Le licenze per container si concentrano sulla licenza del software all'interno dei container in esecuzione con l'orchestrazione Kubernetes. Un contenitore è un insieme di uno o più processi isolati dal resto del sistema, in cui tutti i file necessari per l'esecuzione sono forniti da un'immagine distinta.
La licenza di capacità ridotta riguarda la concessione di licenze inferiori alla capacità totale di un server all'interno di un ambiente che impiega la tecnologia di virtualizzazione (ad esempio, le macchine virtuali).
Se la tua implementazione usa container con orchestrazione Kubernetes, allora Container Licensing ti consentirà di concedere in licenza solo la capacità disponibile dei tuoi prodotti containerizzati invece di dover concedere in licenza l'intero cluster in cui i tuoi container potrebbero operare.
Inoltre, la concessione di licenze per container offre la possibilità di conteggiare i core frazionali nell'intero cluster, anziché costringere ogni nodo worker o pod a contare fino al numero intero successivo.
IBM License Service automatizza anche la raccolta dei dati sull'uso delle licenze per aiutare i clienti a individuare l'uso delle risorse del loro software in tutto il cluster; consentendo loro di adeguare i diritti delle licenze e rimanere conformi.
Sì.
I clienti possono implementare su qualsiasi soluzione basata su Kubernetes.
Note:
Attualmente sono supportati solo i container basati su Linux.
IBM offre tre tipi di licenze per distribuzioni di cloud privato (oppure on-premise):
A causa della natura di come Kubernetes implementa i container in un cluster, l'uso della capacità ridotta con IBM License Metric Tool non è possibile. Pertanto, se desideri usare container insieme all'orchestrazione Kubernetes, devi usare la Container Licensing o concedere in licenza la capacità totale di ogni cluster sul server.
Il modo in cui si concede in licenza il software dipende da come viene implementato.
Tutte le implementazioni possono anche concedere in licenza la piena capacità dei nodi in cui il software è (o può essere) implementato. Pertanto, se decidi di implementare software in container con orchestrazione attraverso Container Licensing e poi decidi di migrare l'intero o parte dell'ambiente di nuovo sulle VM, la parte che attualmente è sulle VM può essere concessa in licenza con licenza di capacità parziale.
I clienti devono mantenere IBM License Service anziché IBM License Metric Tool (nota: IBM License Metric Tool deve comunque essere usato per le distribuzioni con capacità ridotte). Oltre a questo, l'audit e la conformità non sono diversi dalle regole sulle licenze per capacità ridotte stabilite nell'International Passport Advantage Agreement.
IBM License Service è in grado di tracciare automaticamente l'uso delle licenze di software containerizzato. I clienti possono usare i report di utilizzo prodotti da IBM License Service che offrono ai clienti la capacità disponibile di picco giornaliero per i loro programmi con licenza (e le soluzioni all'interno dei Cloud Paks). Questo consente ai clienti di verificare il proprio usi in relazione ai diritti autorizzati e di apportare modifiche proattive.
Le impostazioni preimpostate resources.limits.cpu che vengono fornite con ogni programma sono usare in tutti i test di prestazioni, QA, ecc. Sebbene IBM sconsigli di modificare queste impostazioni, se scegli di farlo, consulta prima la documentazione del prodotto per scoprire gli intervalli documentati accettabili per i tuoi programmi.
I prodotti che non sono stati convertiti in un'immagine containerizzata e quindi non supportano l'esecuzione in un ambiente containerizzato non sono ammissibili. Inoltre, qualsiasi prodotto che non sia stato abilitato all'esecuzione e al monitoraggio da parte di IBM License Service non sarà idoneo per Container Licensing.
La descrizione del prodotto e/o del numero di parte indicherà la metrica di licenza. I seguenti link sono fonti per i prezzi/le licenze di Passport Advantage:
Come indicato nella pagina IBM Container Licenses, i diritti richiesti saranno concessi in licenza in base alla capacità totale di vCPU di un programma. Cioè, il numero totale di vCPU disponibili per un Pod come definito dalla metodologia di conteggio.
