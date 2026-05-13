Control plane agentico

Gestisci i tuoi agenti AI con controllo, fiducia e scala

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Illustrazione di un caso di test in watsonx Orchestrate

Un control plane per agenti AI 

Il control plane agentico di IBM® watsonx Orchestrate fornisce un livello operativo centralizzato per osservare, governare e ottimizzare gli agenti AI in tutta l'azienda, indipendentemente da dove sono stati creati o eseguiti. Questo consente alle organizzazioni di scalare l'AI con fiducia riducendo la complessità, controllando i costi e garantendo che gli agenti operino in modo sicuro, affidabile e all'interno delle policy.
Controllo centralizzato

Gestisci tutti i tuoi agenti AI da un unico control plane, indipendentemente da dove vengono creati o eseguiti.
AI affidabile e sicura

Garantisci prestazioni costanti con guardrail integrati, applicazione delle policy e visibilità end-to-end.
Ottimizzazione continua

Monitora le prestazioni, controlla i costi e migliora i risultati con insight e ottimizzazione in tempo reale.
Controllo dei costi su larga scala

Monitora l'uso, ottimizza le prestazioni ed evita spese incontrollate su tutto il tuo ecosistema di agenti.
Funzionalità
Illustrazione di una donna che utilizza un laptop
Valutazione pre-distribuzione

Misura l'accuratezza, l'affidabilità delle chiamate agli strumenti e i tassi di completamento, quindi pubblica solo gli agenti convalidati.
Illustrazione di una donna che si occupa di alcuni grafici
Valutazione

Misura ciò che conta prima e dopo l'implementazione. Testa e valuta gli agenti attraverso metriche di qualità, accuratezza, costo e sicurezza.
Illustrazione di una donna che guarda un grafico a barre blu e grafici a linee viola, su sfondo nero
Ottimizzazione

Migliora continuamente prestazioni, costi e risultati. Rileva le inefficienze e ottimizza modelli, workflow e utilizzo degli strumenti.
Illustrazione moderna che rappresenta il networking professionale, l'identità digitale e l'integrazione del workflow
Audit e tracciabilità

Comprendi ogni decisione presa dai tuoi agenti grazie a log di audit completi e tracciabilità.
Illustrazione frontale di una persona che lavora su un notebook
Applicazione delle politiche

Controlla l'accesso e il comportamento tra agenti, strumenti e modelli con policy e guardrail centralizzati.
Illustrazione moderna che rappresenta il supporto clienti e l'integrazione del workflow
Sicurezza e identità degli agenti

Proteggi ogni agente con il controllo di identità e l'accesso di livello aziendale.

Guarda come funziona

Esplora altre funzionalità

Schermata dell'interfaccia utente del prodotto IBM watsonx Orchestrate che mostra le funzionalità di orchestrazione multi-agente.
Orchestrazione agentica

Coordina lavori complessi tra agenti. Orchestra il modo in cui gli agenti collaborano tra workflow, strumenti e modelli, con routing intelligente, contesto condiviso e controllo in tempo reale. Assicurati che ogni attività sia gestita dall'agente giusto, nel modo giusto.
Schermata dell'interfaccia utente del prodotto IBM watsonx Orchestrate che mostra il catalogo governato di agenti AI e strumenti.
Catalogo governato

Riutilizza ciò che funziona senza perdere il controllo. Accedi a un catalogo regolamentato di agenti, strumenti e modelli costruiti da IBM e partner. Trova, personalizza e distribuisci componenti collaudati mantenendo visibilità e governance del ciclo di vita.

Schermata dell'interfaccia utente del prodotto IBM watsonx Orchestrate che mostra il builder di agenti AI.
Agente AI e tool builder

Crea agenti a modo tuo e poi eseguili ovunque. Crea agenti con strumenti no-code, low-code o pro-code, oppure integra quelli esistenti in un sistema unificato. Connettiti ai tuoi dati, alle API e agli strumenti per automatizzare il lavoro quotidiano fin dal primo giorno.
Schermata WXO destinata all'uso nella pagina web del tutorial Active Prompting.
Agent Connect

Pubblica e monetizza i tuoi agenti attraverso un ecosistema governato con supporto go-to-market integrato.