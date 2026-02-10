Panoramica delle domande frequenti sulle sottocapacità

1. Che cosa sono le licenze di virtualizzazione (sottocapacità) e in che cosa differiscono dalle licenze standard?
La licenza per sottocapacità consente di concedere in licenza un programma software basato su core per meno della capacità complessiva del processore del server, quando il software viene distribuito in un ambiente di virtualizzazione idoneo. Con le licenze a piena capacità, i clienti devono ottenere i diritti di licenza per tutti i core di processore attivati nel server, indipendentemente dalla modalità di distribuzione del software.
Offerta di licenze con sottocapacità Passport Advantage di IBM:
2. Che cosa sono le licenze di virtualizzazione e come si relazionano alle licenze di sottocapacità?
Riconoscendo che l'uso della parola "virtualizzazione" è diventato comune nel settore, IBM a volte si riferisce alla sua offerta di "sottocapacità" come "capacità di virtualizzazione" o "licenza di virtualizzazione". Dovresti aspettarti che questi nomi siano usati in modo intercambiabile. Ai fini della licenza, la containerizzazione è considerata separatamente.
3. Che cos'è la licenza a piena capacità e in che modo è correlata alle licenze di sottocapacità?
Le licenze a piena capacità si basano su ogni core fisico del processore attivato nel server fisico. Quando i server erano costituiti da un core del processore posizionato sopra un chip collegato a un socket, il software veniva concesso in licenza a piena capacità per impostazione predefinita. Il concetto di licenza a piena capacità non è cambiato, nemmeno con la proliferazione di server multi-core e multi-socket. La concessione delle licenze era fondamentalmente semplice. Ma con il partizionamento e le tecnologie di virtualizzazione dei server più sofisticate che creano CPU virtuali, server/partizioni virtuali (ovvero macchine virtuali, LPAR, ecc.) che possono essere spostati e/o ridimensionati rapidamente, è nata la richiesta di termini di licenza più flessibili. Così IBM ha annunciato la sua offerta di licenze per sottocapacità già nel 2005. Oggi, IBM offre il più ampio supporto alle tecnologie di virtualizzazione del settore, tra cui le piattaforme RISC e x86 e Linux su System z. Inoltre, siamo l'unico fornitore che offre uno strumento per aiutare i clienti a mantenere la conformità.
4. Attualmente è necessario uno strumento per monitorare l'uso delle licenze di sottocapacità?
Sì, l'uso di IBM License Metric Tool è richiesto per le licenze di sottocapacità. IBM consente inoltre ai clienti di utilizzare strumenti aggiuntivi approvati. Consulta la pagina web dell'ILMT per ulteriori informazioni su questi strumenti.
5. I clienti sono tenuti a segnalare le implementazioni delle licenze a IBM?
I clienti devono conservare la documentazione come prova della gestione continua della conformità delle licenze relative alla capacità disponibile per il software IBM. Secondo i termini dell'offerta, i clienti devono rendere disponibili questi report su richiesta di IBM (fare riferimento all'accordo IBM Passport Advantage)
6. Quali metriche software sono idonee alla licenza con sottocapacità?
IBM supporta tutti i prodotti software che utilizzano metriche di prezzo basate su core:
7. Come posso determinare se un prodotto è concesso in licenza in base a PVU/VPC/RVU MAPC?
La descrizione del prodotto e/o del codice prodotto indicherà quasi sempre la metrica di licenza. I seguenti link sono fonti per i prezzi/le licenze di Passport Advantage:
Database di documenti informativi sulla licenza IBM
Licenze IBM Passport Advantage
8. Qual è l'algoritmo per determinare il "prezzo per le sottocapacità"?
IBM concede licenze sulla base di interi core di processore, in base al minor numero di core fisici o virtuali. Il requisito minimo per la licenza software è il numero appropriato di diritti di licenza per un singolo core di processore. Questa licenza si basa sulla capacità di elaborazione disponibile per il software IBM. Le licenze IBM corrispondono al minore tra la somma della capacità virtuale e l'intera capacità (fisica) del server. Fai riferimento alle regole di conteggio delle licenze di virtualizzazione per dettagli ed esempi sul calcolo dei requisiti di licenza di capacità inferiore in vari scenari.
9. Possiamo concedere in licenza diritti per un core di processore in un server, per tutti gli ambienti di virtualizzazione idonei?
Sì. Fai riferimento all'elenco delle tecnologie di processore idonee e delle tecnologie di virtualizzazione idonee.
10. Possiamo concedere in licenza diritti per meno di un core di processore in un server, per tutti gli ambienti di virtualizzazione idonei?
No. Il requisito minimo per la licenza software è il numero appropriato di diritti di licenza per un intero core di processore.
11. Quante licenze sono necessarie per una macchina virtuale (VM) in un ambiente di virtualizzazione VMware?
Le licenze si basano sulla capacità di elaborazione disponibile per il software IBM. Nel caso di VMware, concediamo le licenze in base al numero di core virtuali (vCPU nella terminologia VMware) disponibili per una partizione. Ogni CPU è uguale a un core del processore per le licenze. Concediamo in licenza al minimo della somma delle vCPU o alla piena capacità (fisica!) del server. Per ulteriori dettagli, visualizza Conteggio delle licenze software utilizzando specifiche tecnologie di virtualizzazione sul sito web della sottocapacità.
