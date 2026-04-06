Politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo

Illustrazione di forme geometriche in tonalità di blu, nero e grigio
La politica BYOSL (Bring Your Own Software License) per il cloud pubblico idoneo consente di implementare qualsiasi software IBM concesso in licenza direttamente o tramite un rivenditore IBM autorizzato, secondo i termini e le condizioni qui descritti.

Per i termini e le condizioni esatti che regolano l'utilizzo di un programma software specifico, fare riferimento al contratto di licenza del software, incluso l'International Program License Agreement (IPLA), ai documenti informativi sulla licenza e a qualsiasi accordo aggiuntivo in base al quale il software è stato ottenuto, come l'IBM International Accordo Passport Advantage.

Software IBM idoneo

La politica BYOSL (Bring Your Own Software License) per il cloud pubblico idoneo consente di implementare ed eseguire su un cloud pubblico idoneo (EPC, Eligible Public Cloud) qualsiasi software IBM concesso in licenza all'utente direttamente o tramite un rivenditore IBM autorizzato in base alle condizioni di licenza IBM, fatte salve le autorizzazioni all'uso e le restrizioni stabilite nei contratti di licenza applicabili e nei documenti di transazione per tale software, tra cui IBM International Passport Advantage (IPAA) e IBM International Program License Agreement (IPLA) e i documenti informativi sulla licenza applicabili al software.

Questa politica non si applica al software IBM® z/OS o a qualsiasi software IBM concesso in sublicenza da terzi. Questa politica non si applica inoltre se sei un IBM Business Partner autorizzato a distribuire/implementare la tua soluzione in un ambiente ospitato: tali situazioni sono gestite in base a un accordo separato.

 

Cloud pubblici idonei

L'elenco approvato dei cloud pubblici idonei (EPC, Eligible Public Cloud) in cui è possibile implementare il software IBM con licenza è definito di seguito per fornitore. Gli "strumenti di licenza IBM richiesti" sono obbligatori solo quando si distribuiscono prodotti basati sulla capacità (ovvero quelli concessi in licenza utilizzando metriche Processor Value Unit (PVU) o Virtual Processor Core (VPC)).  Per gli altri prodotti, l'utente è responsabile dell'utilizzo di qualsiasi altro strumento messo a disposizione dall'EPC per fornire rapporti di conformità secondo l'IPAA.

Se disponi di un software IBM distribuito tramite un provider di cloud non elencato di seguito, invia un'e-mail a 'talk2sam@us.ibm.com'. Ricorda di includere BYOSL nella riga dell'oggetto.

IBM

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
IBMIBM Cloud Virtual Server (Inc., IBM z/LinuxONE)Vedere la nota 1 di seguitohttps://www.ibm.com/it-it/solutions/cloud

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

IBM Cloud ContainersVedere la nota 1 di seguitohttps://www.ibm.com/it-it/solutions/cloud
IBM Power Virtual ServerLeggi le considerazioni su IBM® Power Systems Virtual Server nelle sezioni delle note di seguito.https://www.ibm.com/it-it/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal ServersVedere la nota 2 di seguitohttps://www.ibm.com/it-it/solutions/cloud
IBM® Kubernetes Service (IKS)Vedere la nota 1 di seguitohttps://www.ibm.com/it-it/products/kubernetes-serviceIBM License Service
Red Hat OpenShift su IBM® Cloud4Vedere la nota 1 di seguitohttps://www.ibm.com/it-it/products/openshift

 

Alibaba

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
AlibabaAlibaba Cloud (Elastic Compute Service)Vedere la nota 1 di seguitohttps://www.alibabacloud.com/

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Amazon

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
AmazonAWS ECS FargateLeggi le considerazioni per AWS ECS Fargate nella sezione note di seguito.aws.amazon.com/fargate/IBM License Service ha modificato i termini PA per Container Licensing (tramite Addendum)
Amazon RDS per DB2Vedere la nota 9 di seguitoaws.amazon.com/rds/db2/AWS License Manager
Istanze EC2 e istanze dedicate (Inc., istanze AWS Outpost)Vedere la nota 1 di seguitoaws.amazon.com/ec2/instance-types

