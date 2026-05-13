Gestisci i tuoi agenti AI con controllo, fiducia e scala
Il control plane agentico di IBM® watsonx Orchestrate fornisce un livello operativo centralizzato per osservare, governare e ottimizzare gli agenti AI in tutta l'azienda, indipendentemente da dove sono stati creati o eseguiti. Questo consente alle organizzazioni di scalare l'AI con fiducia riducendo la complessità, controllando i costi e garantendo che gli agenti operino in modo sicuro, affidabile e all'interno delle policy.
Gestisci tutti i tuoi agenti AI da un unico control plane, indipendentemente da dove vengono creati o eseguiti.
Garantisci prestazioni costanti con guardrail integrati, applicazione delle policy e visibilità end-to-end.
Monitora le prestazioni, controlla i costi e migliora i risultati con insight e ottimizzazione in tempo reale.
Monitora l'uso, ottimizza le prestazioni ed evita spese incontrollate su tutto il tuo ecosistema di agenti.
Misura l'accuratezza, l'affidabilità delle chiamate agli strumenti e i tassi di completamento, quindi pubblica solo gli agenti convalidati.
Misura ciò che conta prima e dopo l'implementazione. Testa e valuta gli agenti attraverso metriche di qualità, accuratezza, costo e sicurezza.
Migliora continuamente prestazioni, costi e risultati. Rileva le inefficienze e ottimizza modelli, workflow e utilizzo degli strumenti.
Comprendi ogni decisione presa dai tuoi agenti grazie a log di audit completi e tracciabilità.
Controlla l'accesso e il comportamento tra agenti, strumenti e modelli con policy e guardrail centralizzati.
Proteggi ogni agente con il controllo di identità e l'accesso di livello aziendale.
Coordina lavori complessi tra agenti. Orchestra il modo in cui gli agenti collaborano tra workflow, strumenti e modelli, con routing intelligente, contesto condiviso e controllo in tempo reale. Assicurati che ogni attività sia gestita dall'agente giusto, nel modo giusto.
Riutilizza ciò che funziona senza perdere il controllo. Accedi a un catalogo regolamentato di agenti, strumenti e modelli costruiti da IBM e partner. Trova, personalizza e distribuisci componenti collaudati mantenendo visibilità e governance del ciclo di vita.
Crea agenti a modo tuo e poi eseguili ovunque. Crea agenti con strumenti no-code, low-code o pro-code, oppure integra quelli esistenti in un sistema unificato. Connettiti ai tuoi dati, alle API e agli strumenti per automatizzare il lavoro quotidiano fin dal primo giorno.