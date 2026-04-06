Politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo

Per i termini e le condizioni esatti che regolano l'utilizzo di un programma software specifico, fare riferimento al contratto di licenza del software, incluso l'International Program License Agreement (IPLA), ai documenti informativi sulla licenza e a qualsiasi accordo aggiuntivo in base al quale il software è stato ottenuto, come l'IBM International Accordo Passport Advantage.
La politica BYOSL (Bring Your Own Software License) per il cloud pubblico idoneo consente di implementare ed eseguire su un cloud pubblico idoneo (EPC, Eligible Public Cloud) qualsiasi software IBM concesso in licenza all'utente direttamente o tramite un rivenditore IBM autorizzato in base alle condizioni di licenza IBM, fatte salve le autorizzazioni all'uso e le restrizioni stabilite nei contratti di licenza applicabili e nei documenti di transazione per tale software, tra cui IBM International Passport Advantage (IPAA) e IBM International Program License Agreement (IPLA) e i documenti informativi sulla licenza applicabili al software.
Questa politica non si applica al software IBM® z/OS o a qualsiasi software IBM concesso in sublicenza da terzi. Questa politica non si applica inoltre se sei un IBM Business Partner autorizzato a distribuire/implementare la tua soluzione in un ambiente ospitato: tali situazioni sono gestite in base a un accordo separato.
L'elenco approvato dei cloud pubblici idonei (EPC, Eligible Public Cloud) in cui è possibile implementare il software IBM con licenza è definito di seguito per fornitore. Gli "strumenti di licenza IBM richiesti" sono obbligatori solo quando si distribuiscono prodotti basati sulla capacità (ovvero quelli concessi in licenza utilizzando metriche Processor Value Unit (PVU) o Virtual Processor Core (VPC)). Per gli altri prodotti, l'utente è responsabile dell'utilizzo di qualsiasi altro strumento messo a disposizione dall'EPC per fornire rapporti di conformità secondo l'IPAA.
Se disponi di un software IBM distribuito tramite un provider di cloud non elencato di seguito, invia un'e-mail a 'talk2sam@us.ibm.com'. Ricorda di includere BYOSL nella riga dell'oggetto.
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|IBM
|IBM Cloud Virtual Server (Inc., IBM z/LinuxONE)
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://www.ibm.com/it-it/solutions/cloud
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|IBM Cloud Containers
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://www.ibm.com/it-it/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|Leggi le considerazioni su IBM® Power Systems Virtual Server nelle sezioni delle note di seguito.
|https://www.ibm.com/it-it/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|Vedere la nota 2 di seguito
|https://www.ibm.com/it-it/solutions/cloud
|IBM® Kubernetes Service (IKS)
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://www.ibm.com/it-it/products/kubernetes-service
|IBM License Service
|Red Hat OpenShift su IBM® Cloud4
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://www.ibm.com/it-it/products/openshift
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|Alibaba
|Alibaba Cloud (Elastic Compute Service)
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://www.alibabacloud.com/
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|Leggi le considerazioni per AWS ECS Fargate nella sezione note di seguito.
|aws.amazon.com/fargate/
|IBM License Service ha modificato i termini PA per Container Licensing (tramite Addendum)
|Amazon RDS per DB2
|Vedere la nota 9 di seguito
|aws.amazon.com/rds/db2/
|AWS License Manager
|Istanze EC2 e istanze dedicate (Inc., istanze AWS Outpost)
|Vedere la nota 1 di seguito
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Vedere la nota 1 di seguito
|aws.amazon.com/eks/
|IBM License Service
|Servizio Red Hat OpenShift su AWS (ROSA)4
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud su AWS
|Vedere la nota 2 di seguito
|https://aws.amazon.com/vmware/
|Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|Istanza Fujitsu Cloud IaaS (FJcloud-O)
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://pfs.nifcloud.com
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|Google Compute Engine
|Vedere la nota 1 di seguito
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|Vedere la nota 1 di seguito
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBM License Service
|Piattaforma container Red Hat OpenShift 4
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|IONOS
|Compute Engine
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://cloud.ionos.com/compute
|Distribuzioni Kubernetes/Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|KDDI
|Servizio di piattaforma cloud KDDI
|Vedere la nota 1 di seguito per Virtual Server. Vedere la nota 5 di seguito per Bare Metal Server.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
Termini PA modificati per le licenze dei container (tramite Addendum)
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|Microsoft
|Azure HCI
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://azure.microsoft.com/it-it/products/local/
|Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
|Macchine virtuali Azure
|Vedere la nota 1 di seguito
azure.microsoft.com/it-it/pricing/details/virtual-machines/linux/
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
Termini PA modificati per le licenze dei container (tramite Addendum)
|Soluzione Azure VMware
|Vedere la nota 2 di seguito
|azure.microsoft.com/it-it/services/azure-vmware/
|Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|Vedere la nota 1 di seguito
|azure.microsoft.com/it-it/services/kubernetes-service/
|IBM License Service
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://azure.microsoft.com/it-it/services/openshift/
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|NEC
|Servizio di infrastruttura cloud (NEC Cloud IaaS)
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://www.nec.com
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|NTT Cloud Services Division
|Servizi multicloud (solo VM)
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://services.global.ntt/it-it/services-and-products/cloud/cloud-platform
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|NTT Communications
|ECL 1.0
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|Smart Data Platform Cloud/Server (ECL 2.0)
|Vedere la nota 1 di seguito
|IPV (IaaS Powered by VMware)
|Vedere la nota 1 di seguito
|NTT Data
|NTT Data OpenCanvas
|Vedere la nota 1 di seguito
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|Oracle
|Istanze di cloud computing
|Vedere la nota 3 di seguito
|https://www.oracle.com/cloud/compute
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
|Oracle Kubernetes Engine
|Vedere la nota 3 di seguito
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBM License Service
|Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)
|Vedere la nota 2 di seguito
|https://www.oracle.com
|Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
|Fornitore
|Offerta
|Note sulle licenze
|Per maggiori dettagli
consultare:
|Strumenti di licenza IBM obbligatori
|Tencent
|Istanza Tencent Cloud Server
|Vedere la nota 1 di seguito
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
Distribuzioni tradizionali: IBM® License Metric Tool
Distribuzioni Red Hat OpenShift: IBM® License Service
Nota: le note sulle licenze riportate di seguito si applicano solo laddove espressamente indicato nelle sezioni relative al provider di cloud sopra riportate. Non si applicano universalmente a tutte le offerte.