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Elastic Kubernetes Service (EKS)Vedere la nota 1 di seguitoaws.amazon.com/eks/IBM License Service
Servizio Red Hat OpenShift su AWS (ROSA)4Vedere la nota 1 di seguitohttps://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud su AWSVedere la nota 2 di seguitohttps://aws.amazon.com/vmware/Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Fujitsu

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
FujitsuFujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)Vedere la nota 1 di seguitohttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Istanza Fujitsu Cloud IaaS (FJcloud-O)Vedere la nota 1 di seguitohttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUDVedere la nota 1 di seguitohttps://pfs.nifcloud.com

Google

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
GoogleGoogle Compute EngineVedere la nota 1 di seguitocloud.google.com/compute/docs/machine-types

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Google Kubernetes Engine (GKE)Vedere la nota 1 di seguitocloud.google.com/kubernetes-engine/IBM License Service
Piattaforma container Red Hat OpenShift 4Vedere la nota 1 di seguitohttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
IONOSCompute EngineVedere la nota 1 di seguitohttps://cloud.ionos.com/computeDistribuzioni Kubernetes/Red Hat OpenShift: IBM License Service

KDDI

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
KDDIServizio di piattaforma cloud KDDIVedere la nota 1 di seguito per Virtual Server. Vedere la nota 5 di seguito per Bare Metal Server.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Termini PA modificati per le licenze dei container (tramite Addendum)

Microsoft

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
MicrosoftAzure HCIVedere la nota 1 di seguitohttps://azure.microsoft.com/it-it/products/local/Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Macchine virtuali AzureVedere la nota 1 di seguito

azure.microsoft.com/it-it/pricing/details/virtual-machines/linux/


azure.microsoft.com/it-it/pricing/details/virtual-machines/windows/

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Termini PA modificati per le licenze dei container (tramite Addendum)

Soluzione Azure VMwareVedere la nota 2 di seguitoazure.microsoft.com/it-it/services/azure-vmware/Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Azure KubernetesVedere la nota 1 di seguitoazure.microsoft.com/it-it/services/kubernetes-service/IBM License Service
Azure Red Hat OpenShift (ARO)4Vedere la nota 1 di seguitohttps://azure.microsoft.com/it-it/services/openshift/

NEC

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
NECServizio di infrastruttura cloud (NEC Cloud IaaS)Vedere la nota 1 di seguitohttps://www.nec.com

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM License Service

NTT

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
NTT Cloud Services DivisionServizi multicloud (solo VM)Vedere la nota 1 di seguitohttps://services.global.ntt/it-it/services-and-products/cloud/cloud-platform

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

NTT CommunicationsECL 1.0Vedere la nota 1 di seguitohttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Smart Data Platform Cloud/Server (ECL 2.0)Vedere la nota 1 di seguito

https://sdpf.ntt.com/

IPV (IaaS Powered by VMware)Vedere la nota 1 di seguito

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTT DataNTT Data OpenCanvasVedere la nota 1 di seguito

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Oracle

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
 OracleIstanze di cloud computingVedere la nota 3 di seguitohttps://www.oracle.com/cloud/compute

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Oracle Kubernetes EngineVedere la nota 3 di seguitohttps://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/IBM License Service
Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)Vedere la nota 2 di seguitohttps://www.oracle.comDistribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Tencent

FornitoreOffertaNote sulle licenzePer maggiori dettagli
consultare:		Strumenti di licenza IBM obbligatori
     
TencentIstanza Tencent Cloud ServerVedere la nota 1 di seguitohttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool

Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Nota: le note sulle licenze riportate di seguito si applicano solo laddove espressamente indicato nelle sezioni relative al provider di cloud sopra riportate. Non si applicano universalmente a tutte le offerte.

