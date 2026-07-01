Presentiamo IBM DataPower Interact Gateway: la governance delle interazioni AI nel punto in cui incontrano l’azienda

Governa, proteggi e osserva le interazioni AI tra agenti, modelli e strumenti.
Con l’espansione dell’AI nelle aziende, il successo non dipende solo dall’accesso ai modelli, bensì richiede un contesto aziendale affidabile, interazioni governate e connettività sicura tra API, applicazioni e dati.
Basandosi sul portfolio IBM Integration, già utilizzato dai clienti per connettere e governare i propri ambienti aziendali ibridi, IBM estende questa solida base all’era dell’AI con IBM DataPower Interact Gateway. In qualità di gateway di governance per la mediazione dell’AI di IBM, governa, protegge e monitora le interazioni tra agenti, modelli, strumenti e sistemi aziendali, consentendo alle organizzazioni di adottare l’AI in modo sicuro senza introdurre nuovi silos né compromettere le architetture esistenti.
Le organizzazioni hanno investito anni nella costruzione di solide basi di integrazione affidabili. Le API sono gestite. I workflow sono orchestrati. Le policy vengono applicate. Le pratiche di integrazione sviluppate nel corso degli anni sono consolidate, collaudate sul campo e già operative su larga scala. Quando l’AI entra in produzione, la sfida non è solo governarla, ma fornirle una comprensione affidabile e in tempo reale dell’azienda. Questa comprensione deriva da interazioni sicure e regolamentate tra API, applicazioni, dati e workflow, permettendo ad agenti e modelli di agire in sicurezza all’interno dei sistemi aziendali, anziché operare isolatamente.
Eppure, l’AI sta arrivando in un modo che aggira tutto questo. Gli agenti AI interagiscono con i sistemi aziendali, i modelli accedono ai dati al di fuori dei confini stabiliti di sicurezza e conformità. Gli strumenti attivano workflow aziendali senza imporre policy. Ognuna di queste interazioni avviene al di fuori delle strutture di governance su cui le organizzazioni si basano, creando policy frammentate, visibilità limitata e costi basati sull’utilizzo che possono aumentare rapidamente senza preavviso. Il risultato è un punto cieco sempre più ampio proprio nel punto in cui l’AI incontra l’azienda: il livello di interazione.
Non si tratta di un problema di modello o di dati, ma di interazione. Richiede una soluzione appositamente progettata per questo livello, non una raccolta di silos di governance, ciascuno dei quali copre solo una parte del quadro complessivo.Secondo l’Institute for Business Value di IBM, il 65% delle aziende crede che l’AI fallirà senza una migliore Integrazione. La finestra per stabilire il controllo si sta riducendo. Forrester prevede che il mercato dei software per la governance dell’AI crescerà con un CAGR pari a circa il 30% fino al 2030, raggiungendo una spesa complessiva di circa 15,8 miliardi di dollari.
Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI, le organizzazioni che non dispongono di un approccio coerente alla governance delle interazioni AI rischiano di accumulare debito di governance a ogni implementazione non gestita.
Con la diffusione dell’AI negli ambienti di produzione, le aziende si trovano ad affrontare una nuova sfida: come governare il crescente volume di interazioni tra agenti AI, modelli, API, dati aziendali e workflow aziendali.
Questa esigenza emergente ha dato origine a una nuova categoria che gli analisti definiscono AI gateway: piattaforme progettate per fornire la governance, la sicurezza, l’observability e il controllo necessari per l’adozione dell’AI aziendale su larga scala.Molte organizzazioni inizialmente cercano di governare le interazioni AI utilizzando API gateway esistenti, piattaforme per modelli o controlli specifici delle applicazioni. Sebbene questi strumenti affrontino aspetti importanti del problema, spesso manca loro un livello di governance unificato, appositamente progettato per il crescente volume e la varietà delle interazioni tra agenti, modelli, strumenti, API e dati aziendali.La Market Guide for AI Gateways di Gartner¹ identifica gli AI gateway come un’infrastruttura fondamentale per le organizzazioni che stanno portando l’AI dai progetti pilota agli ambienti di produzione.
Questa evoluzione ha portato a Interact Gateway. Invece di introdurre un ulteriore punto di controllo AI autonomo, IBM estende le affidabili funzionalità di integrazione su cui i clienti già fanno affidamento per governare il modo in cui l’AI interagisce con i sistemi aziendali. Basato sull’infrastruttura API e di integrazione esistente, Interact Gateway protegge, governa e monitora le interazioni tra qualsiasi modello, qualsiasi framework per agenti, qualsiasi API e gli ambienti ibridi, preservando gli investimenti esistenti e portando policy, sicurezza e observability di livello aziendale nell’era dell’AI.
