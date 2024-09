Grazie alla collaborazione con Enzyme per lo sviluppo di un assistente virtuale che utilizzasse la piattaforma IBM watsonx Assistant in esecuzione su IBM Cloud, Stikets ha portato l'assistenza in tempo reale a 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Se Stiky non riesce a rispondere a una domanda, la soluzione Zendesk integrata del cliente genera automaticamente un ticket, a cui gli agenti del servizio clienti rispondono via email, spesso in meno di due ore, anche durante le ore di punta.

Oggi Stiky risolve l'80% di tutte le richieste, fino al 90% in Spagna, e conduce una media di 165 conversazioni al giorno. L'assistente virtuale copre un carico di lavoro equivalente a 2,5 dipendenti a tempo pieno, consentendo al personale di essere libero di concentrarsi su altri compiti più rilevanti. Dopo pochi mesi di utilizzo, il sistema integrato di assistenza clienti di Stikets ha ottenuto una valutazione di soddisfazione dei clienti positiva al 92%.

"Ora abbiamo un livello di servizio molto più elevato", osserva Ribas. "Con Stiky, i nostri clienti ricevono chiaramente attenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7". È qualcosa che non avevamo prima".

Dopo il lancio di Stiky, Stikets ha fatto alcune scoperte interessanti sui livelli precedenti del servizio clienti. "Quando abbiamo analizzato le conversazioni di Stiky, abbiamo scoperto che circa il 55% delle interazioni avveniva al di fuori dell'orario di lavoro", racconta Ribas. "Ero sconvolto. Ciò significa che prima di Stiky, il 55% delle richieste dei nostri clienti sul nostro sito web doveva aspettare il giorno successivo o addirittura il lunedì per avere una risposta, oppure i clienti si rivolgevano alla concorrenza".

L'azienda ha anche scoperto che in precedenza non era in grado di rispondere a tutte le domande che riceveva durante l'orario di lavoro. "Quindi non solo non riuscivamo a rispondere alle richieste al di fuori dell'orario di lavoro, ma non potevamo rispondere alla quantità di domande che arrivava nemmeno all'interno dell'orario di lavoro", dice Ribas. "Stiky ha messo fine a tutto questo".

L'assistente virtuale ha anche aiutato l'azienda a prepararsi per la stagione del ritorno a scuola in Spagna nel 2020. Per via della continua incertezza sui piani del governo per la riapertura delle scuole a causa della pandemia di COVID-19, Stikets non sapeva quando prepararsi per la stagione. Ma, afferma Ribas, "abbiamo visto il traffico relativo alle spedizioni aumentare sull'assistente virtuale, anche se nessuno sapeva davvero quando sarebbe iniziata la scuola". Quando il governo ha annunciato la riapertura delle scuole, Stikets e i suoi clienti erano pronti. È qualcosa che senza l'assistente virtuale non avremmo potuto gestire. Non si è trattato di prevedere il futuro, ma ci ha dato un'idea di ciò che il mercato voleva".

Ribas ha grandi progetti per Stiky e per la soluzione IBM watsonx Assistant. "Il nostro obiettivo è far sì che Stiky diventi un assistente virtuale per i clienti, guidandoli attraverso l'intero processo di vendita e accompagnandoli con la tecnologia", afferma. "E abbiamo in programma di utilizzare la tecnologia IBM watsonx per diverse funzionalità, ad esempio applicandola in modo più ampio al marketing e alle vendite".

Per quanto riguarda una piccola realtà come la sua che utilizza la tecnologia AI in modo diffuso in tutta l'organizzazione, Ribas ritiene che sia giunto il momento per aziende come Stikets di investire nell'AI e nelle tecnologie cloud per il futuro. "Cinque anni fa era impossibile permettersele, o correre un rischio così grande, perché il prezzo sarebbe stato troppo alto", afferma. "Ma ora si è arrivati a un punto in cui non avrebbe senso non farlo".

In gran parte la sua decisione non è dipesa solo dalla tecnologia IBM watsonx, ma anche dal rapporto sempre più stretto di Stikets con Enzyme. "Apprezziamo la tecnologia e la qualità", afferma Ribas. "Ma nel nostro caso si tratta anche del partner, non solo della tecnologia".

In cambio, Enzyme intende continuare e far crescere il suo rapporto con Stikets. "Fin dall'inizio, sono stati molto chiari sul fatto che volevano crescere in ambito cognitivo e nel cloud", afferma Celma. "Sono un'azienda agile e, anche se sono piccoli, pensano davvero in grande".

Ribas conclude: "Questo è il primo passo con Enzyme, e ora vogliamo realizzare molti altri progetti".