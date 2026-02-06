Le licenze a tempo determinato rendono più facile l'acquisizione dei programmi software IBM da parte dei clienti con termini flessibili, opzioni di rinnovo e frequenze di fatturazione.

I modelli di licenza a tempo determinato forniscono ai clienti:

Opzioni di licenza coerenti con il modo in cui scelgono di utilizzare il software

Costi di ingresso inferiori

Flessibilità di utilizzare il programma software on-premise per un periodo di tempo specificato

Abbonamento e supporto software IBM (S&S) durante il periodo specificato

Al termine del periodo specificato, i clienti possono scegliere di estendere o terminare le licenze a tempo determinato.

Se il cliente sceglie di non rinnovare la licenza a tempo determinato, i diritti sul programma software e l'accesso a S&S termineranno e il cliente dovrà disinstallare e distruggere tutte le copie terminate del programma interessato.