12. Quanti diritti di licenza sono richiesti per una partizione in un ambiente di virtualizzazione PowerVM idoneo?
La licenza si basa sulla capacità di elaborazione (espressa in PVU) disponibile per il software IBM. Nel caso di una partizione PowerVM concediamo la licenza in base alla capacità del core del processore virtuale disponibile per una partizione a seconda della modalità di partizione (limitata o non limitata).
Nel caso di alcune partizioni (partizioni con capping) che hanno una capacità di elaborazione frazionaria, aggreghiamo i core di processore frazionari, applichiamo le regole di capping del pool condiviso e arrotondiamo a livello di server al core di processore intero successivo. IBM concede la licenza al minimo della somma dei core virtuali o della piena capacità (fisica) del server
Per ulteriori dettagli, trovi lo scenario che meglio rappresenta la sua situazione, andando su:
Scenari per Power Systems disponibili presso Conteggio licenze software con tecnologie di virtualizzazione specifiche.
13. Perché alcuni prodotti basati sul core non sono idonei per le licenze di sottocapacità?
Per queste poche eccezioni, i prodotti di solito non sono in grado di essere distribuiti in un ambiente server virtualizzato, il prodotto è sempre distribuito sull'intero ambiente server, oppure l'architettura della soluzione prodotto è tale che l'ILMT non riesce a scoprire la capacità del nucleo del processore dell'ambiente server virtualizzato. Questi prodotti devono essere concessi in licenza a piena capacità. Consulta i prodotti idonei per la licenza di sottocapacità di Passport Advantage.
14. La licenza con sottocapacità è disponibile sia per i clienti Passport Advantage che per i clienti Passport Advantage Express?
Sì
15. Come possono i clienti iscriversi al programma di licenze con sottocapacità?
I termini di licenza per subcapacità sono inclusi nell'IPAA. Visita Passport Advantage per maggiori dettagli.
16. Se un cliente ha un server con 16 core, ma ne sono stati attivati solo 8, si tratta di una sottocapacità?
No. La licenza a piena capacità richiede che il cliente acquisisca solo licenze per gli 8 core attivati in questa situazione. Quando vengono attivati altri processori, il cliente deve acquisire ulteriori diritti di licenza software. La sottocapacità verrà applicata solo se il cliente configura partizioni con meno di 8 core di processore attivi disponibili. Per maggiori informazioni sui core del processore attivati, consulti la FAQ successiva.
17. I clienti sono tenuti ad acquisire diritti di licenza per i core del processore disattivati su un server?
No. IBM richiede le licenze solo per i core del processore attivati. Alcuni server potrebbero essere forniti con uno o più core del processore disattivati o spenti, per consentire la futura crescita del sistema. Ad esempio, un sistema può essere fornito con 8 core di processore fisici di cui solo 6 sono stati attivati. Ciò consentirebbe al cliente di attivare i 2 core del processore aggiuntivi in futuro man mano che i requisiti di workload aumentano. Per il software concesso in licenza per core, questo server contiene solo 6 core del processore attivati. I client sarebbero tenuti a ottenere licenze software solo per tutti i core processori attivati disponibili per l'uso sul server, quindi in questo esempio non sono richieste licenze per i restanti 2 core fino a quando non vengono attivati.
I core di processore attivati sono core di processore fisici disponibili per l'uso in un server. Includono i core del processore:
che sono attivati (disponibili per l'uso) quando il server viene spedito dal produttore e che vengono attivati successivamente tramite codici di attivazione acquistati dal produttore del server da parte del cliente
In sintesi, sono richieste licenze aggiuntive al momento dell'attivazione di eventuali core di processore aggiuntivi.
18. Se la mobilità è impiegata in un ambiente virtuale (ad esempio Power Live Partition Mobility, Vmotion), i core virtuali vengono conteggiati ogni volta che si spostano su un nuovo server?
No. I core virtuali in una macchina virtuale (VM) che si è spostata a seguito di un evento di mobilità non saranno conteggiati più di una volta. La stessa VM potrebbe non essere eseguita su due server contemporaneamente.
19. Come e quando verrà ampliato il numero di ambienti idonei?
Fin dall'inizio dell'offerta di sottocapacità Passport Advantage, IBM ha reso sempre nuove tecnologie di virtualizzazione server idonee a partecipare a questa opzione flessibile. Tuttavia, data la rapida evoluzione del mercato della tecnologia dei server virtualizzati, per ricevere una notifica quando sarà disponibile il supporto di IBM License Metric Tool per ulteriori tecnologie di virtualizzazione idonee, i clienti dovranno abbonarsi a "Le mie notifiche" (le istruzioni sono riportate in una FAQ separata di seguito). Dovrebbero inoltre monitorare l'allegato Tecnologia di virtualizzazione idonea per eventuali aggiunte.
20. Quanto tempo hanno i clienti per installare ILMT?
I nuovi clienti con sottocapacità devono implementare IBM License Metric Tool (ILMT) entro 90 giorni dalla prima implementazione di un prodotto con sottocapacità idonea su un ambiente di virtualizzazione idoneo.
I clienti esistenti con capacità insufficiente devono passare prontamente a nuove versioni, release o modifiche quando sono rese disponibili secondo i termini dell'IPAA.
21. Quali sono le eccezioni all'obbligo di utilizzare l'ILMT per le licenze di sottocapacità?
Con il rilascio di IBM Passport Advantage Agreement v11, IBM non supporterà più le eccezioni per i requisiti di segnalazione delle capacità inferiori. I clienti possono continuare a segnalare manualmente le implementazioni di capacità secondarie fino al 1° gennaio 2024 se, prima del 1° maggio 2023, rendicontano manualmente in via eccezionale e soddisfano i requisiti delineati nell'IBM Passport Advantage Agreement v10. Per ulteriori informazioni, consulta lo IBM License Metric Tool.
22. Cosa succede se l'ILMT non supporta la mia tecnologia di virtualizzazione?
Con il rilascio dell'IPPA v11, le eccezioni manuali non sono più accettate. Le tecnologie non supportate devono essere contabilizzate tramite licenze con capacità completa. Se desideri utilizzare al meglio le licenze con sottocapacità, devi adottare una tecnologia di virtualizzazione supportata. Se in precedenza eri idoneo al report manuale, fino al 1° gennaio 2024 puoi consultare le linee guida per la tua tecnologia di virtualizzazione idonea e l'esempio di foglio di calcolo manuale disponibile sulla pagina web di sottocapacità.
23. L'ILMT è obbligatorio per le licenze di sottocapacità?
Tutti i clienti devono utilizzare uno strumento approvato e validato per misurare l'uso del software basato sul core. L'ILMT è lo strumento standard offerto e gestito da IBM. Tuttavia, i clienti possono utilizzare strumenti alternativi come indicato nelle pagine web di sottocapacità e ILMT.
24. Per un cliente che si qualifica per un'eccezione ILMT e che sta eseguendo un monitoraggio/report manuale, quali strumenti può utilizzare per integrare gli sforzi manuali?
Per coloro che hanno utilizzato le eccezioni alla rendicontazione prima del 1° maggio 2023: le eccezioni annunciate al requisito ILMT, il requisito di conteggio/report manuale può essere integrato da strumenti alternativi purché aiutino a misurare con precisione la capacità massima del core per prodotto software. Sul marketplace ci sono diversi prodotti in grado di eseguire semplici scansioni di inventario software e ancora meno soluzioni possono determinare il tipo di core del processore sul server hardware (un requisito per determinare il numero di diritti da concedere). Ma a differenza dell'ILMT, questi strumenti non sono in grado di fornire un monitoraggio continuo delle variazioni della capacità del core del processore di una partizione virtualizzata, per catturare la massima capacità (di picco) disponibile per il software basato sui core IBM
Anche l'ILMT può essere usato in ambienti di tecnologia di virtualizzazione non supportati ma idonei per aiutare ad acquisire le informazioni di base del core del processore hardware e dell'inventario dei server, ma se ILMT non supporta la tecnologia di virtualizzazione, non genererà la risposta corretta per le partizioni, LPARs, VMs, domini, ecc. Questi dati devono essere raccolti manualmente utilizzando qualsiasi mezzo fornito dai sistemi operativi, dalle tecnologie di virtualizzazione, dai log di gestione dei cambiamenti, ecc.
25. Quale selezione devo effettuare alla voce Le mie notifiche di IBM per ricevere una notifica quando gli aggiornamenti di ILMT saranno disponibili?
Dopo aver effettuato la registrazione con il tuo ID IBM, nella barra di ricerca del prodotto inserisci: IBM License Metric Tool, quindi fai clic su "Abbonati". Se non possiedi un ID IBM, visita il Mio profilo account.
26. Qual è il periodo di report predefinito di ILMT?
I termini di sottocapacità riflettono il reporting trimestrale come il tempo massimo concesso prima di dover analizzare e riconciliare i report ILMT. La maggior parte dei clienti dovrà probabilmente eseguire questo compito su base mensile. Alcuni clienti, con ambienti server molto dinamici, dove le partizioni vengono ridimensionate/spostate frequentemente e/o con cambiamenti nel loro inventario software, potrebbero dover creare report settimanali per rimanere al passo con il volume dei cambiamenti. Solo i clienti con gli ambienti server virtualizzati più stabili potrebbero mantenere la conformità ai termini di licenza IBM effettuando report trimestrali.
27. Dove posso trovare informazioni generali per saperne di più, FAQ aggiuntive specifiche per ILMT, esempi dei report disponibili e supporto aggiuntivo per ILMT?
Per ulteriori informazioni e risorse tecniche, fai riferimento al sito web della documentazione ILMT.
28. È necessario disporre di ILMT sui server di backup per il disaster recovery per monitorare la capacità di core del processore richiesta per i termini di licenza?
Sì, dovresti installare gli agenti su qualsiasi server di backup dove ILMT sia installato anche sul server/partizione principale.
Puoi quindi escludere tali casi dal calcolo se non è richiesta una licenza (in genere backup a caldo/a freddo, ma i requisiti di licenza possono variare in base al prodotto). Per informazioni specifiche, consulta la lettera di annuncio del prodotto (cercando la pagina delle informazioni sull'offerta) o il documento informativo sulla licenza del prodotto (eseguendo una ricerca sugli accordi di licenza software).
29. Dove devono essere installati gli agenti ILMT?
Gli agenti ILMT devono essere installati su un ambiente di virtualizzazione idoneo che ospita prodotti idonei con sottocapacità. Inoltre, per alcune tecnologie di virtualizzazione, gli agenti devono essere installati sul sistema che ospita macchine virtuali.
Argomento infocenter per l'installazione di agenti
30. Come può un cliente ottenere l'IBM License Metric Tool?
Anche se ILMT è un'offerta di prodotti gratuita, è comunque necessario effettuare un ordine per stabilire un registro dei diritti IBM per la licenza, l'abbonamento al software e la copertura tecnica* (S&S). Questo perché ILMT riceve lo stesso livello di supporto tecnico offerto per il resto del portfolio di prodotti Passport Advantage, a differenza di altri strumenti e utility gratuiti offerti "così come sono", con supporto tecnico limitato o nullo.
31. Perché un cliente deve ordinare l'ILMT? Perché non può semplicemente scaricarlo?
La maggior parte dei semplici prodotti di download fornisce poco supporto tecnico, ma viene fornito "così com'è". IBM fornisce per l'ILMT lo stesso supporto che offriamo per gli altri nostri software mission-critical. Quindi, anche se ILMT è un'offerta di prodotto gratuita, deve comunque essere effettuato un ordine per stabilire un record di autorizzazione IBM per la licenza, oltre a abbonamenti software e copertura di supporto tecnico* (S&S).
32. Qual è il numero di parte utilizzato per ordinare l'ILMT?
L'ordine iniziale per l'ILMT dovrebbe utilizzare il codice P/N D561HLL. Per mantenere un record di idoneità, S&S deve essere rinnovato annualmente utilizzando il codice P/N E027NLL. Per ulteriori indicazioni e istruzioni sull'ordine di ILMT, consulta Ordine online PA dell'IBM License Metric Tool.
33 Perché devo rinnovare l'abbonamento e il supporto software per un prodotto gratuito?
Il rinnovo S&S tramite P/N E027NLL è facoltativo ed richiesto solo se il cliente ha diritto a ricevere aggiornamenti/upgrade del prodotto e supporto tecnico*. Nota però che mantenere ILMT aggiornato è un requisito dei termini dell'offerta di sottocapacità, quindi il rinnovo S&S sarebbe un requisito per qualsiasi cliente obbligato a utilizzare l'ILMT.
1. Il cliente deve ancora accettare i termini di licenza di sottocapacità prima di ordinare le licenze per la distribuzione delle sottocapacità?
Dal 18 luglio 2011, i termini di sottocapacità sono stati inclusi nel contratto di base IBM Passport Advantage. I clienti possono trovare i termini correlati nella sezione Capacità completa e Virtualizzazione
Sezione Requisiti.
2. Come e quando verrà ampliato il numero di ambienti idonei?
Fin dall'inizio dell'offerta di sottocapacità Passport Advantage, IBM ha reso sempre nuove tecnologie di virtualizzazione server idonee a partecipare a questa opzione flessibile. Per ulteriori informazioni, consulta la scheda Annunci di questo sito web di FAQ. IBM continuerà questa strategia, annunciando ulteriori ambienti di virtualizzazione idonei attraverso vari mezzi. Quando possibile, tali annunci verranno effettuati tramite la normale procedura di invio delle lettere di annuncio. Tuttavia, data la rapida evoluzione del mercato della tecnologia dei server virtualizzati, per ricevere una notifica quando sarà disponibile il supporto di IBM License Metric Tool per ulteriori tecnologie di virtualizzazione idonee, i clienti dovranno abbonarsi a "Le mie notifiche" (le istruzioni sono riportate in una FAQ separata di seguito). Dovrebbero anche monitorare l'allegato Eligible Virtualization Technology (PDF, 40 KB) per eventuali aggiunte.
3. IBM sta collaborando con altri fornitori di hardware e software per estendere l'idoneità e il supporto della sottocapacità da parte di ILMT?
Sì, continuiamo a migliorare la nostra offerta di sottocapacità rendendo idonei altri ambienti di virtualizzazione, quando possiamo garantire di avere la capacità di monitorare questi ambienti e di articolare le regole di conteggio delle licenze di virtualizzazione. IBM continuerà a valutare altre tecnologie di virtualizzazione dei server in base alla domanda dei clienti e alla presenza sul mercato.
7. L'ILMT è ancora richiesto se aumento la distribuzione dei prodotti idonei alla sottocapacità fino alla piena capacità del server, come indicato nella Sezione 4 dell'allegato alla sottocapacità?
Se l'aumento alla piena capacità è di natura temporanea, allora l'ILMT dovrebbe continuare a monitorare quel server e le sue partizioni. Se l'aumento alla piena capacità è permanente, l'ILMT non dovrebbe essere necessario, ma IBM consiglia che il server e le sue partizioni continuino a essere monitorati da ILMT, soprattutto se quel server utilizza una tecnologia di virtualizzazione idonea poiché anche le configurazioni "permanenti" possono essere modificate, magari all'insaputa del gestore dell'asset.
8. Le licenze per capacità secondarie sono disponibili sia per i clienti Passport Advantage che per Passport Advantage Express?
Sì.
