La modernizzazione delle applicazioni, la trasformazione del business e la migrazione del cloud stanno notevolmente incrementando l'adozione di soluzioni di sicurezza per i container. Tuttavia, i container applicativi possono introdurre il rischio di una nuova serie di minacce che richiedono una sicurezza specializzata in campi come immagini, registri, orchestratori e host.

Ottenere il giusto livello di visibilità nell'ambiente dei container può essere un problema quando i fornitori di servizi cloud (CSP) non lo offrono per default.