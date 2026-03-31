Red Hat AI on IBM Cloud

Accelera la tua strategia di AI e hybrid cloud con una piattaforma sicura, scalabile e aperta, creata da IBM e Red Hat. 

Scalabile. Pronto per l'AI. Aperto. Flessibile.

Visualizza le offerte di AI di Red Hat Inizia con InstructLab
Illustrazione di quadrati e rettangoli in tonalità di blu che formano un motivo geometrico a due livelli

Soluzioni AI-ready di Red Hat e IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud offre un modo coerente e sicuro per creare, addestrare, personalizzare e distribuire workload di AI e machine learning negli ambienti hybrid cloud. Il portfolio combina innovazione open source con infrastrutture cloud di livello aziendale, aiutando i team IT a ridurre la complessità operativa e ad accelerare l'adozione dell'AI. Questo portfolio è progettato per le organizzazioni che necessitano di infrastrutture di AI affidabili e di un percorso più veloce dal prototipo alla produzione.
Personalizzazione

Personalizza i modelli con i tuoi dati aziendali.
workload AI

Implementa i workload di AI su una piattaforma di cloud ibrido.
Ottimizzato per GPU

Addestramento e inferenza scalabili con un'infrastruttura ottimizzata per GPU.
Governance

Applicare sicurezza, governance e conformità in tutti gli ambienti.

Soluzioni AI di Red Hat su IBM Cloud

Una piattaforma AI aperta, ibrida e di livello aziendale. Tre soluzioni.

 Approfondisci il nostro prospetto informativo della soluzione Red Hat AI su IBM Cloud

Crea, distribuisci e gestisci applicazioni AI su larga scala

OpenShift AI on IBM Cloud unisce Red Hat® OpenShift® con strumenti integrati di MLOps e AI generativa. Offre una piattaforma uniforme basata su Kubernetes per gestire i workload di AI negli ambienti hybrid cloud.

Funzionalità chiave:

  • Infrastruttura ottimizzata per l'addestramento e l'inferenza dell'AI

  • Pipeline integrate per la gestione del ciclo di vita dei modelli end-to-end

  • Opzioni di calcolo basate su GPU con scalabilità automatica intelligente

  • Sicurezza, conformità e observability di livello aziendale

  • Supporto unificato fornito congiuntamente da IBM e Red Hat 

OpenShift AI offre una base affidabile e sicura per le operazioni AI e la distribuzione in produzione.

Un sistema operativo sicuro e ad alte prestazioni per i workload AI

Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) offre un ambiente stabile per eseguire e personalizzare LLM su cloud, data center e aree edge. Include la famiglia di modelli open source Granite® e gli strumenti InstructLab, per offrire ai team un ambiente di sviluppo e distribuzione dell'AI pronto all'uso.

Funzionalità chiave:

  • Sicurezza aziendale e gestione del ciclo di vita
  • Supporto ottimizzato per GPU e acceleratori AI
  • Distribuzioni portatili nell'hybrid cloud
  • Operazioni uniformi e allineate ai processi standard RHEL

RHEL AI offre una base sicura e prevedibile per i workload AI aziendali.

Logo IBM e Red Hat

Personalizza i modelli AI aziendali con un servizio gestito

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud è un servizio completamente gestito che consente di personalizzare modelli linguistici di grandi dimensioni senza richiedere una riqualificazione completa. Utilizza la generazione di istruzioni sintetiche per aggiungere nuovi comportamenti, competenze e conoscenze di dominio, contribuendo a ridurre i costi della GPU e ad accelerare lo sviluppo del modello.

Funzionalità chiave di InstructLab:

  • Personalizzazione del modello con i dati aziendali
  • Requisiti infrastrutturali inferiori rispetto al fine-tuning tradizionale
  • Ambiente IBM Cloud sicuro per la protezione dei dati
  • Workflow standardizzati tra i team

InstructLab offre un modo più rapido per creare modelli AI adatti alle esigenze aziendali e ai requisiti di governance.

Perché Red Hat AI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud fornisce una base sicura, coerente e scalabile per spostare i workload AI dal progetto pilota alla produzione nel tuo hybrid cloud.
Adozione dell'AI accelerata

Strumenti semplificati e workflow automatizzato aiutano a ridurre i tempi di produzione e a semplificare la personalizzazione dei modelli.

 Coerenza dell'hybrid cloud

Un'esperienza unificata tra ambienti cloud e on-premise aiuta i team a implementare e gestire l'AI in modo più affidabile.

 Sicurezza aziendale e conformità

I controlli integrati supportano la protezione dei dati, la governance e i requisiti normativi dei workload sensibili.

 Infrastruttura AI scalabile

Calcolo, storage e rete ottimizzati per la GPU offrono le prestazioni necessarie per l’addestramento e l’inferenza su larga scala.

 AI affidabile e precisa

Dati di alta qualità, modelli convalidati e opzioni di implementazione robuste aiutano a migliorare l'accuratezza del sistema e il processo decisionale.

 Costi operativi ridotti

Un'infrastruttura ottimizzata e metodi di personalizzazione del modello più efficienti aiutano a ridurre l'uso delle risorse e i costi complessivi.

 Progettato per proteggere

I controlli di sicurezza e privacy aiutano a supportare le esigenze normative.

 Piattaforma AI end-to-end

Dai server e lo storage, all’orchestrazione e alla gestione del ciclo di vita dei modelli, la piattaforma riduce la complessità e supporta operazioni coerenti.

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