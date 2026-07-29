Proteggi, governa e osserva le interazioni dell'AI senza ricostruire la tua architettura
Mantieni sotto controllo le interazioni con l'AI
L'AI sta entrando in produzione più velocemente di quanto i controlli aziendali riescano a tenere il passo. IBM® DataPower Interact Gateway riporta sotto controllo le interazioni con l'AI; governa come agenti, modelli e strumenti interagiscono con API e sistemi aziendali a tempo di esecuzione.
Media e governa il livello di interazione dell'AI
Estendi la tua API esistente e il control plane di integrazione per governare, proteggere e osservare senza soluzione di continuità le interazioni dell'AI tra strumenti, agenti e più fornitori di modelli senza aggiungere stack AI paralleli, riutilizzando gli elementi di cui già ti fidi.
Converti le API, gli eventi e le integrazioni esistenti in strumenti AI-ready che gli agenti possono scoprire in modo sicuro e richiamare le funzionalità aziendali utilizzando interazioni A2A in evoluzione e i moduli MCP Composers & Enhancer. Riutilizza le API di terze parti, tra cui Kong e Apigee, senza ricostruire i servizi o creare nuovi endpoint.
Basato sul framework DataPower Nano Gateway, l'Interact Gateway consente di mediare e governare il traffico LLM e MCP in tempo reale senza dover dipendere da gateway centralizzati. DataPower Nano Gateway fornisce l'architettura ultraleggera e nativa di Kubernetes che offre un throughput elevato e prestazioni a bassa latenza.
Associa AI Gateway a Interact Gateway per ottenere visibilità in tempo reale sulle interazioni AI e API attraverso l'analytics integrata. Comprendi i modelli d'uso, monitora il comportamento e ottimizza le prestazioni con limitazione di velocità basata su token, cache di risposta e politiche di traffico, così puoi evitare sovrapposizioni di costo impreviste man mano che l'AI si espande.
Porta strumenti AI-ready in un marketplace e catalogo ricercabile, in modo che i team possano scoprire, gestire e governare asset su Interact Gateway e altri ambienti da un unico posto.
Estendi la governance delle API alle interazioni AI
Collega agenti, modelli e strumenti a API e sistemi aziendali tramite un unico piano governato. Integra l'AI nei workflow aziendali reali più velocemente, con un controllo costante del tempo di esecuzione, una migliore visibilità su utilizzo e comportamento, e meno lavoro di integrazione personalizzata.
Trasforma API, eventi e workflow in strumenti AI-ready che gli agenti possono scoprire e invocare in modo sicuro. Estendi l'API esistente e i control plane di integrazione per governare, proteggere e osservare le interazioni dell'AI in un unico posto. Riutilizza gli elementi di cui già ti fidi invece di creare nuovi endpoint.
Prezzi flessibili basati sul consumo
Prezzi basati sull'utilizzo per allineare i costi con l'uso. Sono disponibili degli sconti sul volume man mano che il consumo aumenta.
Scegli un'offerta software dedicata per governare le interazioni AI aziendali nel tuo ambiente. I prezzi basati sul consumo si allineano al volume di interazione dell'AI. Ideale per lo sviluppo flessibile e il controllo su scala aziendale.
Disponibile come complemento per la configurazione SaaS esistente di IBM webMethods Hybrid Integration. Progettato per scenari di integrazione ibrida basati sull'AI.
Disponibile come add-on per le offerte SaaS di API Connect. Ideale per i clienti che estendono la governance delle API alle interazioni AI.