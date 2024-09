Settore pubblico

VIA Metropolitan Transit

L'intelligenza artificiale, l'analytics e la tecnologia cloud si uniscono per alimentare Ava, un assistente virtuale in grado di rispondere a più di 150 domande comuni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in inglese e spagnolo, e di prevedere l'arrivo del prossimo autobus in tempo reale.