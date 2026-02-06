Tipi e definizioni comuni di licenza Passport Advantage / Passport

Per i termini e le condizioni esatti che regolano l'utilizzo di un programma software specifico, fare riferimento al contratto di licenza del software, incluso l'International Program License Agreement (IPLA), ai documenti informativi sulla licenza e a qualsiasi accordo aggiuntivo in base al quale il software è stato ottenuto, come l'IBM International Accordo Passport Advantage.
Un Utente autorizzato è un'unità di misura per cui il Programma può essere concesso in licenza. Un Utente autorizzato è un individuo singolo che ha accesso al Programma. Il Programma può essere installato su tutti i computer o server desiderati, e ogni Utente autorizzato può avere accesso simultaneo a un numero qualsiasi di istanze del Programma contemporaneamente. Il Titolare della licenza deve ottenere diritti separati e dedicati per ogni Utente autorizzato che abbia accesso al Programma in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente (ad esempio: tramite un programma, un dispositivo o un server applicativo multiplexing) con qualsiasi mezzo. Il diritto di un Utente autorizzato è unico per quell'Utente autorizzato e non può essere condiviso, né può essere riassegnato se non per il trasferimento permanente del diritto di Utente autorizzato a un'altra persona.
Nota: alcuni programmi possono essere concessi in licenza laddove i dispositivi sono considerati utenti. In tal caso si applica quanto segue: qualsiasi dispositivo informatico che richiede l'esecuzione o riceve per l'esecuzione una serie di comandi, procedure o applicazioni dal Programma o che è altrimenti gestito dal Programma è considerato un Utente separato del Programma e richiede un diritto, come se il dispositivo fosse una persona.
Un Utente simultaneo è un'unità di misura per cui il Programma può essere concesso in licenza. Un Utente simultaneo è una persona che accede al programma in un determinato momento, e che conterà come singolo Utente simultaneo indipendentemente da quante volte accede simultaneamente al programma. Il Programma può essere installato su tutti i computer o server che si desidera, ma il Titolare della licenza deve ottenere i diritti (Proof of Entitlement (PoE)) per il numero massimo di Utenti simultanei che accedono al Programma. Il Titolare della licenza deve ottenere un diritto per ogni Utente simultaneo che accede al Programma in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente (ad esempio: tramite un programma, dispositivo o server di applicazione) tramite qualsiasi mezzo.
User Value Unit (UVU) è un'unità di misura per cui il Programma può essere concesso in licenza. Le UVU Proof of Entitlement (PoE) si basano sul numero e sul tipo di Utenti per un determinato Programma. Il Titolare della licenza deve ottenere diritti sufficienti per il numero di UVU richieste per il suo ambiente, come definito dai termini specifici del software. I diritti UVU sono specifici del Programma e del tipo di utente e non possono essere scambiati, interscambiati o aggregati con i diritti UVU di un altro programma o tipo di utente.
Per comprendere i benefici della licenza per User Value Unit e per determinare il numero di User Value Unit da ottenere, fai riferimento alla tabella User Value Unit specifica del programma.
L'installazione è un'unità di misura in base alla quale il Programma può essere concesso in licenza. Un'installazione è una copia installata del Programma su un disco fisico o virtuale resa disponibile per l'esecuzione su un computer. Il Titolare della licenza deve ottenere un diritto per ogni installazione del programma.
Un server virtuale gestito è un'unità di misura in base alla quale il Programma può essere concesso in licenza. Un server è un computer fisico composto da unità di elaborazione, memoria e funzionalità di input/output e che esegue le procedure, i comandi o le applicazioni richiesti per uno o più utenti o dispositivi client. Quando si impiegano rack, alloggiamenti blade o altre attrezzature simili, ogni dispositivo fisico separabile (ad esempio, un blade o un alloggiamento rack), con i componenti richiesti, è considerato un server separato. Un server virtuale è un computer virtuale creato partizionando le risorse disponibili di un server fisico o un server fisico non partizionato. Il Titolare della licenza deve ottenere i diritti di Managed Virtual Server per ciascun server virtuale gestito dal Programma.
Processor Value Unit (PVU) è un'unità di misura per cui il Programma può essere concesso in licenza. Il numero di titolarità PVU richieste si basa sulla tecnologia del processore (definita nella Tabella PVU per fornitore del processore, marca, tipo e numero di modello) e sul numero di processori messi a disposizione del Programma. IBM continua a definire un processore, ai fini delle licenze basate su PVU, come ogni core di processore su un chip. Un chip processore dual-core, ad esempio, ha due core di processore.
Il titolare della licenza può distribuire il Programma utilizzando la licenza a capacità completa o la licenza di virtualizzazione (capacità parziale) in base alle Condizioni dell'accordo Passport Advantage. Se si utilizza la licenza a capacità completa, il Titolare della licenza deve ottenere titolarità PVU sufficienti a coprire tutti i core del processore attivati* nell'ambiente hardware fisico reso disponibile o gestito dal Programma, ad eccezione dei server da cui il Programma è stato rimosso in modo permanente. Se si utilizza la licenza con capacità di virtualizzazione, il Titolare della licenza deve ottenere titolarità sufficienti a coprire tutti i core dei processori attivati resi disponibili o gestiti dal Programma, come definito in base alle Regole di conteggio delle licenze con capacità di virtualizzazione.
* Un core del processore attivato è un core disponibile per l'uso in un server fisico, indipendentemente dal fatto che la capacità del core del processore possa essere o sia limitata da tecnologie di virtualizzazione, comandi del sistema operativo, impostazioni del BIOS o restrizioni simili.