Il risultato è un approccio più pratico alla governance dell’AI: aiutare le organizzazioni a scalare l’AI in modo responsabile, riducendo la proliferazione operativa e mantenendo il controllo su come l’AI interagisce con l’azienda.
Abilita i servizi aziendali AI-ready
Le API REST esistenti possono essere ripubblicate come strumenti MCP, rendendo le funzionalità aziendali immediatamente individuabili e utilizzabili dagli agenti AI senza dover riscrivere la logica delle applicazioni o ricostruire le integrazioni.
Connetti l’AI con un contesto aziendale affidabile
Le interazioni governate offrono all’AI un accesso sicuro e in tempo reale ad API, sistemi e dati aziendali. Applica le protezioni di sicurezza in modo uniforme attraverso un unico punto di controllo, includendo autenticazione, autorizzazione e limitazione del numero di richieste. Le organizzazioni possono centralizzare e governare l’accesso ai modelli AI attraverso lo stesso livello di governance, applicando sicurezza, applicazione delle policy e observability coerenti, indipendentemente dal provider del modello. I team ottengono visibilità sui modelli di interazione dell’AI, sull’utilizzo dei modelli e sulle attività operative, aiutando le organizzazioni a mantenere il controllo e a gestire i costi legati all’AI man mano che l’adozione cresce.
Applica una governance affidabile in ambienti ibridi
Le policy sulle interazioni AI vengono applicate in modo coerente negli ambienti on-premise, nel cloud privato e nel multi-cloud, rispettando i requisiti di residenza regionale dei dati e gli obblighi di conformità, senza limitare la governance a una singola piattaforma o a un unico perimetro cloud.
Preparati per la nuova generazione di interazioni AI
Man mano che gli ecosistemi AI diventano sempre più interconnessi, la governance deve estendersi oltre le interazioni tra esseri umani e agenti. Interact Gateway è progettato pensando al futuro della comunicazione agent-to-agent (A2A), aiutando le organizzazioni a creare ecosistemi AI affidabili, sicuri e osservabili su larga scala.
Estendi la tua base di integrazione affidabile
Interact Gateway si aggiunge all’infrastruttura di integrazione esistente anziché sostituirla. La governance di cui i team necessitano per l’AI viene fornita attraverso la stessa infrastruttura che già gestisce API e integrazioni.
Oggi, agenti e modelli vengono introdotti al di fuori dei percorsi di governance consolidati. Poiché accedono direttamente ad API, dati aziendali e workflow di business, le organizzazioni si trovano ad affrontare crescenti sfide in termini di visibilità, applicazione delle policy, sicurezza e gestione dei costi.
Ciò che inizia come un singolo progetto pilota di AI può rapidamente crescere fino a migliaia, o persino milioni, di interazioni tra API, fonti di dati aziendali e workflow di business. Via via che queste interazioni influenzano sempre più le esperienze dei clienti, le decisioni operative e i processi che generano ricavi, mantenere visibilità, applicazione delle policy e controllo operativo diventa significativamente più complesso.
Il livello di integrazione costruito in anni di lavoro si trova ora ad operare con un punto cieco proprio nel punto in cui l’AI incontra l’azienda. Interact Gateway colma questa lacuna. Estende il livello di integrazione esistente per governare le interazioni AI: portando modelli, strumenti e agenti nello stesso piano di gestione e observability di API e integrazioni, applicando lo stesso rigore operativo che i team già sanno gestire.Gli investimenti esistenti nell’integrazione diventano la base per governare le interazioni AI senza dover ricostruire l’infrastruttura o introdurre uno stack parallelo.
Per le organizzazioni che utilizzano prodotti IBM di integrazione e AI, Interact Gateway opera insieme a ciò che è già presente, non in sostituzione: estende la governance esistente per coprire le interazioni AI senza aggiungere nuova infrastruttura né duplicare le funzionalità che queste piattaforme già svolgono efficacemente.
Interact Gateway è la soluzione giusta quando:
Man mano che l’AI passa dalla sperimentazione alla produzione, le organizzazioni necessitano di un modo affidabile per connettere agenti, modelli, API e sistemi aziendali, senza compromettere governance, sicurezza o controllo. Interact Gateway estende la base di integrazione affidabile su cui i clienti già si basano, aiutandoli a rendere operativa l’AI in modo sicuro su scala aziendale.