9. Se un cliente riduce la capacità di una partizione, i diritti di licenza PVU in eccesso possono essere ridistribuiti altrove?
Sì.
10. Le licenze per sottocapacità sono disponibili per i provider di servizi?
Sì.
11. Perché il periodo di reporting predefinito di ILMT è fissato mensilmente quando i termini consentono la rendicontazione trimestrale?
I termini di sottocapacità riflettono il reporting trimestrale come il tempo massimo concesso prima di dover analizzare, riconciliare e firmare i report ILMT. La maggior parte dei clienti probabilmente dovrà svolgere questo sforzo su base mensile, da qui l'impostazione predefinita. Alcuni clienti, con ambienti server molto dinamici, dove le partizioni vengono ridimensionate/spostate frequentemente e/o con cambiamenti nel loro inventario software, potrebbero dover creare report settimanali per rimanere al passo con il volume dei cambiamenti. Solo i clienti con gli ambienti server virtualizzati più stabili potrebbero mantenere la conformità ai termini di licenza IBM effettuando report trimestrali.
12. Perché i termini di sottocapacità e l'ILMT richiedono un reporting periodico (settimanale, mensile, trimestrale)?
Rispetto ad ambienti server con licenza relativamente più stabili e a piena capacità, IBM si assume molti più rischi nel consentire la flessibilità di concedere in licenza il proprio software su una base di sottocapacità in ambienti server virtualizzati, in cui la capacità del core del processore può essere modificata rapidamente. IBM richiede l'ILMT per l'offerta di sottocapacità per aiutare i clienti a mantenere la conformità ai termini di licenza IBM.
Tuttavia, l'ILMT fornisce solo i dati: il cliente deve quindi analizzare, riconciliare e creare report che documentino la propria conformità continua. La gestione degli asset IT è una disciplina finanziaria e il processo di creazione di questi report è molto simile nel concetto all'analisi, riconciliazione e creazione di report finanziari per i registri contabili di un cliente. Ad esempio, i report iniziali generati dall'ILMT durante lo sforzo di analisi/riconciliazione potrebbero essere considerati simili allo sforzo di creare un "bilanciamento di prova".
Una scarsa gestione degli asset IT può comportare spese sottovalutate e profitti sovrastimati: una preoccupazione per la direzione senior di qualsiasi azienda.
13. Un business partner o un provider di servizi IBM può aiutare un cliente a raggiungere la conformità alle licenze?
Sì, un business partner o un provider di servizi può essere in grado di assistere un cliente nella conformità delle licenze. Molti rivenditori Passport Advantage offrono la gestione delle licenze come servizio a valore aggiunto.
Tuttavia, l'entità che possiede il diritto di licenza (i clienti finali in questo esempio) è responsabile in ultima istanza della conformità ai termini di sottocapacità. In altre parole, i clienti possono delegare, ma non possono sottrarsi a questa responsabilità.
14. IBM ha il diritto di sottoporre a verifica un cliente?
Sì, secondo la verifica della licenza degli accordi Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM ha il diritto di controllare i clienti.
15. In che modo IBM determina se il cliente è conforme ai termini e alle condizioni della sottocapacità?
È responsabilità del cliente mantenere la conformità con i termini e le condizioni di sottocapacità. IBM mantiene il diritto di controllare l'uso dei prodotti software IBM da parte di un cliente per verificarne la conformità. La situazione di ogni cliente è unica e l'approccio di audit sarà adattato per valutare la conformità specifica a determinati ambienti.
16. Qual è la policy di licenza se la capacità principale del processore della partizione viene temporaneamente aumentata a causa di un workload aggiuntivo?
Un aumento della capacità massima o di picco del processore, misurata in core, disponibile per il software IBM richiede diritti di licenza aggiuntivi. I termini di licenza di IBM richiedono che i clienti ottengano ulteriori diritti prima di aumentare la capacità del core del processore disponibile per il software. L'ILMT monitora le variazioni nella capacità dei core dei processori e le segnala in modo che i clienti possano assicurarsi di aver ottenuto diritti sufficienti per coprire questi "limiti massimi". I termini di licenza IBM non consentono di calcolare la capacità media del core del processore né offrono periodi di tolleranza per i picchi temporanei del workload.
17. La licenza IBM consente un periodo di tolleranza e/o una "verifica" periodica per ottenere la conformità?
No, i termini di licenza IBM non prevedono un periodo di tolleranza per l'adeguamento. Inoltre, i termini di licenza basati sul core non si basano sull'"utilizzo". Sia i termini di licenza completa che di sottocapacità richiedono la capacità massima (di picco) del core del processore per il server (completa) o la partizione (sottocapacità) prima della distribuzione o dell'aumento di tale capacità. L'IBM License Metric Tool monitora l'ambiente server virtualizzato del cliente su base continua e riporta questo "limite massimo" nei core (per metrica di licenza) per prodotto software, per partizione. In questo modo il cliente può confrontare i totali dei prodotti di output con il proprio inventario di PoE con licenza, per confermare la propria conformità.
18. Cosa significa realmente un "aumento della capacità di virtualizzazione di un prodotto con sottocapacità idonea"?
Tale aumento si verifica ogni volta che si aumenta la capacità massima del core del processore (misurata in core) disponibile per il software, quando il numero di core del processore che eseguono la macchina o la partizione viene aumentato oltre le autorizzazioni o quando si rende disponibile il software (ad es. si installa in) un'altra partizione sul server.
