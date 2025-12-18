DataPower Nano Gateway​

Accelera le API con un gateway ultraleggero, nativo di Kubernetes, con un throughput superiore del 50%1, 2 e sicurezza zero-trust.​

Accelera le app aziendali con gateway ultraveloci e leggeri

DataPower Nano Gateway è un gateway di nuova generazione progettato per workload moderni nativi di Kubernetes. Integrato più vicino alle app aziendali, offre agli sviluppatori un controllo diretto sul traffico API, sulla sicurezza e sulle policy in qualsiasi ambiente di implementazione, così possono spostarsi rapidamente senza dipendere da team gateway centralizzati.

Perché DataPower Nano Gateway

Accelera la consegna​

Implementa gateway sicuri con avvio in meno di un secondo attraverso le pipeline GitOps; aiuta gli sviluppatori a passare più velocemente dalla build alla produzione senza colli di bottiglia centralizzati.​
Migliori performance​

Esegui i gateway in prossimità delle app aziendali  con latenza ridotta, consentendo una scalabilità granulare e tempi di risposta più rapidi in ambienti ibridi, multi-cloud e on-premise.​
Fai rispettare sicurezza e governance​

Incorpora protezione zero-trust e un'applicazione coerente delle policy in ogni microservizio con OpenTelemetry integrato e configurazione dichiarativa.​
Riduci il costo operativo​

Elimina la dipendenza da gateway pesanti e centralizzati con un tempo di esecuzione ultraleggero e cloud-native, che riduce l'impronta e semplifica la scalabilità con l'Infrastructure-as-a-code.​
In cifre 1% del core della CPU¹

Inizia in piccolo con 10 millicore di CPU per ambienti leggeri. Scala fino a 300 millicore per offrire prestazioni elevate senza infrastrutture pesanti.

 < 20 MB di RAM¹

Avvio in meno di un secondo con meno di 20 MB di RAM. Ideale per implementazioni containerizzate, cloud-native ed edge. ​

 50% TPS² in più

Elabora fino al 50% di transazioni al secondo in più rispetto ai principali gateway, accelerando le prestazioni delle API su larga scala.

Caratteristiche

Esecuzione ultraveloce, ovunque​

Avvio in meno di un secondo con un gateway compatto, nativo di Kubernetes, che si integra vicino alle app aziendali, riducendo al minimo i tempi di esecuzione, la latenza e l'impronta dell'infrastruttura.​

Gestisci le policy come codice​

Definisci le policy API tramite configurazioni dichiarative basate su YAML, permettendo agli sviluppatori di proteggere, convalidare e gestire il traffico in modo più rapido e coerente su ambienti ibridi e cloud.​

Governance per livello di prodotto API​

Integra la protezione zero-trust direttamente in ogni applicazione aziendale con un proprio gateway isolato, garantendo una risposta più rapida, un controllo del traffico più sicuro ed eliminando i problemi di rumorosità dei vicini.​

Fasi successive

Assumi il controllo dell'ecosistema API, potenziando al contempo la strategia delle API.

 

¹Benchmark interni IBM - dicembre 2025. Requisiti minimi: CPU da 10 millicore (1% di un core della CPU) e 20 MB di RAM. Per una distribuzione di livello produttivo standard, si raccomandano una CPU da 300 millicore e 600 MB di RAM.  ​

²50% di transazioni al secondo (TPS) in più rispetto ai principali gateway della concorrenza.