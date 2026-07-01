Presentiamo IBM DataPower Interact Gateway: la governance delle interazioni AI nel punto in cui incontrano l’azienda

Le organizzazioni hanno investito anni nella costruzione di solide basi di integrazione affidabili. Le API sono gestite. I workflow sono orchestrati. Le policy vengono applicate. Le pratiche di integrazione sviluppate nel corso degli anni sono consolidate, collaudate sul campo e già operative su larga scala. Quando l’AI entra in produzione, la sfida non è solo governarla, ma fornirle una comprensione affidabile e in tempo reale dell’azienda. Questa comprensione deriva da interazioni sicure e regolamentate tra API, applicazioni, dati e workflow, permettendo ad agenti e modelli di agire in sicurezza all’interno dei sistemi aziendali, anziché operare isolatamente.

Eppure, l’AI sta arrivando in un modo che aggira tutto questo. Gli agenti AI interagiscono con i sistemi aziendali, i modelli accedono ai dati al di fuori dei confini stabiliti di sicurezza e conformità. Gli strumenti attivano workflow aziendali senza imporre policy. Ognuna di queste interazioni avviene al di fuori delle strutture di governance su cui le organizzazioni si basano, creando policy frammentate, visibilità limitata e costi basati sull’utilizzo che possono aumentare rapidamente senza preavviso. Il risultato è un punto cieco sempre più ampio proprio nel punto in cui l’AI incontra l’azienda: il livello di interazione.

Non si tratta di un problema di modello o di dati, ma di interazione. Richiede una soluzione appositamente progettata per questo livello, non una raccolta di silos di governance, ciascuno dei quali copre solo una parte del quadro complessivo.Secondo l’Institute for Business Value di IBM, il 65% delle aziende crede che l’AI fallirà senza una migliore Integrazione. La finestra per stabilire il controllo si sta riducendo. Forrester prevede che il mercato dei software per la governance dell’AI crescerà con un CAGR pari a circa il 30% fino al 2030, raggiungendo una spesa complessiva di circa 15,8 miliardi di dollari.

Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI, le organizzazioni che non dispongono di un approccio coerente alla governance delle interazioni AI rischiano di accumulare debito di governance a ogni implementazione non gestita.