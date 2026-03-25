a. I Programmi IBM disponibili sotto questo IPAA sono concessi in licenza secondo l'International Program License Agreement (IPLA) di IBM o un contratto di licenza IBM designato disponibile all'indirizzo https://www.ibm.com/it-it/terms/pla, e il documento informativo sulla Licenza (LI) del Programma disponibile all'indirizzo https://www.ibm.com/it-it/terms/?cat=software-license . In caso di conflitto tra i termini del presente IPAA, inclusi i relativi allegati e i TD applicabili, e i termini dell'IPLA, inclusi i LI applicabili, prevalgono i termini del presente IPAA.

b. Se il Cliente non è soddisfatto di un Programma per qualsiasi motivo, il Cliente può rescindere la licenza restituendo il Programma e la prova della titolarità a IBM o all'IBM Business Partner autorizzato entro 30 giorni dalla prima data di acquisizione di tale Programma per ottenere il rimborso dell'importo pagato .

c. Le licenze di permuta per i programmi IBM che sostituiscono i programmi IBM con supporto attivo o i programmi Non-IBM possono essere acquistate a un prezzo ridotto. Quando il Cliente installa un Programma IBM sostitutivo, la licenza del Programma IBM sostituito termina. Il Cliente accetta di disinstallare e distruggere tutte le copie del Programma IBM o non-IBM sostituito, a meno che la licenza di permuta non copra l'uso continuo di tale Programma sostituito.

9.1 Licenze a tempo determinato del programma e rinnovi

a. I programmi offerti da IBM con modelli di licenza a tempo determinato danno al Cliente una licenza per utilizzare un Programma e accedere a S&S o Sustained Support, a seconda dei casi, per un periodo specificato nei TD applicabili.

b. Alla scadenza del periodo di licenza, la licenza del Cliente per l'utilizzo del Programma e l'accesso a S&S o Sustained Support, se applicabile, terminano. Il Cliente è tenuto a disinstallare e distruggere tutte le copie del Programma interessato. Il Cliente si impegna a fornire prova di ciò su richiesta di IBM.

9.1.1 Licenza di abbonamento

a. Il Cliente non può recedere dai diritti di Licenza di abbonamento prima della fine del termine corrente.

b. Per alcuni Programmi selezionati di cui il Cliente ha precedentemente ottenuto la licenza e il supporto attivo (Programma di qualificazione), il Cliente può passare a un Programma di aggiornamento delle licenze in abbonamento, come specificato in un TD. Quando viene acquisito un aggiornamento della licenza in abbonamento, il Cliente può utilizzare il Programma di qualificazione e il Programma della licenza in abbonamento in qualsiasi combinazione di distribuzione fino al numero totale di titolarità acquistate per il Programma di aggiornamento della licenza in abbonamento.

9.1.2 Licenza mensile

a. Il Cliente può risolvere anticipatamente la durata di una licenza mensile dando a IBM un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Il Cliente riceverà un rimborso proporzionale per ogni mese intero rimanente nel periodo prepagato.

9.1.3 Licenza a tempo determinato

a. Il Cliente può recedere anticipatamente da una licenza a tempo determinato dando a IBM un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Il Cliente riceverà un rimborso proporzionale per ogni mese intero rimanente nel periodo prepagato.

9.1.4 Rinnovo della licenza a tempo determinato

a. Se il Programma è ancora disponibile e il Cliente rinnova per un altro periodo, IBM rinnoverà i diritti di licenza in scadenza per il periodo e i costi di rinnovo specificati nel TD.

b. Se il cliente non rinnova, il termine della licenza scade.

c. Se il Cliente non rinnova un Programma di aggiornamento della licenza in abbonamento, la durata della licenza per il programma di aggiornamento scade. Il Cliente può continuare a utilizzare il Programma di qualificazione nella versione in uso alla fine del periodo di validità o, se applicabile, nella versione sostitutiva designata del Programma di qualificazione. Se il Cliente sceglie di riprendere un'offerta di supporto disponibile per il Programma di qualificazione, il Cliente deve acquistare l'offerta di supporto ai prezzi correnti per tutti gli usi e le installazioni del Programma di qualificazione.

d. Se il Cliente richiede di rinnovare le licenze in scadenza per una quantità inferiore di utilizzi e installazioni del Programma rispetto alla quantità in scadenza, il Cliente deve fornire a IBM la documentazione generata dal sistema che verifichi gli attuali utilizzi e installazioni del Programma, come specificato nel Contratto. Se la documentazione non viene ricevuta da IBM almeno 30 giorni prima della data di rinnovo, il Cliente deve rinnovare tutte le quantità in scadenza.

e. Il Cliente può modificare l'opzione di rinnovo per una licenza a tempo determinato, se disponibile, in qualsiasi momento dando a IBM almeno 30 giorni di preavviso scritto prima della fine del termine corrente.

9.2 Capacità completa e requisiti di virtualizzazione

a. Il Cliente deve ottenere la licenza per il numero totale di tutti i core fisici del processore attivati nell'ambiente hardware fisico reso disponibile o gestito dall'EP, ad eccezione dei server da cui l'EP è stato rimosso in modo permanente (capacità completa). Un core del processore attivato è un core disponibile per l'uso in un server fisico, indipendentemente dal fatto che la capacità del core del processore possa essere o sia limitata da tecnologie di virtualizzazione, comandi del sistema operativo, impostazioni del BIOS o restrizioni simili.

Z125-5831_12_ZZ_08-2024 Pagina 9 di 22

9.2.1 Prodotti per l'ambiente di virtualizzazione (capacità ridotta o licenze per container)

a. Licenze per capacità ridotta – Gli EP che soddisfano i requisiti per l'uso a capacità ridotta (vedi https://www.ibm.com/it-it/software/passportadvantage/subcaplicensing) possono essere concessi in licenza secondo i termini di licenza per capacità ridotta (Prodotto a capacità ridotta idoneo). Il cliente deve acquisire diritti pari alla capacità di virtualizzazione disponibile per il prodotto a capacità ridotta idoneo.

b. Licenze per container: gli EP che soddisfano i requisiti per l'utilizzo dei container (consulta

https://www.ibm.com/it-it/software/passportadvantage/containerlicenses) possono essere concessi in licenza in base ai termini di licenza per container (Prodotto Container Idoneo). Il cliente deve acquisire diritti per il numero totale di core del processore associati alla capacità di tutti i container disponibili per il prodotto container idoneo.

c. Il Cliente è responsabile del rispetto dei requisiti della virtualizzazione per poter beneficiare dei vantaggi delle licenze per capacità ridotta o delle licenze per container.

d. Prima di un aumento della capacità ridotta o dei programmi di licenza per container, il Cliente deve innanzitutto acquisire licenze sufficienti, compresi IBM Software Subscription and Support, se applicabile, per coprire tale aumento.

e. Se le implementazioni EP non soddisfano i requisiti di licenza con capacità ridotta o di licenza per container presenti in questa sezione, il Cliente è tenuto a ottenere una licenza per capacità completa.