Per AWS ECS Fargate, il IBM License Service è rappresentato come bucket del servizio di licenza AWS S3 (link esterno a ibm.com). Questa funzionalità è disponibile prodotto per prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione del prodotto o il rappresentante IBM. Nota: per esempi della procedura e delle modalità di distribuire, vedere la documentazione di WebSphere Application Server Liberty.
Le disposizioni della presente sezione di seguito si applicano esclusivamente ai programmi basati su VPC o PVU implementati su IBM Power Systems Virtual Server. Per le licenze a capacità secondaria, i core possono essere allocati in incrementi di almeno 0,25 core per i processori condivisi (ovvero processori fisici la cui capacità di elaborazione è condivisa tra più partizioni logiche) e 1,0 core per i processori dedicati (cioè processori fisici interi assegnati a una singola partizione logica). I core frazionari verranno aggregati e arrotondati al numero intero successivo, essendo chiarito che tutte le partizioni logiche in esecuzione sullo stesso tipo di macchina vengono conteggiate come un singolo pool anziché per server. A scopo illustrativo e non limitativo, vedere i seguenti esempi:
Il cliente è tenuto a installare e configurare ILMT v9.2.22 o versioni successive e a rispettare i requisiti di licenza e rendicontazione delle capacità secondarie in conformità con le sezioni 1.13 e 1.14 dell'IPAA.
In conformità con i termini di reporting indicati nella sezione 1.14 dell'IPAA, i client raccoglieranno i dati di implementazione e completeranno il calcolo manuale del report sulla capacità di virtualizzazione una volta per trimestre per il software IBM utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI) (vedi link) per determinare l'uso del core. Per Google Cloud occorre utilizzare comandi CLI pcloud. Tale utilizzo del core deve essere conforme alla politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo di IBM.
I valori PVU per core vengono determinati in base al Power System in uso, come descritto nella tabella PVU per core (sezione 1 di 2 - RISC e System z) nella pagina web Processor Value Unit.
La politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo non modifica né sostituisce alcun obbligo previsto dai contratti di licenza applicabili, compresi i requisiti per l'uso del software con licenza in un ambiente virtualizzato, come definito nelle politiche relative alle capacità e alle licenze dei container.
I termini di verifica in tali accordi di licenza si applicano quando l'utente carica, installa o utilizza software IBM idoneo in un EPC e l'utente accetta di raccogliere tutti i dati di utilizzo richiesti per il software con licenza in tale EPC. L'utente non fornirà al provider di cloud alcun uso o accesso non autorizzato al software IBM idoneo.
È necessario utilizzare, installare e configurare gli strumenti di reporting designati da IBM (come indicato sopra) per l'utilizzo dei report e fornire tali report a IBM su richiesta in conformità con le linee guida di IBM.
Quando si utilizza un diritto di licenza in base a questa politica, non è possibile utilizzare tali diritti per altri scopi o in altri luoghi contemporaneamente.
A meno che non sia specificato sopra, la politica BYOSL per il cloud pubblico idoneo NON si applica ai rapporti con i fornitori in cui tali fornitori accedono al software e/o eseguono o gestiscono parte o tutto il tuo ambiente informatico sotto il controllo dei propri dipendenti, sia sul tuo locali o presso di loro (ad esempio, outsourcing strategico, web hosting, Provider di servizi gestiti, ecc.) – tali incarichi richiedono accordi separati. Se il tuo software viene implementato in uno di questi modi, invia un'e-mail a "talk2sam@us.ibm.com/it-it". Assicurati di includere BYOSL nella riga Oggetto.
Registro delle modifiche di marzo 2024