Nota: alcuni programmi potrebbero richiedere licenze per il programma E per ciò che viene gestito. In tal caso, si applica quanto segue: oltre alle titolarità richieste direttamente per il Programma, il Titolare della licenza deve ottenere titolarità PVU per questo Programma, sufficienti a coprire i core del processore per i sistemi su cui risiedono le risorse gestite o elaborate dal Programma.
Nota: alcuni programmi possono essere concessi in licenza SOLO su base gestita. In tal caso, si applica quanto segue: invece delle titolarità richieste direttamente per il Programma, il Titolare della licenza deve ottenere titolarità PVU per questo Programma sufficienti a coprire i core del processore per i sistemi su cui risiedono le risorse gestite o elaborate dal Programma.
Nota: alcuni programmi in via eccezionale possono essere concessi in licenza su base referenziata. In tal caso, si applica quanto segue: anziché ottenere titolarità per i core del processore attivati disponibili per il Programma, il Titolare della licenza deve ottenere i diritti PVU per questo Programma sufficienti a coprire l'ambiente reso disponibile al Programma di riferimento, come se il Programma fosse eseguito ovunque il Programma di riferimento era in esecuzione, indipendentemente dalla base su cui il Programma di riferimento sia concesso in licenza.
Il Titolare della licenza può implementare il Programma (se supportato) utilizzando licenze a Full capacity, licenze Sub-capacity o licenze Container.
Il Titolare della licenza deve ottenere diritti sufficienti a coprire tutti i core di elaborazione attivati resi disponibili o gestiti dal Programma.
Il terabyte è un'unità di misura in base alla quale il Programma può essere concesso in licenza. Un terabyte è pari a 2 alla quarantesima potenza di byte. Il Titolare della licenza deve ottenere un diritto per ogni terabyte disponibile al Programma.
Nota: alcuni programmi potrebbero richiedere licenze per il programma e per ciò che viene gestito. In tal caso, vale quanto segue. Oltre ai diritti richiesti direttamente per il Programma, il Titolare della licenza deve ottenere i diritti in terabyte per questo Programma sufficienti a coprire i terabyte gestiti dal Programma. Alcuni programmi possono essere concessi in licenza solo su base gestita. In tal caso, vale quanto segue. Invece dei diritti richiesti direttamente per il Programma, il Titolare della licenza deve ottenere i diritti di terabyte sufficienti a coprire i terabyte gestiti dal Programma.
Virtual Processor Core (VPC) è un'unità di misura in base alla quale il Programma può essere concesso in licenza. Un server fisico è un computer fisico che comprende unità di elaborazione, memoria e funzionalità di input/output e che esegue procedure, comandi o applicazioni richieste per uno o più utenti o dispositivi client. Quando si impiegano rack, alloggiamenti blade o altre attrezzature simili, ogni dispositivo fisico separabile (ad esempio, un blade o un dispositivo montato su rack) che ha i componenti richiesti è considerato un server fisico separato. Un server virtuale è un computer virtuale creato partizionando le risorse disponibili su un server fisico o su un server fisico non partizionato. Un core di processore è un'unità funzionale all'interno di un dispositivo di calcolo che interpreta ed esegue le istruzioni. Un core di processore è composto almeno da un'unità di controllo delle istruzioni e da una o più unità aritmetiche o logiche. Un nucleo di processore virtuale è un nucleo di processore in un server fisico non partizionato, oppure un nucleo virtuale assegnato a un server virtuale.
Il Titolare della licenza può implementare il Programma (se supportato) utilizzando licenze con piena capacità, licenze con capacità parziale o licenze container.
Note:
Il server virtuale è un'unità di misura in base alla quale il Programma può essere concesso in licenza. Un server è un computer fisico composto da unità di elaborazione, memoria e funzionalità di input/output e che esegue le procedure, i comandi o le applicazioni richiesti per uno o più utenti o dispositivi client. Quando si impiegano rack, alloggiamenti blade o altre attrezzature simili, ogni dispositivo fisico separabile (ad esempio, un blade o un alloggiamento rack), con i componenti richiesti, è considerato un server separato. Un server virtuale è un computer virtuale creato partizionando le risorse disponibili di un server fisico o un server fisico non partizionato. Il Titolare della licenza deve ottenere i diritti Virtual Server per ogni server virtuale reso disponibile al Programma, indipendentemente dal numero di core di processore nel server virtuale o dal numero di copie del Programma sul server virtuale.
L'Unità di Valore della Risorsa (RVU) è un'unità di misura con cui il Programma può essere autorizzato. Le prove di diritto RVU si basano sul numero di unità di una specifica risorsa utilizzata o gestita dal Programma. Il Titolare della licenza deve ottenere diritti sufficienti per il numero di RVU richiesto per il suo ambiente, come definito dai termini specifici del software. I diritti RVU sono specifici del Programma e del tipo di risorsa e non possono essere scambiati, interscambiati o aggregati con i diritti RVU di un altro programma o risorsa.
Nota: alcuni programmi possono richiedere licenze per le Risorse disponibili per E le risorse gestite dal Programma. In tal caso, si applica quanto segue: oltre ai diritti richiesti per le Risorse utilizzate direttamente dal Programma, il licenziatario deve ottenere titolarità per questo Programma sufficienti a coprire le Risorse gestite dal Programma.
Nota: alcuni programmi possono essere concessi in licenza SOLO su base gestita. In tal caso, si applica quanto segue: invece delle titolarità richieste per le Risorse utilizzate direttamente dal Programma, il Titolare del programma deve ottenere diritti per questo Programma sufficienti a coprire le Risorse gestite dal Programma.
Per comprendere questi benefici della licenza Resource Value Unit e per determinare quante Resource Value Unit ottenere, fai riferimento alla tabella Resource Value Unit specifica del programma. Puoi anche contattare il tuo rappresentante di vendita IBM.