Licenza di abbonamento per programmi software IBM

Con il rilascio degli accordi IBM Passport Advantage il 1° febbraio 2023, i termini della licenza in abbonamento sono stati integrati nelle sezioni applicabili dell'Accordo senza la necessità di firmare un allegato separato per i clienti in base a questi termini modificati.
Nota: le nuove condizioni per i clienti esistenti della PA entreranno in vigore il 1° maggio 2023.
Per maggiori informazioni, consulta le informazioni utili sugli accordi Passport Advantage rivisti.
Disponibili per determinati programmi software IBM, le licenze in abbonamento offrono la flessibilità di "utilizzare" il software concesso in licenza e di ricevere S&S per un periodo di tempo specificato.
Licenze in abbonamento
L'allegato alla licenza in abbonamento regolerà gli acquisti iniziali e successivi di programmi software IBM secondo il modello di licenza in abbonamento. Nota: i clienti ELA, sia commerciali che federali/pubblici, lavoreranno tramite il loro IBM Dealmaker