  1. In tutti i casi: 1 vCPU = 1 Core = 1 VPC = 70 PVU
    • Per i container con Hyperthreading abilitato: 2 vCPU = 1 Core = 1 VPC = 70 PVU (per maggiori informazioni, consulta la pagina delle licenze per container).
  2. Consulta le tabelle delle unità di valore del processore per i requisiti basati sulla configurazione del sistema. Il client deve utilizzare la configurazione ILMT completa.
  3. Una Oracle Compute Unit (OCPU) corrisponde a due thread di esecuzione hardware, noti come vCPU.  La licenza PVU richiede 1 OCPU = 2 vCPU = 140 PVU
  4. I requisiti di misurazione e reportistica devono essere gestiti dal client in ambienti Kubernetes gestiti (come OpenShift gestito da Red Hat).
  5. I client di server fisici o bare metal possono implementare software su server fisici o su offerte cloud pubbliche bare metal fornite da EPC (vedere sopra). Queste distribuzioni devono seguire le linee guida (incluso l'uso degli strumenti di licenza) come definito nelle politiche di licenza per sottocapacità e container. Per le distribuzioni PVU, consultare le  tabelle delle unità di valore del processore per trovare i requisiti in base alla configurazione del sistema.
  6. Le implementazioni on-premise di servizi cloud pubblici (ad esempio, Oracle Cloud@Customer, AWS Outpost) sono supportate e devono seguire le politiche relative alle sottocapacità e alle licenze per container, incluso l'uso degli IBM Licensing Tools.
    Per quanto riguarda le licenze PVU, le implementazioni che utilizzano servizi idonei sono concesse in licenza a 70 PVU per vCPU/Core, in modo simile a quanto avverrebbe se fossero implementate nel cloud pubblico. Se non si utilizzano gli IBM Licensing Tools, si applica la licenza a piena capacità, secondo i termini dell'International Passport Advantage Agreement.
  7. Per tutto quanto sopra: Solaris x86 non è supportato e quindi non idoneo all'uso.
  8. Con il rilascio di IBM Passport Advantage Agreement v11 (versione: febbraio 2023), l'addendum sulle licenze dei container non è più richiesto. Per maggiori informazioni, consultare la pagina web Container Licensing.
  9. Per le distribuzioni del software Db2 sui servizi gestiti tramite l'opzione “bring-your-own-license”, al fine di conteggiare i VPC durante la distribuzione della capacità vCPU completa dell'istanza, IBM considererà 1 VPC = 1 core fisico = 2 vCPU per tutte le istanze EC2 che hanno pubblicato il numero dei propri core fisici nella pagina EC2 “Core fisici per tipo di istanza Amazon EC2”, dove il numero di vCPU è doppio rispetto ai core fisici (il che significa che il grado di hyperthreading/multi-threading simultaneo (SMT) è impostato su (2).Sono idonee solo le licenze Db2 Standard Edition, Db2 Advanced Edition, Db2 ESE Add-on e Db2 AESE Add-on. Vedi i core e i thread della CPU per core della CPU per tipo di istanza (link esterno a ibm.com)

Considerazioni per AWS ECS Fargate

Per AWS ECS Fargate, il IBM License Service è rappresentato come bucket del servizio di licenza AWS S3 (link esterno a ibm.com). Questa funzionalità è disponibile prodotto per prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione del prodotto o il rappresentante IBM. Nota: per esempi della procedura e delle modalità di distribuire, vedere la documentazione di WebSphere Application Server Liberty.

