Il 1° agosto 2024, IBM ha pubblicato i termini rivisti dell'International Passport Advantage® Agreement (IPAA12) e dell'International Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12).
I termini modificati hanno effetto automaticamente su:
Offerte di supporto
Termini di verifica della licenza
Termini del contratto base di IBM
Chiarezza e coerenza
Consultare la pagina IBM Terms per visualizzare o scaricare le ultime revisioni dei contratti:
Mentre sei lì, iscriviti per ricevere le notifiche dirette dei documenti di revisioni future nei Termini IBM.
Per ulteriori informazioni, vedi di seguito: