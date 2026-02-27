IBM License Metric Tool aiuta a mantenere un inventario del software basato su core distribuito per il tuo ambiente a capacità completa o capacità (ridotta) di virtualizzazione, e misura le licenze richieste dai prodotti software. Il suo scopo è aiutarti a gestire i requisiti di licenza del tuo software IBM e a mantenere un livello pronto per l'audit. I clienti sono responsabili della fornitura dell'hardware e dei servizi di installazione necessari per l'installazione dello strumento.

IBM License Metric Tool versione 9.2 è stato annunciato il 17 marzo 2015 tramite l'annuncio software 215-076 ed è attualmente aggiornato con cadenza trimestrale. I clienti hanno 90 giorni di tempo, a partire dalla prima implementazione idonea di prodotti a (sotto)capacità di virtualizzazione, per installare e iniziare a utilizzare IBM License Metric Tool per le tecnologie di virtualizzazione supportate.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di ILMT, consulta la pagina di documentazione ILMT.

Note:

IBM License Metric Tool ha un modello di distribuzione continua e quindi la fine del supporto per ogni tecnologia viene annunciata per l'intero programma IBM License Metric Tool, non solo per certe versioni. Tutti i clienti di IBM License Metric Tool dovrebbero utilizzare l'ultima versione di IBM License Metric Tool.

Per ricevere notifiche sugli ultimi aggiornamenti disponibili di IBM License Metric Tool e sugli aggiornamenti relativi ai piani di rimozione delle tecnologie di virtualizzazione e dei sistemi operativi dall'elenco di idoneità per capacità ridotta, i clienti devono abbonarsi al prodotto My Notifications for ILMT.

Il 30 giugno 2019 HCL ha acquisito da IBM alcune soluzioni di collaborazione, commercio, esperienza digitale, AppScan e BigFix di IBM.

IBM License Metric Tool utilizza la piattaforma BigFix. Per ulteriori informazioni sulla relazione tra IBM License Metric Tool e HCL, consulta le FAQ su IBM License Metric Tool e HCL BigFix.