Considerazioni per IBM Power Systems Virtual Server

Le disposizioni della presente sezione di seguito si applicano esclusivamente ai programmi basati su VPC o PVU implementati su IBM Power Systems Virtual Server. Per le licenze a capacità secondaria, i core possono essere allocati in incrementi di almeno 0,25 core per i processori condivisi (ovvero processori fisici la cui capacità di elaborazione è condivisa tra più partizioni logiche) e 1,0 core per i processori dedicati (cioè processori fisici interi assegnati a una singola partizione logica). I core frazionari verranno aggregati e arrotondati al numero intero successivo, essendo chiarito che tutte le partizioni logiche in esecuzione sullo stesso tipo di macchina vengono conteggiate come un singolo pool anziché per server. A scopo illustrativo e non limitativo, vedere i seguenti esempi:

  • 3 partizioni logiche vengono implementate su server S922 separati da 0,25 core ciascuno. Il calcolo sarà il seguente: 0,25 x 3 = 0,75 core, che viene arrotondato a 1,0 core.
  • 3 partizioni logiche vengono implementate su 2 server S922 e 1 server E980 @ 0,25 core ciascuno. Il calcolo sarà il seguente: (0,25 x 2 = 0,5, che è arrotondato a 1,0 core) + (0,25 x 1 = 0,25, che è arrotondato a 1,0 core) = 2,0 core.

Il cliente è tenuto a installare e configurare ILMT v9.2.22 o versioni successive e a rispettare i requisiti di licenza e rendicontazione delle capacità secondarie in conformità con le sezioni 1.13 e 1.14 dell'IPAA.

In conformità con i termini di reporting indicati nella sezione 1.14 dell'IPAA, i client raccoglieranno i dati di implementazione e completeranno il calcolo manuale del report sulla capacità di virtualizzazione una volta per trimestre per il software IBM utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI) (vedi link) per determinare l'uso del core. Per Google Cloud occorre utilizzare comandi CLI pcloud. Tale utilizzo del core deve essere conforme alla politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo di IBM.

I valori PVU per core vengono determinati in base al Power System in uso, come descritto nella tabella PVU per core (sezione 1 di 2 - RISC e System z) nella pagina web Processor Value Unit.

Requisiti e condizioni di licenza

La politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo non modifica né sostituisce alcun obbligo previsto dai contratti di licenza applicabili, compresi i requisiti per l'uso del software con licenza in un ambiente virtualizzato, come definito nelle politiche relative alle  capacità e alle licenze dei container. 

I termini di verifica in tali accordi di licenza si applicano quando l'utente carica, installa o utilizza software IBM idoneo in un EPC e l'utente accetta di raccogliere tutti i dati di utilizzo richiesti per il software con licenza in tale EPC. L'utente non fornirà al provider di cloud alcun uso o accesso non autorizzato al software IBM idoneo.

È necessario utilizzare, installare e configurare gli strumenti di reporting designati da IBM (come indicato sopra) per l'utilizzo dei report e fornire tali report a IBM su richiesta in conformità con le linee guida di IBM.

Quando si utilizza un diritto di licenza in base a questa politica, non è possibile utilizzare tali diritti per altri scopi o in altri luoghi contemporaneamente.

A meno che non sia specificato sopra, la politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo NON si applica ai rapporti con i fornitori in cui tali fornitori accedono al software e/o eseguono o gestiscono parte o tutto il tuo ambiente informatico sotto il controllo dei propri dipendenti, sia sul tuo locali o presso di loro (ad esempio, outsourcing strategico, web hosting, Provider di servizi gestiti, ecc.) – tali incarichi richiedono accordi separati. Se il tuo software viene implementato in uno di questi modi, invia un'e-mail a "talk2sam@us.ibm.com/it-it". Assicurati di includere BYOSL nella riga Oggetto.

Registro delle modifiche

Registro delle modifiche di marzo 2024

  • Chiarita l'eccezione del software zSeries solo a z/OS (ovvero zLinux è idoneo)
  • Chiariti i requisiti di reporting per i prodotti non basati sulla capacità
  • Elenco EPC chiarito come unico elenco approvato di fornitori
  • Aggiunte informazioni di contatto per garantire la conformità