Nota: qualsiasi pod che contiene un container senza un limite di CPU è considerato avere una capacità vCPU pari alla capacità del nodo di lavoro.
Per gli accordi di licenza tipici (inclusa la capacità parziale), i clienti che ottengono la licenza in base alle metriche PVU sono tenuti a determinare il loro valore PVU rispetto al core in base ai grafici presenti nella pagina web delle licenze Processor Value Unit. Non si tratta di un requisito per i container, tutte le implementazioni PVU saranno valutate a 70 PVU per 1 core.
Questo significa che ogni gruppo di pod per un programma avrà il numero dei propri core sommati nell'intero cluster di server e poi sommato insieme. Ad esempio:
Totale -> 1,9 core -> 2,0 core caricati -> 2 VPC o 140 PVU
Per i Cloud Pak, l'arrotondamento del cluster avviene a livello di Bundled Solution (non Cloud Pak).
IBM concede le licenze per i container in base alla loro capacità potenziale, piuttosto che all'uso effettivo. Se un container non ha un limite, allora la capacità potenziale di quel container è l'intera capacità del nodo. Pertanto, il container verrebbe addebitato come tale.
In ogni caso in cui la capacità totale del pod un programma supera quella del worker node, viene utilizzata la capacità del worker node. Ad esempio:
Capacità del nodo = 8 core
Total = 3+3+3 = 9 core -> 8 core da licenziare a causa del capping.
Per le implementazioni Cloud Pak, il limite è a livello di soluzione in bundle (non Cloud Pak).
Capping
Concedi in licenza il minor numero di core nella macchina virtuale o nel server fisico
Concedi in licenza il minor numero di core nel pod o nel server fisico
Core frazionari
Non supportato
Arrotondamento a livello di cluster
PVU per core
Varia a seconda del chipset
Fisso a 70 PVU per core
Requisiti di capacità
Licenza per la capacità della macchina virtuale
Autorizza la capacità del pod
Strumento di utilizzo della licenza
IBM License Metric Tool
IBM License Service
Requisiti di VM Manager
Sì, deve essere installato su tutti i nodi che eseguono prodotti di capacità ridotta
Nulla
Conteggio manuale
Consentito, in via eccezionale
Non consentito
Tradizionalmente IBM ha addebitato il costo del software in base alla capacità massima durante il periodo di licenza. Ad esempio: se con una licenza di un anno intero, un programma usa tipicamente 8 core, ma a novembre ne utilizza 12, il costo della licenza per l'anno sarà di 12 core.
Questo non cambia per le licenze di containerizzazione. IBM License Service tiene traccia dell'uso delle licenze, controllando frequentemente il numero di pod (e di core) per un'applicazione. Pertanto, il punto più alto viene considerato come requisito di licenza per il periodo di licenza.
È opportuno notare che i Cloud Pak (diversi da Cloud Pak for Data) tengono conto dei rapporti Cloud Pak. Pertanto, se in un singolo momento il Programma A con un rapporto 3:1 utilizza 9 core, mentre il Programma B con un rapporto 1:1 utilizza 4 core, allora 7 core rappresenterebbero il punto più alto per il Cloud Pak (9/3 -> 3 + 4/1 -> 4 = 7)
Sì, il requisito minimo di licenza è un core.
Puoi aggregare manualmente VPC in base a procedure documentate.
Puoi usare License Service Reporter.
Sì, ma devi usare la versione 1.18 di License Service. Se è in uso una versione precedente del servizio di licenza, potrebbero verificarsi situazioni in cui un aggiornamento progressivo potrebbe generare un conteggio eccessivo. Se si verifica una tale condizione, conserva e archivia i registri dei sistemi e allegali ai report sull'uso della licenza.
Puoi usare License Service Reporter.
I clienti devono creare report trimestrali come indicato nei termini di licenza del container. Devono conservare questa documentazione come prova della gestione costante della conformità delle licenze dei diritti disponibili per il middleware IBM. Secondo i termini dell'offerta, i clienti devono rendere disponibili questi report su richiesta di IBM o di un revisore indipendente (vedi l'IBM Passport Advantage Agreement).
