La complessità degli ambienti IT ibridi con soluzioni software, hardware e cloud di molti fornitori sta diventando sempre più difficile da gestire. Flexera One with IBM® Observability è una soluzione completa per la gestione degli asset IT e l'ottimizzazione del cloud che aiuta a massimizzare gli investimenti IT e mitigare i rischi.

Visualizza tutti i tuoi asset on-premise, SaaS e cloud. Flexera One with IBM® Observability contiene tutte le funzioni di Flexera One con supporto IBM integrato. È inoltre possibile integrarla con IBM Turbonomic® per automatizzare l'ottimizzazione delle licenze e delle risorse.