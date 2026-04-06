Le disposizioni della presente sezione di seguito si applicano esclusivamente ai programmi basati su VPC o PVU implementati su IBM Power Systems Virtual Server. Per le licenze a capacità secondaria, i core possono essere allocati in incrementi di almeno 0,25 core per i processori condivisi (ovvero processori fisici la cui capacità di elaborazione è condivisa tra più partizioni logiche) e 1,0 core per i processori dedicati (cioè processori fisici interi assegnati a una singola partizione logica). I core frazionari verranno aggregati e arrotondati al numero intero successivo, essendo chiarito che tutte le partizioni logiche in esecuzione sullo stesso tipo di macchina vengono conteggiate come un singolo pool anziché per server. A scopo illustrativo e non limitativo, vedere i seguenti esempi:

3 partizioni logiche vengono implementate su server S922 separati da 0,25 core ciascuno. Il calcolo sarà il seguente: 0,25 x 3 = 0,75 core, che viene arrotondato a 1,0 core.

3 partizioni logiche vengono implementate su 2 server S922 e 1 server E980 @ 0,25 core ciascuno. Il calcolo sarà il seguente: (0,25 x 2 = 0,5, che è arrotondato a 1,0 core) + (0,25 x 1 = 0,25, che è arrotondato a 1,0 core) = 2,0 core.

Il cliente è tenuto a installare e configurare ILMT v9.2.22 o versioni successive e a rispettare i requisiti di licenza e rendicontazione delle capacità secondarie in conformità con le sezioni 1.13 e 1.14 dell'IPAA.

In conformità con i termini di reporting indicati nella sezione 1.14 dell'IPAA, i client raccoglieranno i dati di implementazione e completeranno il calcolo manuale del report sulla capacità di virtualizzazione una volta per trimestre per il software IBM utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI) (vedi link) per determinare l'uso del core. Per Google Cloud occorre utilizzare comandi CLI pcloud. Tale utilizzo del core deve essere conforme alla politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo di IBM.

I valori PVU per core vengono determinati in base al Power System in uso, come descritto nella tabella PVU per core (sezione 1 di 2 - RISC e System z) nella pagina web Processor Value Unit.