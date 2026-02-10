Panoramica delle domande frequenti sulle sottocapacità

1. Il cliente deve ancora accettare i termini di licenza di sottocapacità prima di ordinare le licenze per la distribuzione delle sottocapacità?

Dal 18 luglio 2011, i termini di sottocapacità sono stati inclusi nel contratto di base IBM Passport Advantage. I clienti possono trovare i termini correlati nella sezione Capacità completa e Virtualizzazione

Sezione Requisiti.

2. Come e quando verrà ampliato il numero di ambienti idonei?

Fin dall'inizio dell'offerta di sottocapacità Passport Advantage, IBM ha reso sempre nuove tecnologie di virtualizzazione server idonee a partecipare a questa opzione flessibile. Per ulteriori informazioni, consulta la scheda Annunci di questo sito web di FAQ. IBM continuerà questa strategia, annunciando ulteriori ambienti di virtualizzazione idonei attraverso vari mezzi. Quando possibile, tali annunci verranno effettuati tramite la normale procedura di invio delle lettere di annuncio. Tuttavia, data la rapida evoluzione del mercato della tecnologia dei server virtualizzati, per ricevere una notifica quando sarà disponibile il supporto di IBM License Metric Tool per ulteriori tecnologie di virtualizzazione idonee, i clienti dovranno abbonarsi a "Le mie notifiche" (le istruzioni sono riportate in una FAQ separata di seguito). Dovrebbero anche monitorare l'allegato Eligible Virtualization Technology (PDF, 40 KB) per eventuali aggiunte.

3. IBM sta collaborando con altri fornitori di hardware e software per estendere l'idoneità e il supporto della sottocapacità da parte di ILMT?

Sì, continuiamo a migliorare la nostra offerta di sottocapacità rendendo idonei altri ambienti di virtualizzazione, quando possiamo garantire di avere la capacità di monitorare questi ambienti e di articolare le regole di conteggio delle licenze di virtualizzazione. IBM continuerà a valutare altre tecnologie di virtualizzazione dei server in base alla domanda dei clienti e alla presenza sul mercato.

4. Quanto tempo hanno a disposizione i clienti per installare l'ILMT?

I nuovi clienti con sottocapacità devono implementare IBM License Metric Tool (ILMT) entro 90 giorni dalla prima implementazione di un prodotto con sottocapacità idonea su un ambiente di virtualizzazione idoneo.

I clienti esistenti con sottocapacità devono aggiornare tempestivamente alle nuove versioni, release o modifiche nel momento in cui vengono rese disponibili, secondo la sezione Full Capacity and Virtualization Requirements (Requisiti di piena capacità e virtualizzazione) dell'IPAA.

Si noti che IBM non prescrive intenzionalmente un periodo di tempo specifico per questo termine per soddisfare clienti di varie dimensioni. L'intento è che i clienti lo implichino il prima possibile, dato lo specifico framework IT.

5. Quali sono le eccezioni al requisito di utilizzare l'ILMT per la licenza di sottocapacità?

L'uso di IBM License Metric Tool è consigliato per gli ambienti con capacità completa basati su core ed è obbligatorio per l'uso con licenze di sottocapacità. A partire dal 1° maggio 2023 non saranno più accettate eccezioni a questo requisito. I clienti che in precedenza hanno effettuato la segnalazione manualmente a causa delle eccezioni offerte nelle versioni precedenti dell'IPPA saranno onorati. Queste eccezioni erano:

﻿﻿﻿quando l'ILMT non fornisce ancora supporto per l'ambiente di virtualizzazione idoneo

Nota: per ricevere una notifica quando il supporto ILMT per le tecnologie di virtualizzazione idonee sarà disponibile, i clienti devono abbonarsi a "Le mie notifiche" ﻿﻿﻿se la tua impresa ha meno di 1.000 dipendenti e collaboratori, non sei un provider di servizi (un'entità che fornisce servizi di tecnologia dell'informazione ai clienti finali, direttamente o tramite un rivenditore), e non hai stipulato un contratto con un provider di servizi per gestire il tuo ambiente e la capacità fisica totale dei tuoi server enterprise misurata sulla base di piena capacità, ma con licenza concessa in base ai termini della licenza di sottocapacità, è inferiore a 1.000 PVU. se i tuoi server sono concessi in licenza a piena capacità.



6. Cosa accade se l'ILMT non supporta la mia tecnologia di virtualizzazione?

Con il rilascio dell'IPPA v11, le eccezioni manuali non sono più accettate. Le tecnologie non supportate devono essere contabilizzate tramite licenze con capacità completa. Se desideri utilizzare al meglio le licenze con sottocapacità, devi adottare una tecnologia di virtualizzazione supportata. Se in precedenza eri idoneo al report manuale, fino al 1° gennaio 2024, puoi fare riferimento alle linee guida per la tecnologia di virtualizzazione idonea e all'esempio di foglio di calcolo per il tracciamento manuale disponibili nella pagina web della sottocapacità.

7. L'ILMT è ancora richiesto se aumento la distribuzione dei prodotti idonei alla sottocapacità fino alla piena capacità del server, come indicato nella Sezione 4 dell'allegato alla sottocapacità?

Se l'aumento alla piena capacità è di natura temporanea, allora l'ILMT dovrebbe continuare a monitorare quel server e le sue partizioni. Se l'aumento alla piena capacità è permanente, l'ILMT non dovrebbe essere necessario, ma IBM consiglia che il server e le sue partizioni continuino a essere monitorati da ILMT, soprattutto se quel server utilizza una tecnologia di virtualizzazione idonea poiché anche le configurazioni "permanenti" possono essere modificate, magari all'insaputa del gestore dell'asset.

8. Le licenze per capacità secondarie sono disponibili sia per i clienti Passport Advantage che per Passport Advantage Express?

Sì.

9. Se un cliente riduce la capacità di una partizione, i diritti di licenza PVU in eccesso possono essere ridistribuiti altrove?

Sì.

10. Le licenze per sottocapacità sono disponibili per i provider di servizi?

Sì.

11. Perché il periodo di reporting predefinito di ILMT è fissato mensilmente quando i termini consentono la rendicontazione trimestrale?

I termini di sottocapacità riflettono il reporting trimestrale come il tempo massimo concesso prima di dover analizzare, riconciliare e firmare i report ILMT. La maggior parte dei clienti probabilmente dovrà svolgere questo sforzo su base mensile, da qui l'impostazione predefinita. Alcuni clienti, con ambienti server molto dinamici, dove le partizioni vengono ridimensionate/spostate frequentemente e/o con cambiamenti nel loro inventario software, potrebbero dover creare report settimanali per rimanere al passo con il volume dei cambiamenti. Solo i clienti con gli ambienti server virtualizzati più stabili potrebbero mantenere la conformità ai termini di licenza IBM effettuando report trimestrali.



12. Perché i termini di sottocapacità e l'ILMT richiedono un reporting periodico (settimanale, mensile, trimestrale)?

Rispetto ad ambienti server con licenza relativamente più stabili e a piena capacità, IBM si assume molti più rischi nel consentire la flessibilità di concedere in licenza il proprio software su una base di sottocapacità in ambienti server virtualizzati, in cui la capacità del core del processore può essere modificata rapidamente. IBM richiede l'ILMT per l'offerta di sottocapacità per aiutare i clienti a mantenere la conformità ai termini di licenza IBM.

Tuttavia, l'ILMT fornisce solo i dati: il cliente deve quindi analizzare, riconciliare e creare report che documentino la propria conformità continua. La gestione degli asset IT è una disciplina finanziaria e il processo di creazione di questi report è molto simile nel concetto all'analisi, riconciliazione e creazione di report finanziari per i registri contabili di un cliente. Ad esempio, i report iniziali generati dall'ILMT durante lo sforzo di analisi/riconciliazione potrebbero essere considerati simili allo sforzo di creare un "bilanciamento di prova".

