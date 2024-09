Le reti sono alla base del mondo connesso di oggi e rappresentano un obiettivo primario per gli aggressori informatici che tentano di causare un'interruzione. Il volume elevato di dati che viaggia attraverso la rete rende più facile per gli aggressori nascondere le proprie tracce. Di conseguenza, i team di sicurezza hanno bisogno di strumenti NDR precisi che segnalino un attacco prima che sia troppo tardi.

Le soluzioni NDR aiutano i team di sicurezza ad analizzare le attività di rete in tempo reale. L'NDR efficace combina l'accuratezza e la portata della visibilità con i dati di elevata qualità e l'analytics per favorire insight utili e la risposta. Senza la visibilità della rete e l'analytics, l'attività delle minacce può passare inosservata per lunghi periodi di tempo, rendendo la tua organizzazione vulnerabile agli attacchi.