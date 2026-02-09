Licenze per container

I container sono unità eseguibili leggere e portatili di software (immagini) in cui il codice dell'applicazione è impacchettato insieme alle sue librerie e dipendenze.
I container certificati IBM soddisfano criteri standard per il confezionamento e l'implementazione di software container con integrazioni e possono essere eseguiti su qualsiasi ambiente di orchestrazione Kubernetes supportato ovunque, su desktop, infrastrutture IT tradizionali o cloud.
Per tutti i container certificati IBM, devi acquisire diritti pari ai requisiti di licenza (come derivati nella sezione vCPU Capacity Counting Methodology for IBM Programs) e misurati dall'IBM License Service.
IBM Cloud Paks sono soluzioni software integrate costruite sulla piattaforma di hybrid cloud Red Hat che consentono di costruire una sola volta e di implementare ovunque.
IBM Cloud Paks semplificano l'implementazione e la gestione di container e consentono portabilità e governance coerente tra le infrastrutture con la Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) che si basa sulla tecnologia open source di orchestrazione Kubernetes.
Per tutti gli IBM Cloud Pak implementati in container, devi acquisire le titolarità pari ai requisiti di licenza (come derivati nella sezione Metodologia di conteggio della capacità vCPU per i programmi IBM) e misurati dal servizio di licenza IBM moltiplicato per il rapporto di conversione IBM Cloud Paks richiesto. Nota: se il rapporto non è specificato, si presume che sia 1:1.
Con il rilascio degli accordi IBM Passport Advantage il 1° febbraio 2023, i termini di Container Licensing sono stati integrati nelle sezioni applicabili dell'accordo senza la necessità di firmare un addendum separato per i clienti su questi termini rivisti.
Nota: i nuovi termini per i clienti PA esistenti sono in vigore dal 1° maggio 2023.
Per maggiori informazioni, consulta le informazioni utili sugli accordi Passport Advantage rivisti.
Questa guida supporta i prodotti containerizzati basati su core Virtual Processor Core (VPC) o Processor Value Units (PVU) supportati da IBM License Service implementati con orchestrazione Kubernetes.
Definizioni
*Per x86, Hyperthreading/SMT deve essere abilitato a livello fisico
Nota: se hai domande sui requisiti di licenza, contatta il tuo rappresentante IBM per ricevere ulteriore assistenza.
Per utilizzare al meglio la licenza container, IBM License Service deve essere usato per monitorare l'uso delle licenze e determinare la titolarità richiesta. Non esistono eccezioni a questa regola.
IBM License Service è l'unico strumento accettato per il monitoraggio dell'utilizzo delle licenze e il reporting delle licenze per container. È:
La capacità vCPU disponibile sarà sondata a intervalli frequenti (≤ 30 minuti) nel corso di ogni giorno ed elaborata dove il valore massimo dei calcoli intraday determina la capacità vCPU disponibile giornaliera.
È essenziale usare e mantenere lo strumento di monitoraggio dell'uso delle licenze (IBM License Service: vedi sotto) incluso in ciascuno dei servizi Cloud Pak. Questo servizio terrà traccia dell'uso delle licenze e determinerà le esigenze di abilitazione necessarie.
