IBM License Metric Tool aiuta a mantenere un inventario del software basato su core distribuito per il tuo ambiente a capacità completa o capacità (ridotta) di virtualizzazione, e misura le licenze richieste dai prodotti software. Il suo scopo è aiutarti a gestire i requisiti di licenza del tuo software IBM e a mantenere un livello pronto per l'audit. I clienti sono responsabili della fornitura dell'hardware e dei servizi di installazione necessari per l'installazione dello strumento.
IBM License Metric Tool versione 9.2 è stato annunciato il 17 marzo 2015 tramite l'annuncio software 215-076 ed è attualmente aggiornato con cadenza trimestrale. I clienti hanno 90 giorni di tempo, a partire dalla prima implementazione idonea di prodotti a (sotto)capacità di virtualizzazione, per installare e iniziare a utilizzare IBM License Metric Tool per le tecnologie di virtualizzazione supportate.
Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di ILMT, consulta la pagina di documentazione ILMT.
Note:
Il 30 giugno 2019 HCL ha acquisito da IBM alcune soluzioni di collaborazione, commercio, esperienza digitale, AppScan e BigFix di IBM.
IBM License Metric Tool utilizza la piattaforma BigFix. Per ulteriori informazioni sulla relazione tra IBM License Metric Tool e HCL, consulta le FAQ su IBM License Metric Tool e HCL BigFix.
L'uso di IBM License Metric Tool è consigliato per la capacità completa ed è obbligatorio per l'uso con licenze con capacità ridotta.
Febbraio 2023: con il rilascio dell'IBM Passport Advantage Agreement v11, IBM ha rimosso le eccezioni per i requisiti di reporting della capacità ridotta.
I clienti, che prima del 1° maggio 2023 effettuavano reporting manuale a causa delle eccezioni previste nell'IBM Passport Advantage Agreement v10, hanno ottenuto il reporting manuale delle distribuzioni con capacità ridotta fino al 1° gennaio 2024, nel caso in cui fossero ancora conformi ai requisiti correlati.
A partire dal 1° gennaio 2024 tutte le precedenti eccezioni non saranno più applicabili.
Per la capacità completa e per il reporting manuale, secondo le eccezioni dell'ex IBM Passport Advantage Agreement v10, i clienti devono manualmente gestire, tracciare e preparare un foglio di lavoro per il calcolo manuale della capacità virtuale per ogni server. Per maggiori dettagli sui requisiti di questo foglio di lavoro, consulta Regole per il conteggio delle licenze di capacità di virtualizzazione.
I clienti devono conservare la documentazione per almeno due anni per dimostrare la conformità continua ai presenti termini di licenza per capacità ridotta.
Per informazioni sulle piattaforme supportate e sui requisiti hardware per l'utilizzo del server amministrativo IBM License Metric Tool e dei suoi agenti, consulta la documentazione di IBM License Metric Tool.
Per la lista delle tecnologie attuali supportate da IBM License Metric Tool, consulta l' elenco delle tecnologie supportate da IBM License Metric Tool.
Per i dettagli sui requisiti per le licenze con capacità ridotta, compresi i requisiti per la manutenzione della documentazione, consulta le Licenze di capacità (capacità ridotta) di virtualizzazione di Passport Advantage e le Regole per il conteggio delle licenze di capacità di virtualizzazione.
BigFix Inventory è ora un prodotto HCL, dove BigFix Inventory 9.2.15 rappresenta l'ultimo livello di rilascio di BigFix Inventory distribuito da IBM.
IBM e HCL hanno stabilito un accordo di collaborazione volto a far sì che BigFix Inventory continui ad essere accettato come soluzione alternativa a IBM License Metric Tool per il reporting della capacità di virtualizzazione IBM.
Importante: HCL BigFix Inventory non è accettato da IBM per segnalare l'inventario e l'uso delle licenze per software in esecuzione su Red Hat OpenShift e Kubernetes.
Consulta le FAQ su BigFix Inventory e HCL per versioni/rilasci/aggiornamenti di BigFix Inventory accettati e convalidati da IBM e le eventuali FAQ aggiuntive.
Per informazioni sul prodotto BigFix Inventory, visita BigFix Inventory sul sito HCL.
IBM e Flexera hanno stipulato un accordo per certificare Flexera One IT Asset Management come soluzione alternativa a IBM License Metric Tool per il reporting sulla capacità di virtualizzazione di IBM. Inoltre, attraverso le integrazioni con IBM License Services, ma non in modo autonomo, Flexera One IT Asset Management è accettato da IBM per segnalare l'inventario e l'utilizzo delle licenze per il software in esecuzione su Red Hat OpenShift e Kubernetes.
I clienti IBM Software possono scegliere di utilizzare l'offerta IBM SaaS, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management (o Flexera One Select with IT Observability), l'offerta Flexera SaaS, Flexera One IT Asset Management (o Flexera One Select IT Asset Management).
Gli altri prodotti Flexera non sono certificati.
IBM riconosce Flexera FlexNet Manager e il correlato on-premise Flexera One with IBM Observability come strumenti di misurazione alternativi. Tuttavia, per utilizzare le soluzioni Flexera FlexNet Manager, come alternativa agli strumenti di misurazione approvati, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Per qualsiasi ambiente non supportato da Flexera One IT Asset Management, i clienti IBM Software dovranno configurare un'istanza ILMT dedicata collegata all'ambiente oppure scegliere il conteggio della capacità completa (non sfruttando il risparmio della capacità ridotta) per questo ambiente.
La tabella seguente fornisce una panoramica riassuntiva dei sistemi operativi supportati e degli ambienti virtualizzati supportati da Flexera One IT Asset Management.
