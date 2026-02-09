Licenze per container

Informazioni generali

Contenitori certificati IBM

I container sono unità eseguibili leggere e portatili di software (immagini) in cui il codice dell'applicazione è impacchettato insieme alle sue librerie e dipendenze.

I container certificati IBM soddisfano criteri standard per il confezionamento e l'implementazione di software container con integrazioni e possono essere eseguiti su qualsiasi ambiente di orchestrazione Kubernetes supportato ovunque, su desktop, infrastrutture IT tradizionali o cloud.

Per tutti i container certificati IBM, devi acquisire diritti pari ai requisiti di licenza (come derivati nella sezione vCPU Capacity Counting Methodology for IBM Programs) e misurati dall'IBM License Service.

IBM Cloud Pak

IBM Cloud Paks sono soluzioni software integrate costruite sulla piattaforma di hybrid cloud Red Hat che consentono di costruire una sola volta e di implementare ovunque.

IBM Cloud Paks semplificano l'implementazione e la gestione di container e consentono portabilità e governance coerente tra le infrastrutture con la Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) che si basa sulla tecnologia open source di orchestrazione Kubernetes.

Per tutti gli IBM Cloud Pak implementati in container, devi acquisire le titolarità pari ai requisiti di licenza (come derivati nella sezione Metodologia di conteggio della capacità vCPU per i programmi IBM) e misurati dal servizio di licenza IBM moltiplicato per il rapporto di conversione IBM Cloud Paks richiesto. Nota: se il rapporto non è specificato, si presume che sia 1:1.

Note

Con il rilascio degli accordi IBM Passport Advantage il 1° febbraio 2023, i termini di Container Licensing sono stati integrati nelle sezioni applicabili dell'accordo senza la necessità di firmare un addendum separato per i clienti su questi termini rivisti.

Nota: i nuovi termini per i clienti PA esistenti sono in vigore dal 1° maggio 2023.

Per maggiori informazioni, consulta le informazioni utili sugli accordi Passport Advantage rivisti.

Se utilizzi la versione IPAA 10 o precedente, è richiesto un addendum a Container Licensing

Vai a Termini IBM per scaricare l'Addendum ai Termini di quotzione Opzione speciale le licenze per i containerper avere una guida su

  • Conformità e reporting
  • Uso di IBM License Service

Questa guida supporta i prodotti containerizzati basati su core Virtual Processor Core (VPC) o Processor Value Units (PVU) supportati da IBM License Service implementati con orchestrazione Kubernetes.

  • La capacità vCPU* di un pod* è la somma dei limiti della CPU* per tutti i container all'interno di quel pod. I pod con capacità vCPU inferiore a un core saranno conteggiati come frazioni.
  • All'interno di un worker node*, quando la capacità totale di vCPU di tutti i pod di un programma IBM supera la capacità del worker node, la capacità di vCPU è uguale alla capacità del worker node.
  • La capacità vCPU per un programma IBM verrà aggregata a livello di cluster* e tutti i valori frazionari verranno arrotondati per eccesso al numero intero più vicino.
  • Per IBM Cloud Paks e altri programmi IBM che sono soluzioni aggregate di più prodotti con rapporti di licenza, la metodologia di conteggio si applica a ciascun prodotto impacchetto

Definizioni

  • Cluster - Un insieme di macchine di worker, chiamate nodi, che eseguono applicazioni containerizzate. Ogni cluster ha almeno un nodo worker.
  • Contenitore - Un'immagine eseguibile leggera e portatile che contiene il software e tutte le sue dipendenze.
  • Limite CPU - fornisce vincoli per limitare il consumo di risorse per container in uno spazio dei nomi attraverso l'uso della proprietà dei limiti CPU di Kubernetes "resources.limits.cpu".
  • Spazio dei nomi - Un'astrazione usata da Kubernetes per supportare più cluster virtuali sullo stesso cluster fisico.
  • Pod - L'oggetto Kubernetes più piccolo e semplice. Un pod rappresenta un insieme di container in esecuzione sul tuo cluster.
  • VPC (Virtual Processor Core) e PVU (Processor Value Unit) - Unità di misura con cui i programmi possono essere concessi in licenza (per le definizioni complete, vedere le sezioni VPC e PVU nei container di seguito). Ai fini della presente guida, 1 VPC equivale a 1 vCPU e 70 PVU equivalgono a 1 vCPU.
  • Capacità vCPU - Il numero totale di vCPU disponibili per un pod come definito dalla metodologia di conteggio (sotto). Nota: qualsiasi pod che contiene un container senza un limite di CPU è considerato avere una capacità vCPU pari alla capacità del nodo di lavoro.
  • Worker node - Un worker node è un nodo che fornisce un ambiente containerizzato per l'esecuzione delle attività. Con l'aumentare della domanda, più worker node possono essere aggiunti al cluster per migliorare prestazioni ed efficienza. Un cluster può contenere un numero qualsiasi di worker node, ma è richiesto almeno un worker node.
  • Capacità del worker node: la capacità totale disponibile per il worker node misurata in core virtuali o core fisici, come riportato dall'API Kubernetes.

  • Supporto per il Simultaneous multithreading (SMT) o l'Hyperthreading (HT): l'output di IBM License Service sarà regolato per i worker node che hanno abilitato l'Hyperthreading o le varianti SMT SMT2, SMT4 e SMT8.* In quanto tale,
    • 2 vCPU per 1 core come 1 VPC o 70 PVU ai fini del conteggio delle licenze se è abilitato Hyperthreading o SMT2 (ad esempio, 8 vCPU vengono conteggiate come 4 vCPU).
    • 4 vCPU per 1 core come 1 VPC o 70 PVU ai fini del conteggio delle licenze se SMT4 è abilitato (ad esempio, 16 vCPU vengono conteggiate come 4 vCPU).
    • 8 vCPU per 1 core come 1 VPC o 70 PVU ai fini del conteggio delle licenze se SMT8 è abilitato (ad esempio, 32 vCPU vengono conteggiate come 4 vCPU).
    • Per i cluster, con livelli SMT misti/diversi, viene applicato il fattore più basso. Ad esempio: alcuni nodi usano SMT4 e altri SMT8, il fattore 4 sarà utilizzato per il calcolo della licenza di questo cluster. L'identificazione dello stato HT/SMT deve essere effettuata manualmente e assegnata a livello di cluster.
      Nota: fino a quando non sarà integrata una funzionalità di regolazione automatica in IBM License Service, la regolazione deve essere effettuata manualmente sull'output di IBM License Service. Una volta che la funzionalità è disponibile, gli utenti devono assicurarsi di essere sull'ultima versione di IBM License Service e che i loro cluster siano configurati come descritto nella documentazione del prodotto.

*Per x86, Hyperthreading/SMT deve essere abilitato a livello fisico

  • Per alcuni programmi IBM, le opzioni di configurazione e le attività degli utenti possono aumentare i requisiti di licenza a causa della creazione di un workload aggiuntivo.
  • Il cliente deve concedere in licenza tutto il workload creato dal IBM Program, incluso il workload derivante dalle modifiche nella configurazione del prodotto e il workload creato dinamicamente generato dall'attività dell'utente.
  • I clienti sono responsabili della concessione di licenze per gli abbonamenti a Red Hat OpenShift in conformità con l'accordo di licenza di Red Hat. Per ulteriori informazioni, fai riferimento al documento informativo sulla licenza di ciascun IBM Cloud Pak.
  • I clienti sono responsabili del controllo della domanda di licenze attraverso una combinazione di funzionalità di Red Hat OpenShift, come le quote spazio dei nomi* e di funzionalità specifiche del programma IBM, come le opzioni di implementazione e i controlli di scalabilità. Per informazioni specifiche su IBM Program sul controllo della domanda di licenza, fai riferimento alla documentazione di IBM Program corrispondente.
  • Le impostazioni preimpostate resources.limits.cpu che vengono fornite con ogni programma sono usare in tutti i test di prestazioni, QA, ecc. Sebbene IBM sconsigli di modificare queste impostazioni, se scegli di farlo, consulta prima la documentazione del prodotto per scoprire gli intervalli documentati accettabili per i tuoi programmi.

Nota: se hai domande sui requisiti di licenza, contatta il tuo rappresentante IBM per ricevere ulteriore assistenza.

Per utilizzare al meglio la licenza container, IBM License Service deve essere usato per monitorare l'uso delle licenze e determinare la titolarità richiesta. Non esistono eccezioni a questa regola.

IBM License Service è l'unico strumento accettato per il monitoraggio dell'utilizzo delle licenze e il reporting delle licenze per container. È:

  • contenuto in ogni servizio IBM Cloud Pak
  • disponibile per il download per l'uso nei container certificati IBM contattando talk2sam@us.ibm.com (o supporto del prodotto). I clienti devono verificare se IBM License Service è installato e configurato correttamente quando implementano i loro programmi containerizzati.

La capacità vCPU disponibile sarà sondata a intervalli frequenti (≤ 30 minuti) nel corso di ogni giorno ed elaborata dove il valore massimo dei calcoli intraday determina la capacità vCPU disponibile giornaliera.

È essenziale usare e mantenere lo strumento di monitoraggio dell'uso delle licenze (IBM License Service: vedi sotto) incluso in ciascuno dei servizi Cloud Pak. Questo servizio terrà traccia dell'uso delle licenze e determinerà le esigenze di abilitazione necessarie.

