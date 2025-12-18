Accelera le API con un gateway ultraleggero, nativo di Kubernetes, con un throughput superiore del 50%1, 2 e sicurezza zero-trust.
DataPower Nano Gateway è un gateway di nuova generazione progettato per workload moderni nativi di Kubernetes. Integrato più vicino alle app aziendali, offre agli sviluppatori un controllo diretto sul traffico API, sulla sicurezza e sulle policy in qualsiasi ambiente di implementazione, così possono spostarsi rapidamente senza dipendere da team gateway centralizzati.
Implementa gateway sicuri con avvio in meno di un secondo attraverso le pipeline GitOps; aiuta gli sviluppatori a passare più velocemente dalla build alla produzione senza colli di bottiglia centralizzati.
Esegui i gateway in prossimità delle app aziendali con latenza ridotta, consentendo una scalabilità granulare e tempi di risposta più rapidi in ambienti ibridi, multi-cloud e on-premise.
Incorpora protezione zero-trust e un'applicazione coerente delle policy in ogni microservizio con OpenTelemetry integrato e configurazione dichiarativa.
Elimina la dipendenza da gateway pesanti e centralizzati con un tempo di esecuzione ultraleggero e cloud-native, che riduce l'impronta e semplifica la scalabilità con l'Infrastructure-as-a-code.
Inizia in piccolo con 10 millicore di CPU per ambienti leggeri. Scala fino a 300 millicore per offrire prestazioni elevate senza infrastrutture pesanti.
Avvio in meno di un secondo con meno di 20 MB di RAM. Ideale per implementazioni containerizzate, cloud-native ed edge.
Elabora fino al 50% di transazioni al secondo in più rispetto ai principali gateway, accelerando le prestazioni delle API su larga scala.
Avvio in meno di un secondo con un gateway compatto, nativo di Kubernetes, che si integra vicino alle app aziendali, riducendo al minimo i tempi di esecuzione, la latenza e l'impronta dell'infrastruttura.
Definisci le policy API tramite configurazioni dichiarative basate su YAML, permettendo agli sviluppatori di proteggere, convalidare e gestire il traffico in modo più rapido e coerente su ambienti ibridi e cloud.
Integra la protezione zero-trust direttamente in ogni applicazione aziendale con un proprio gateway isolato, garantendo una risposta più rapida, un controllo del traffico più sicuro ed eliminando i problemi di rumorosità dei vicini.
¹Benchmark interni IBM - dicembre 2025. Requisiti minimi: CPU da 10 millicore (1% di un core della CPU) e 20 MB di RAM. Per una distribuzione di livello produttivo standard, si raccomandano una CPU da 300 millicore e 600 MB di RAM.
²50% di transazioni al secondo (TPS) in più rispetto ai principali gateway della concorrenza.