19. Quale selezione devo effettuare alla voce Le mie notifiche di IBM per ricevere una notifica quando gli aggiornamenti di ILMT saranno disponibili?
Dopo aver effettuato l'accesso a Le mie notifiche con il tuo ID IBM, digita "License Metric" nella barra di ricerca del prodotto, quindi individua "IBM License Metric Tool" tra i prodotti elencati e seleziona il pulsante Iscriviti. Se non disponi di un ID IBM, visita Profilo account personale.
Se non disponi di un ID IBM, visita Profilo account personale.
1. IBM License Metric Tool è obbligatorio per le licenze di sottocapacità?
Sì, ILMT (o qualsiasi strumento verificato approvato) è un requisito obbligatorio. Per maggiori informazioni sugli strumenti approvati, visita la pagina informativa ILMT per la sottocapacità.
Flexera One IT Asset Management e l'offerta IBM, Flexera One con IBM Observability IT Asset Management, possono essere utilizzati al posto di ILMT. L'eccezione indicata si trova nella pagina informativa ILMT sulla sottocapacità. Per qualsiasi ambiente non supportato da Flexera One IT Asset Management, i clienti IBM Software dovranno configurare un'istanza ILMT dedicata collegata all'ambiente o scegliere il conteggio della capacità totale (senza sfruttare i risparmi della sottocapacità) per questo ambiente. Consulta la pagina informativa su ILMT della sottocapacità per gli ambienti supportati da Flexera One IT Asset Management.
2. Ho già uno strumento che fornisce le stesse informazioni dello strumento IBM, IBM insisterebbe comunque perché io usi IBM License Metric Tool?
Sì. Sebbene esistano molti strumenti in grado di determinare l'inventario software e forse anche il tipo di core del processore disponibile per un server fisico o una partizione (fisica o virtuale), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One con IBM Observability IT Asset Management e Flexera One IT Asset Management sono gli unici strumenti in grado di monitorare costantemente gli ambienti server virtualizzati per misurare la capacità massima (di picco) disponibile per il software IBM e segnalare tali requisiti.
3. Per un cliente che ha diritto a un'eccezione IBM License Metric Tool e sta facendo tracciamento/reportistica manuale, quali strumenti può utilizzare il cliente per integrare gli sforzi manuali?
Per coloro che hanno usato le eccezioni di reporting prima del 1° maggio 2023: le eccezioni annunciate per il requisito ILMT, il requisito di conteggio/reporting manuale può essere integrato da strumenti alternativi, purché aiutino a misurare con precisione la capacità massima del core della PVU per prodotto software. Sul marketplace esistono diversi prodotti in grado di eseguire semplici scansioni dell'inventario software e ancora meno soluzioni che determinano il tipo di core del processore sul server hardware (un requisito per stabilire il numero di autorizzazioni da concedere) (un requisito per stabilire il numero di PVU da concedere). Ma, a differenza dell'ILMT, questi strumenti non sono in grado di fornire un monitoraggio costante delle variazioni della capacità del core del processore di una partizione virtualizzata, per acquisire la massima capacità (picco) disponibile per il software basato su core IBM.
Anche l'ILMT può essere utilizzato in ambienti con tecnologia di virtualizzazione dei server non supportati, ma idonei, per assistere nell'acquisizione delle informazioni di base sull'inventario dei processori hardware e del software dei server.
4. IBM License Metric Tool si "monitora in modo autonomo", in altre parole, come uno strumento "imposta e dimentica"?
No. ILMT è una soluzione basata su server/agente sviluppata per offrire un monitoraggio costante di tecnologie sofisticate di virtualizzazione dei server attraverso configurazioni server complesse. La maggior parte dei clienti in grado di implementare tecnologie server virtualizzate complesse come PowerVM e VMware, avrà la funzionalità di implementare ILMT. Tuttavia, l'ILMT deve utilizzare i processi e le discipline di gestione degli asset del cliente. I clienti che già dispongono di questi strumenti scopriranno che l'ILMT integra i loro compiti.
5. IBM richiede che i clienti riportino i propri risultati di sottocapacità ogni trimestre in modo simile a come viene utilizzato SCRT per il software System z?
No. I clienti sono tenuti a fornire i report ILMT solo su richiesta di IBM. SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) viene utilizzato solo a supporto del software System z. Per maggiori informazioni sulle licenze di sottocapacità per il software System z, visita Prezzi del software IBM Z, seleziona "Licenze" e poi "Licenza di sottocapacità".
6. Per quanto tempo i clienti devono installare IBM License Metric Tool?
I nuovi clienti con sottocapacità sono tenuti a implementare IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, o Flexera One IT Asset Management entro 90 giorni dalla prima implementazione di un prodotto con sottocapacità idonea su un ambiente di virtualizzazione idoneo. I clienti esistenti di sottocapacità devono eseguire tempestivamente l'upgrade a nuove versioni, release o modifiche quando vengono rese disponibili secondo l'IPAA. Tieni presente che IBM non prescrive intenzionalmente un periodo di tempo specifico per questo termine per adattarsi alle varie dimensioni dei clienti. L'intento è quello di far sì che i clienti implichino il più presto possibile, in base al loro specifico framework.