Come IBM License Metric Tool, IBM License Service è gratuito.
Sì, puoi utilizzare al meglio il nostro programma Bring Your Own Software License (BYOSL). I fornitori disponibili sono elencati nella pagina BYOSL.
Ai clienti che non rispettano le condizioni di utilizzo di IBM License Service verranno addebitati tutti i core dell'intero cluster. Questo perché sfruttando Kubernetes, i container possono essere avviati su qualsiasi nodo del cluster. Pertanto, esiste la possibilità che un singolo programma abbia dei container che usano al meglio la capacità del cluster.
I nuovi clienti con licenza container sono tenuti a implementare IBM License Service entro 90 giorni dalla prima implementazione del prodotto container idoneo.
Gli attuali clienti di container devono eseguire prontamente l'aggiornamento a nuove versioni, release o modifiche quando sono rese disponibili in base ai termini di Container Licensing.
A causa della complessità e delle implementazioni in rapido cambiamento negli ambienti Kubernetes, la segnalazione manuale è stata ritenuta impraticabile. Pertanto, non sono consentite eccezioni; IBM License Service deve essere usato durante l'implementazione dei container con orchestrazione Kubernetes.
Sì, IBM License Service è obbligatorio.
IBM License Service viene eseguito in un pod all'interno di un worker node nel Cluster come determinato dal programmatore Kubernetes.
Nel caso di più cluster, License Service viene installato in ogni cluster in cui viene implementato il software containerizzato (il cliente deve verificare l'installazione e mantenere License Service in buone condizioni).
License Service produrrà dati di output che possono consentire questo consolidamento; tuttavia, questo deve essere fatto manualmente. I clienti possono usare in alternativa License Service Reporter per automatizzare questa funzionalità.
IBM License Service Reporter raccoglie e aggrega i dati di IBM License Service da più cluster e da IBM License Metric Tool. Per maggiori dettagli, consulta la documentazione di IBM License Service.
Entro 90 giorni dall'installazione di qualsiasi programma idoneo che utilizza al meglio Container Licensing, i) verifica se IBM License Service è installato, configurato correttamente (consulta la documentazione), è in esecuzione e mantenuto o ii) se IBM License Service non è installato e correttamente configurato, procurati, installa, configura e mantieni IBM License Service, secondo quanto riportato nella guida per l'utente.
Genera e mantieni per due anni, IBM usa report ogni trimestre per l'intero periodo di reporting (cioè, il periodo che inizia il primo giorno del primo mese di un trimestre solare, o ai fini del report iniziale all'installazione dello strumento, e termina l'ultimo giorno dell'ultimo mese del trimestre solare) per ogni container idoneo. Qualsiasi implementazione del prodotto che avvenga nel corso del trimestre inizierà il reporting a partire dal giorno dell'implementazione.
I documenti di licenza dei prodotti definiscono i requisiti per ciascun prodotto.
IBM License Service può essere preinstallato durante l'implementazione di software containerizzato attraverso i servizi di ogni IBM Cloud Pak e all'interno di container certificati IBM. Verifica l'installazione al momento della prima implementazione del container. Se IBM License Service non è installato, contatta il supporto prodotto o talk2sam@us.ibm.com
Non esiste un numero di parte per IBM License Service.
No. IBM License Service non include una titolarità OCP gratuita. Il License Service è incluso nei servizi IBM Cloud Pak e quindi usa i diritti OCP disponibili per il Cloud Pak o i diritti diretti che il cliente ottiene da Red Hat.
Quando License Service viene usato al di fuori di Cloud Pak, il cliente è responsabile di eventuali spese generali che il License Service potrebbe richiedere.
License Service è uno strumento leggero che consuma pochissime risorse. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione del knowledge center.
Se stai usando solo un ambiente containerizzato, allora IBM License Metric Tool non è richiesto. Tuttavia, IBM License Metric Tool è ancora un requisito per ambienti a capacità ridotta (macchine virtuali). Se disponi di un ambiente ibrido, è necessario installare entrambi gli strumenti.
