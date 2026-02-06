Licenze a tempo determinato

Illustrazione di forme geometriche in tonalità di blu, nero e grigio

IBM offre licenze a tempo determinato per alcuni programmi software selezionati nell'ambito degli accordi IBM® International Passport Advantage e IBM International Passport Advantage Express.

Panoramica della licenza a tempo determinato

Le licenze a tempo determinato rendono più facile l'acquisizione dei programmi software IBM da parte dei clienti con termini flessibili, opzioni di rinnovo e frequenze di fatturazione.

I modelli di licenza a tempo determinato forniscono ai clienti:

  • Opzioni di licenza coerenti con il modo in cui scelgono di utilizzare il software
  • Costi di ingresso inferiori
  • Flessibilità di utilizzare il programma software on-premise per un periodo di tempo specificato
  • Abbonamento e supporto software IBM (S&S) durante il periodo specificato

 

Al termine del periodo specificato, i clienti possono scegliere di estendere o terminare le licenze a tempo determinato.

Se il cliente sceglie di non rinnovare la licenza a tempo determinato, i diritti sul programma software e l'accesso a S&S termineranno e il cliente dovrà disinstallare e distruggere tutte le copie terminate del programma interessato.

Tipi di licenza a tempo determinato (le opzioni variano a seconda del Programma)

Licenze in abbonamento

Offri flessibilità a termine da 12 a 36 mesi con un periodo minimo di 12 mesi. Non può essere disdetto prima della fine del periodo di abbonamento. Offri flessibilità a fine mandato per rinnovare, ridimensionare, cambiare offerta o terminare.

Licenze mensili

Offri flessibilità a termini da 1 a 36 mesi con un periodo minimo di 1 mese. Consenti ai clienti recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Offri flessibilità a fine mandato per rinnovare, ridimensionare, cambiare offerta o terminare.
Licenze a tempo determinato

Hanno una durata fissa di 12 mesi. Consenti ai clienti recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Consenti ai clienti di rinnovare per un altro periodo di 12 mesi tramite un preventivo di rinnovo o di terminare alla fine del periodo.