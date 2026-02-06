Tipi e definizioni comuni di licenza Passport Advantage / Passport

Un Utente autorizzato è un'unità di misura per cui il Programma può essere concesso in licenza. Un Utente autorizzato è un individuo singolo che ha accesso al Programma. Il Programma può essere installato su tutti i computer o server desiderati, e ogni Utente autorizzato può avere accesso simultaneo a un numero qualsiasi di istanze del Programma contemporaneamente. Il Titolare della licenza deve ottenere diritti separati e dedicati per ogni Utente autorizzato che abbia accesso al Programma in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente (ad esempio: tramite un programma, un dispositivo o un server applicativo multiplexing) con qualsiasi mezzo. Il diritto di un Utente autorizzato è unico per quell'Utente autorizzato e non può essere condiviso, né può essere riassegnato se non per il trasferimento permanente del diritto di Utente autorizzato a un'altra persona.

Nota: alcuni programmi possono essere concessi in licenza laddove i dispositivi sono considerati utenti. In tal caso si applica quanto segue: qualsiasi dispositivo informatico che richiede l'esecuzione o riceve per l'esecuzione una serie di comandi, procedure o applicazioni dal Programma o che è altrimenti gestito dal Programma è considerato un Utente separato del Programma e richiede un diritto, come se il dispositivo fosse una persona.