per eseguire un determinato workload rispetto a quelli che utilizzerebbe con core del processore più veloci. Il prezzo che un cliente paga dovrebbe rappresentare equamente il valore potenziale che può ricevere da quei sistemi, che deriva dalla quantità di lavoro possibile che il processore può eseguire.

La struttura Processor Value Unit di IBM consente una relativa semplicità nelle licenze software in risposta alla rapida evoluzione delle tecnologie hardware. I due principali cambiamenti tecnologici che hanno dato origine alle licenze PVU sono stati l'adozione diffusa della tecnologia multi-core (più core del processore su un singolo chip di silicio) e l'evoluzione e l'adozione sempre più diffusa delle tecnologie di virtualizzazione. La struttura PVU di IBM fornisce una base per le licenze middleware che possono adattarsi più facilmente a questi progressi. Inoltre, la licenza PVU offre ai clienti maggiore flessibilità e granularità di licenze, e riduce l'impatto delle licenze software sulle decisioni di progettazione del sistema.

11. Come assegna IBM le PVU in base ai requisiti principali per le nuove tecnologie?

Man mano che IBM inserisce le nuove tecnologie di processore nella struttura della Processor Value Unit, l'obiettivo principale è quello di continuare a fornire miglioramenti delle prestazioni del prezzo del software. Quando si assegnano i requisiti di PVU per core, le prestazioni relative del processore vengono valutate utilizzando una serie di diversi benchmark standard del settore. Questi benchmark possono includere sia l'elaborazione delle transazioni (ad esempio, TPC-C) e benchmark standard basati su processori (ad esempio SPECint e SPECjbb). Le condizioni di mercato e il desiderio di mantenere una struttura relativamente semplice sono anche fattori che influenzano l'assegnazione delle unità di valore dei processori.

12. Sono disponibili strumenti di gestione delle licenze per aiutare i clienti a determinare i diritti sul software?

I clienti possono utilizzare IBM License Metric Tool (ILMT), uno strumento gratuito, per monitorare i propri diritti sui programmi IBM. Inoltre, a pagamento, i clienti possono sostituire IBM BigFix Inventory che include Tivoli Asset Discovery for Distributed come programma di supporto e offre funzioni aggiuntive.

13. È necessario uno strumento di conformità come IBM License Metric Tool (ILMT)?

L'uso di IBM License Metric Tool (ILMT) è richiesto solo per le licenze per capacità ridotta. Per ulteriori informazioni, consulta le Domande frequenti sulla capacità ridotta.

14. Devo sempre acquistare una licenza per la capacità massima del server?

No, potresti utilizzare al meglio la licenza per capacità ridotta se soddisfi i requisiti. Per maggiori informazioni, consulta le Domande frequenti sulla capacità ridotta.

15. Potreste fornire un esempio di matrice dei possibili requisiti PVU per POWER?

Modello di processore Numero massimo di socket Core per socket PVU per core PVU totali POWER S822 2 8 x 70 =1120 POWER E850 4 8 x 100 =3200 POWER 880 8 8 x 120 =7680

16. Perché il numero di socket sul server è rilevante per il prezzo che ricevo?

La scalabilità del server offre ai clienti le funzionalità per raggiungere livelli più elevati di utilizzo del software. La scalabilità del server può essere misurata dal numero massimo di socket sul server. Di conseguenza, è possibile ottenere un aumento del valore del software con una maggiore scalabilità, misurata dal numero massimo di socket sul server.

17. Qual è la differenza tra POWER7 e POWER7 TurboCore?

La modalità Turbo-core è disponibile solo sui modelli di server Power. La modalità Turbo-core consente al server di "passare" dalla modalità operativa normale con 8 core attivi a quella con 4 core attivi. Questo cambio può avvenire solo dopo un IPL. In modalità Turbo-core i 4 core attivi raggiungono prestazioni superiori perché possono utilizzare la cache extra resa disponibile dai 4 core inattivi.

Tieni presente che i core inattivi non eseguono alcun workload software, quindi non è necessario acquisire diritti di licenza per essi. Se il cliente dovesse tornare alla modalità operativa normale, dovrà disporre delle licenze per tutti gli 8 core.

18. Qual è la differenza tra core, chip e socket?

Ogni core rappresenta un'unità funzionale all'interno di un dispositivo di calcolo che interpreta ed esegue istruzioni software. Questi core sono collegati al chip. Il chip viene quindi collegato a un socket che lo monta sulla scheda madre. Spesso i termini chip e socket sono usati in modo intercambiabile.

19. Potreste fornire un esempio di matrice dei possibili requisiti PVU per la tecnologia dei processori Intel?

Numero massimo di socket Core per socket PVU per core PVU totali 2 x8 x 70 =1120 4 x8 x 100 =3200 8 x8 x 120 =7680

20. Perché la scalabilità del server è rilevante per il prezzo che ricevo?

La scalabilità del server può essere misurata dal numero massimo di socket sul server. La scalabilità dei server con l'uso della tecnologia di virtualizzazione offre ai clienti la possibilità di raggiungere livelli più elevati di consolidamento del workload e di utilizzo dei loro asset middleware software. Di conseguenza, è possibile ottenere un aumento del valore del software con una maggiore scalabilità, misurata dal numero massimo di socket sul server.

21. Il valore PVU per core cambia quando collego socket su server diversi?

Se i socket di due o più server sono collegati per formare un server Symmetric Multiprocessing (SMP), il numero massimo di socket per server aumenta (Per ulteriori informazioni su SMP, consulta Symmetric Multiprocessing).

Ad esempio, quando i socket su un server a 2 socket con 6 core per socket sono collegati a socket su un altro server da 2 socket con 6 core per socket, questo diventa un server SMP con un massimo di 4 socket per server e 24 core, e richiede 2400 PVU (100 per core x 24 core).

22. IBM continua a definire il "processore" come il core del processore?

Sì. Come in tutti gli annunci precedenti, IBM continua a definire il processore come il core del processore. I clienti sono tenuti ad acquisire licenze software per tutti i core del processore attivati disponibili per l'uso sul server. Con le licenze Processor Value Unit (PVU), i clienti sono tenuti ad acquisire licenze PVU in base al numero e al tipo di core del processore.

23. Qual è la differenza tra un modello di server e un numero di modello del processore?

Il modello di server si riferisce all'intero hardware, che comprende almeno un socket/chip con core del processore, memoria, bus e alimentazione; mentre il modello del processore è una componente parziale dell'hardware, composta dal socket/chip con i core del processore.