Il control plane agentico di IBM® watsonx Orchestrate fornisce un livello operativo centralizzato per osservare, governare e ottimizzare gli agenti AI in tutta l'azienda, indipendentemente da dove sono stati creati o eseguiti. Questo consente alle organizzazioni di scalare l'AI con fiducia riducendo la complessità, controllando i costi e garantendo che gli agenti operino in modo sicuro, affidabile e all'interno delle policy.