7. Questo significa che devo installare IBM License Metric Tool oltre alla versione commerciale di IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management?
No, IBM non richiede l'installazione di ILMT se lo strumento alternativo (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management) supporta tutti gli ambienti clienti IBM Software. Consulta la pagina delle informazioni sull'ILMT per le sottocapacità per gli ambienti supportati da Flexera One IT Asset Management.
8. Un cliente che possiede un prodotto come WAS deve generare un report su tutti i server che dispongono di WAS?
Sì, se il cliente intende concedere in licenza WAS per meno della capacità totale dei server in cui viene implementato.
9. Se un cliente ha più istanze o pacchetti di un prodotto in esecuzione in una singola partizione, come vengono conteggiati i core?
I core vengono concessi in licenza in base alla capacità del core del processore disponibile per il software IBM. Dal punto di vista delle licenze, una partizione può avere un qualsiasi numero di "istanze" o "pacchetti" (non un termine definito giuridicamente) di un prodotto in esecuzione, non conteggiamo tali istanze multiple di quel prodotto: concediamo la licenza solo in base al numero massimo (picco) di core del processore assegnati a quella partizione e disponibili per quel prodotto. Se il numero di istanze provoca l'aumento della capacità della partizione, l'ILMT acquisirà quel "limite massimo" in modo che il cliente possa garantire la conformità ai nostri termini.
10. Quale selezione devo effettuare in Le mie notifiche di IBM per ricevere una notifica quando gli aggiornamenti di IBM License Metric Tool saranno disponibili?
Dopo aver effettuato la registrazione con il tuo ID IBM, nella barra di ricerca del prodotto inserisci: IBM License Metric Tool, quindi fai clic su "Abbonati". Seleziona le tue preferenze e fai clic su Invia. Se non possiedi un ID IBM, visita il Mio profilo account.
11. Qual è il periodo di reporting predefinito di IBM License Metric Tool?
I termini di sottocapacità riflettono il reporting trimestrale come il tempo massimo concesso prima di dover analizzare e riconciliare i report ILMT. La maggior parte dei clienti dovrà probabilmente eseguire questo compito su base mensile. Alcuni clienti, con ambienti server molto dinamici, dove le partizioni vengono ridimensionate/spostate frequentemente e/o con cambiamenti nel loro inventario software, potrebbero dover creare report settimanali per rimanere al passo con il volume dei cambiamenti. Solo i clienti con gli ambienti server virtualizzati più stabili potrebbero mantenere la conformità ai termini di licenza IBM effettuando dei report trimestrali.
12. Dove posso trovare informazioni generali per maggiori informazioni, ulteriori domande frequenti specifiche per IBM License Metric Tool, esempi dei report disponibili, requisiti e supporto aggiuntivo per IBM License Metric Tool?
Consulta il sito web di Documentazione ILMT per ulteriori informazioni tecniche e risorse.
13. È necessario disporre di IBM License Metric Tool sui server di backup per il disaster recovery per monitorare la capacità del core del processore richiesta per i termini delle licenze?
Sì, dovresti installare gli agenti su qualsiasi server di backup dove ILMT sia installato anche sul server/partizione principale.
Puoi quindi escludere tali casi dal calcolo se non è richiesta una licenza (in genere backup a caldo/a freddo, ma i requisiti di licenza possono variare in base al prodotto). Per i dettagli, fai riferimento alla lettera di annuncio del prodotto [effettuando una ricerca nel web con informazioni sull'offerta] o al documento informativo sulla licenza del prodotto [effettuando una ricerca nei contratti di licenza software].
1. In che modo un cliente potrà effettuare un ordine per i prodotti idonei alla licenza di sottocapacità?
Nell'aprile 2009 IBM ha eliminato la serie separata di numeri di parte delle sottocapacità; i clienti devono solo accettare e rispettare i termini delle sezioni sulle sottocapacità del contratto Passport Advantage ed effettuare ordini utilizzando (o utilizzare i diritti di licenza esistenti) che sono i normali numeri di parte basati su core. Nella maggior parte dei casi, sarà necessario ordinare anche l'ILMT.
2. Un cliente deve ancora accettare i termini di licenza di sottocapacità prima di ordinare le licenze per l'implementazione delle sottocapacità?
Dal 18 luglio 2011, i termini di sottocapacità sono stati inclusi nel contratto di base IBM Passport Advantage. I clienti possono trovare i termini correlati nella sezione Capacità completa e Virtualizzazione
Sezione Requisiti.
3. IBM dispone di numeri di parte Passport Advantage univoci? In tal caso, si applicano anche ai P/N di rinnovo e ripristino S&S?
Da aprile 2009 i prodotti a sottocapacità non hanno più numeri di parte univoci. Gli stessi numeri di parte originali basati su PVU/VPC/RVU possono essere utilizzati sia per implementazioni a piena capacità che a sottocapacità. IBM ha ritirato i numeri di parte univoci di sottocapacità che esistevano in precedenza.
4. Dove posso trovare le FAQ specifiche sulle unità di valore del processore?
Vai alle Domande frequenti sulle unità di valore del processore>
9. Ho diritto all'IBM License Metric Tool tramite il numero di parte D561HLL ma non riesco più a scaricare il codice più recente. Perché?
