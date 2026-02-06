Le licenze a tempo determinato rendono più facile l'acquisizione dei programmi software IBM da parte dei clienti con termini flessibili, opzioni di rinnovo e frequenze di fatturazione.
I modelli di licenza a tempo determinato forniscono ai clienti:
Al termine del periodo specificato, i clienti possono scegliere di estendere o terminare le licenze a tempo determinato.
Se il cliente sceglie di non rinnovare la licenza a tempo determinato, i diritti sul programma software e l'accesso a S&S termineranno e il cliente dovrà disinstallare e distruggere tutte le copie terminate del programma interessato.
Offri flessibilità a termine da 12 a 36 mesi con un periodo minimo di 12 mesi. Non può essere disdetto prima della fine del periodo di abbonamento. Offri flessibilità a fine mandato per rinnovare, ridimensionare, cambiare offerta o terminare.
Offri flessibilità a termini da 1 a 36 mesi con un periodo minimo di 1 mese. Consenti ai clienti recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Offri flessibilità a fine mandato per rinnovare, ridimensionare, cambiare offerta o terminare.
Hanno una durata fissa di 12 mesi. Consenti ai clienti recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Consenti ai clienti di rinnovare per un altro periodo di 12 mesi tramite un preventivo di rinnovo o di terminare alla fine del periodo.