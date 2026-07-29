IBM DataPower Interact Gateway

Proteggi, governa e osserva le interazioni dell'AI senza ricostruire la tua architettura

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Gateway interattivo NPI DataPower

Panoramica

Mantieni sotto controllo le interazioni con l'AI

L'AI sta entrando in produzione più velocemente di quanto i controlli aziendali riescano a tenere il passo. IBM® DataPower Interact Gateway riporta sotto controllo le interazioni con l'AI; governa come agenti, modelli e strumenti interagiscono con API e sistemi aziendali a tempo di esecuzione.
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Skyline moderno della città di notte con scie di luce create dal traffico
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Scopri come le interazioni AI vengono gestite ed eseguite in tutta la tua azienda in tempo reale.
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Governare le interazioni dell'AI dove si incontra l'azienda
Governa, proteggi e osserva le interazioni AI tra agenti, modelli e strumenti.
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Funzionalità

Media e governa il livello di interazione dell'AI

Estendi la tua API esistente e il control plane di integrazione per governare, proteggere e osservare senza soluzione di continuità le interazioni dell'AI tra strumenti, agenti e più fornitori di modelli senza aggiungere stack AI paralleli, riutilizzando gli elementi di cui già ti fidi.

Estendi l'API esistente e il control plane dell'integrazione per governare, proteggere e osservare senza soluzione di continuità le interazioni dell'AI tra strumenti, agenti e più provider di modelli
Estendi l'API esistente e il control plane dell'integrazione per governare, proteggere e osservare senza soluzione di continuità le interazioni dell'AI tra strumenti, agenti e più provider di modelli

Converti le API, gli eventi e le integrazioni esistenti in strumenti AI-ready che gli agenti possono scoprire in modo sicuro e richiamare le funzionalità aziendali utilizzando interazioni A2A in evoluzione e i moduli MCP Composers & Enhancer. Riutilizza le API di terze parti, tra cui Kong e Apigee, senza ricostruire i servizi o creare nuovi endpoint.

Converti le API e le integrazioni esistenti in strumenti AI-ready, facilmente individuabili e utilizzabili dagli agenti tramite MCP Enhancer di IBM DataPower Interact Gateway
Converti le API e le integrazioni esistenti in strumenti AI-ready, facilmente individuabili e utilizzabili dagli agenti tramite MCP Enhancer di IBM DataPower Interact Gateway

Basato sul framework DataPower Nano Gateway, l'Interact Gateway consente di mediare e governare il traffico LLM e MCP in tempo reale senza dover dipendere da gateway centralizzati. DataPower Nano Gateway fornisce l'architettura ultraleggera e nativa di Kubernetes che offre un throughput elevato e prestazioni a bassa latenza.

Media e governa il traffico LLM e MCP in tempo reale
Media e governa il traffico LLM e MCP in tempo reale

Associa AI Gateway a Interact Gateway per ottenere visibilità in tempo reale sulle interazioni AI e API attraverso l'analytics integrata. Comprendi i modelli d'uso, monitora il comportamento e ottimizza le prestazioni con limitazione di velocità basata su token, cache di risposta e politiche di traffico, così puoi evitare sovrapposizioni di costo impreviste man mano che l'AI si espande.

Visibilità completa sull'uso dell'AI tramite MCP
Visibilità completa sull'uso dell'AI tramite MCP

Porta strumenti AI-ready in un marketplace e catalogo ricercabile, in modo che i team possano scoprire, gestire e governare asset su Interact Gateway e altri ambienti da un unico posto.

Strumenti AI-ready facilmente individuabili e gestiti in tutti gli ambienti
Strumenti AI-ready individuabili e governati in diversi ambienti

Casi d'uso

Estendi la governance delle API alle interazioni AI

Collega il tuo centro di eccellenza AI

Collega agenti, modelli e strumenti a API e sistemi aziendali tramite un unico piano governato. Integra l'AI nei workflow aziendali reali più velocemente, con un controllo costante del tempo di esecuzione, una migliore visibilità su utilizzo e comportamento, e meno lavoro di integrazione personalizzata.
Utilizza al meglio le integrazioni e le API esistenti

Trasforma API, eventi e workflow in strumenti AI-ready che gli agenti possono scoprire e invocare in modo sicuro. Estendi l'API esistente e i control plane di integrazione per governare, proteggere e osservare le interazioni dell'AI in un unico posto. Riutilizza gli elementi di cui già ti fidi invece di creare nuovi endpoint.

Prezzi

Prezzi flessibili basati sul consumo

Prezzi basati sull'utilizzo per allineare i costi con l'uso. Sono disponibili degli sconti sul volume man mano che il consumo aumenta.
Software autonomo

Scegli un'offerta software dedicata per governare le interazioni AI aziendali nel tuo ambiente. I prezzi basati sul consumo si allineano al volume di interazione dell'AI. Ideale per lo sviluppo flessibile e il controllo su scala aziendale.

 Componente aggiuntivo SaaS per IBM webMethods Hybrid Integration

Disponibile come complemento per la configurazione SaaS esistente di IBM webMethods Hybrid Integration. Progettato per scenari di integrazione ibrida basati sull'AI.

 Acquista ora Componente aggiuntivo SaaS di API Connect

Disponibile come add-on per le offerte SaaS di API Connect. Ideale per i clienti che estendono la governance delle API alle interazioni AI.

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Assumi il controllo delle interazioni con l'AI nella tua azienda.

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