Potrebbe essere scaduto il periodo di copertura per l'abbonamento e il supporto software per la tua licenza. Avresti dovuto ricevere una notifica 60-90 giorni prima della scadenza della copertura originale di 12 mesi di D561HLL. Accedi a PA Online per vedere se il periodo di copertura S&S per D561HLL è scaduto. In tal caso, sarà necessario ordinare E027NLL (Rinnovo) o D561ILL (Ripristino), a seconda di quanto tempo è trascorso dalla scadenza della copertura S&S. Entrambi questi numeri di parte sono gratuiti. Perché è necessario? Fai riferimento alla domanda n. 8.
10. Perché, come cliente, devo emettere un ordine di acquisto a zero dollari per ottenere ILMT?
I clienti possono evitare di emettere un ordine di acquisto a zero dollari chiedendo al loro contatto del sito PA/PAE di effettuare un ordine tramite PA Online. Per informazioni su PA Online e sulla gestione delle informazioni di contatto del sito, consulta IBM Passport Advantage Online per i clienti. Per ulteriori indicazioni e istruzioni sull'ordine di ILMT, consulta: IBM License Metric Tool PA Online Ordering.( PDF, 926KB)
11. Come viene concesso in licenza l'IBM Metric Tool?
ILMT è concesso in licenza "per sede", ovvero un cliente può distribuire un numero illimitato di copie dell'IBM License Metric Tool, solo su macchine di proprietà o in leasing, situate in un unico sito fisico, inclusi il campus circostante e gli uffici satelliti, indipendentemente dall'ambiente server monitorato.
12. Ci sono costi aggiuntivi associati alle acquisizioni di licenze che utilizzano la sottocapacità?
No, IBM non addebita al cliente alcun costo aggiuntivo per l'acquisizione di termini di sottocapacità per i prodotti idonei. Anche se IBM fornisce l'ILMT ai clienti gratuitamente, essi sono responsabili dell'infrastruttura sottostante (server, rete, ecc.) e delle risorse per implementarla e gestirla. La maggior parte dei clienti in grado di implementare tecnologie server virtualizzate complesse come PowerVM e VMware avrà la capacità di implementare l'ILMT.
13. Qualsiasi fornitore di servizi può acquisire l'ILMT, anche se questo avviene a supporto di un utente finale che conserva le licenze basate su PVU?
Sì, in una situazione in cui un cliente utente finale deve distribuire l'ILMT per gestire i suoi PVU/VPC/RVU distribuiti in modalità di sottocapacità, il provider di servizi può ordinare l'ILMT per installare il codice agente ILMT sul server in hosting, che poi comunicherà con il server ILMT dell'utente finale. Tuttavia, il provider del servizio deve essere un cliente attivo di Passport Advantage o Passport Advantage Express per effettuare l'ordine ILMT. Per ulteriori indicazioni e istruzioni sull'ordine dell'ILMT, consulta: IBM License Metric Tool PA Online Ordering. ( PDF, 926 KB)
14. È disponibile la licenza per sottocapacità sia per i clienti Passport Advantage che per quelli Passport Advantage Express?
Sì.
3. Che cosa succede se un cliente aumenta la capacità disponibile aggiungendo un ulteriore core del processore senza prima aver aggiunto delle autorizzazioni della licenza?
Il cliente non rispetterebbe la conformità. I nostri termini di licenza prevedono che i clienti debbano ottenere la titolarità della licenza prima di aumentare la capacità del core del processore per rispettare la conformità. IBM richiederà il pagamento delle licenze necessarie per il core del processore aggiuntivo a partire dalla data in cui è stata aggiunta la capacità del core del processore aggiuntivo, compresa la copertura per l'abbonamento al software e l'assistenza).
4. Se un cliente ha più istanze o pacchetti di un prodotto in esecuzione in una singola partizione, come vengono contati i core?
I core vengono concessi in licenza in base alla capacità del core del processore disponibile per il software IBM. Dal punto di vista delle licenze, una partizione può avere un numero qualsiasi di "istanze" o "pacchetti" (non un termine legalmente definito) di un prodotto in esecuzione, non contiamo le istanze multiple di quel prodotto: concediamo solo in base al massimo core del processore (picco) assegnati a quella partizione e disponibili per quel prodotto. Se il numero di istanze provoca l'aumento della capacità della partizione, ILMT acquisirà quel "limite massimo" in modo che il cliente possa garantire la conformità ai nostri termini.
5. La licenza IBM consente un periodo di tolleranza e/o un processo di "adeguamento" periodico per ottenere la conformità?
No, i termini di licenza IBM non prevedono un periodo di tolleranza per l'adeguamento. Inoltre, i termini di licenza PVU non si basano sull'"utilizzo". Sia i termini di licenza PVU a massima capacità sia a capacità ridotta richiedono la capacità totale (picco) del core del processore per il server/cluster (totale) o la partizione (sottocapacità) prima della distribuzione o dell'aumento di tale capacità. IBM License Metric Tool monitora costantemente l'ambiente server virtualizzato del cliente e riporta questo "limite massimo" nelle PVU per prodotto software, per partizione. Questo consente al cliente di confrontare i totali dei prodotti di output del report ILMT con il proprio inventario di PoE di licenza per confermarne la conformità
