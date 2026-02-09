Contratti rivisti Passport Advantage / Passport Advantage Express 12

Una moderna composizione astratta con caratteristiche forme geometriche definite e di un colore blu intenso

Passport Advantage (PA) e Passport Advantage Express (PAE) sono programmi IBM completi attraverso i quali i clienti possono ordinare prodotti idonei (EP)

Informazioni generali

Il 1° agosto 2024, IBM ha pubblicato i termini rivisti dell'International Passport Advantage® Agreement (IPAA12) e dell'International Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12).

I termini modificati hanno effetto automaticamente su:

  • 1 agosto 2024 per:
    • nuove transazioni IPAEA a partire da questa data.
    • nuove transazioni nell'ambito di una nuova sottoscrizione IPAA a partire da questa data.
     
  • 1° novembre 2024 per nuove transazioni, diritto continuo di usare software e Cloud Services, a partire da questa data o successivamente, per i siti registrati sotto IPAA a partire dal 1° agosto 2024.
  • La fine del periodo contrattuale in corso per le transazioni completate nell'ambito di un Enterprise License Agreement (ELA) o di un contratto pluriennale simile, momento in cui questa nuova revisione entrerà in vigore. 
 

Riepilogo delle modifiche e dei miglioramenti

Offerte di supporto

  • Consolida tutti i termini relativi al supporto, inclusi i termini di supporto opzionali (Extended, Sustained, Advanced), in un'unica sezione con una Descrizione dei servizi di supporto opzionali che sostituisce gli Allegati precedenti.
 

Termini di verifica della licenza

  • Chiarisce la posizione del formato di rendicontazione e la tempistica di tale rendicontazione.
 

Termini del contratto base di IBM

  • Incorpora i termini semplificati che IBM ha implementato in tutti gli accordi di base per allinearsi alle recenti modifiche alle leggi globali che regolano il trattamento dei dati, la privacy e le ritenute fiscali.
  • Chiarisce i termini specifici dei singoli paesi per allinearli alle leggi nazionali.
 

Chiarezza e coerenza

  • Gli aggiornamenti e la formattazione in tutti gli accordi introducono ulteriore chiarezza e coerenza con gli altri contratti di IBM.
 

Altre risorse

Consultare la pagina IBM Terms per visualizzare o scaricare le ultime revisioni dei contratti:

 

Mentre sei lì, iscriviti per ricevere le notifiche dirette dei documenti di revisioni future nei Termini IBM.

  • Nel pannello di navigazione a sinistra, espandi la categoria "Accordi standard", quindi espandi la categoria per "Passport Advantage Agreements".
  • Seleziona la casella "Accordi e allegati" per visualizzare i documenti disponibili.
  • Fai clic sui tre puntini (…) nell'angolo in alto a destra dei singoli riquadri dei documenti e seleziona "Notifica" per ricevere le notifiche via e-mail delle modifiche quando i documenti vengono aggiornati.
 

Per ulteriori informazioni, vedi di seguito:

 
