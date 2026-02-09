Licenze per container

IBM Cloud Paks sono soluzioni software integrate costruite sulla piattaforma di hybrid cloud Red Hat che consentono di costruire una sola volta e di implementare ovunque.

IBM Cloud Paks semplificano l'implementazione e la gestione di container e consentono portabilità e governance coerente tra le infrastrutture con la Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) che si basa sulla tecnologia open source di orchestrazione Kubernetes.

Per tutti gli IBM Cloud Pak implementati in container, devi acquisire le titolarità pari ai requisiti di licenza (come derivati nella sezione Metodologia di conteggio della capacità vCPU per i programmi IBM) e misurati dal servizio di licenza IBM moltiplicato per il rapporto di conversione IBM Cloud Paks richiesto. Nota: se il rapporto non è specificato, si presume che sia 1:1.