Una scarsa gestione degli asset IT può comportare spese sottovalutate e profitti sovrastimati: una preoccupazione per la direzione senior di qualsiasi azienda.

13. Un business partner o un provider di servizi IBM può aiutare un cliente a raggiungere la conformità alle licenze?

Sì, un business partner o un provider di servizi può essere in grado di assistere un cliente nella conformità delle licenze. Molti rivenditori Passport Advantage offrono la gestione delle licenze come servizio a valore aggiunto.

Tuttavia, l'entità che possiede il diritto di licenza (i clienti finali in questo esempio) è responsabile in ultima istanza della conformità ai termini di sottocapacità. In altre parole, i clienti possono delegare, ma non possono sottrarsi a questa responsabilità.

14. IBM ha il diritto di sottoporre a verifica un cliente?

Sì, secondo la verifica della licenza degli accordi Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM ha il diritto di controllare i clienti.



15. In che modo IBM determina se il cliente è conforme ai termini e alle condizioni della sottocapacità?

È responsabilità del cliente mantenere la conformità con i termini e le condizioni di sottocapacità. IBM mantiene il diritto di controllare l'uso dei prodotti software IBM da parte di un cliente per verificarne la conformità. La situazione di ogni cliente è unica e l'approccio di audit sarà adattato per valutare la conformità specifica a determinati ambienti.

16. Qual è la policy di licenza se la capacità principale del processore della partizione viene temporaneamente aumentata a causa di un workload aggiuntivo?

Un aumento della capacità massima o di picco del processore, misurata in core, disponibile per il software IBM richiede diritti di licenza aggiuntivi. I termini di licenza di IBM richiedono che i clienti ottengano ulteriori diritti prima di aumentare la capacità del core del processore disponibile per il software. L'ILMT monitora le variazioni nella capacità dei core dei processori e le segnala in modo che i clienti possano assicurarsi di aver ottenuto diritti sufficienti per coprire questi "limiti massimi". I termini di licenza IBM non consentono di calcolare la capacità media del core del processore né offrono periodi di tolleranza per i picchi temporanei del workload.



17. La licenza IBM consente un periodo di tolleranza e/o una "verifica" periodica per ottenere la conformità?

No, i termini di licenza IBM non prevedono un periodo di tolleranza per l'adeguamento. Inoltre, i termini di licenza basati sul core non si basano sull'"utilizzo". Sia i termini di licenza completa che di sottocapacità richiedono la capacità massima (di picco) del core del processore per il server (completa) o la partizione (sottocapacità) prima della distribuzione o dell'aumento di tale capacità. L'IBM License Metric Tool monitora l'ambiente server virtualizzato del cliente su base continua e riporta questo "limite massimo" nei core (per metrica di licenza) per prodotto software, per partizione. In questo modo il cliente può confrontare i totali dei prodotti di output con il proprio inventario di PoE con licenza, per confermare la propria conformità.

18. Cosa significa realmente un "aumento della capacità di virtualizzazione di un prodotto con sottocapacità idonea"?

Tale aumento si verifica ogni volta che si aumenta la capacità massima del core del processore (misurata in core) disponibile per il software, quando il numero di core del processore che eseguono la macchina o la partizione viene aumentato oltre le autorizzazioni o quando si rende disponibile il software (ad es. si installa in) un'altra partizione sul server.

19. Quale selezione devo effettuare alla voce Le mie notifiche di IBM per ricevere una notifica quando gli aggiornamenti di ILMT saranno disponibili?

Dopo aver effettuato l'accesso a Le mie notifiche con il tuo ID IBM, digita "License Metric" nella barra di ricerca del prodotto, quindi individua "IBM License Metric Tool" tra i prodotti elencati e seleziona il pulsante Iscriviti. Se non disponi di un ID IBM, visita Profilo account personale.

Se non disponi di un ID IBM, visita Profilo account personale.