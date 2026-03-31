Red Hat AI on IBM Cloud offre un modo coerente e sicuro per creare, addestrare, personalizzare e distribuire workload di AI e machine learning negli ambienti hybrid cloud. Il portfolio combina innovazione open source con infrastrutture cloud di livello aziendale, aiutando i team IT a ridurre la complessità operativa e ad accelerare l'adozione dell'AI. Questo portfolio è progettato per le organizzazioni che necessitano di infrastrutture di AI affidabili e di un percorso più veloce dal prototipo alla produzione.