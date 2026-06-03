Ottimizzare prestazioni, costi e utilizzo delle risorse in ambienti ibridi e multicloud
IBM Concert Optimize, alimentato da IBM® Turbonomic, aiuta i team ad allineare continuamente l'uso delle risorse alla domanda applicativa. Offre una chiara visibilità su app, cloud e container, facilitando l'identificazione dei colli di bottiglia delle prestazioni, delle inefficienze e delle risorse inattive. Con le decisioni di ottimizzazione e l'automazione basata sulle politiche, i team possono contribuire a ridurre l'impegno manuale e le spese operative inutili.
Allinea le risorse infrastrutturali con la domanda delle applicazioni per garantire prestazioni costanti. Con l'evoluzione della domanda, Concert Optimize può regolare continuamente l'allocazione delle risorse, supportando una maggiore capacità, reattività ed efficienza.
Analizza continuamente la domanda dell'applicazione per allineare le risorse di calcolo, lo storage e la rete tra i data center. Dimensiona correttamente i workload per migliorare l'efficienza e l'utilizzo. Automatizza azioni come il posizionamento e la scalabilità per assicurare le prestazioni riducendo al contempo l'underprovisioning e l'overprovisioning.
Ridimensionare automaticamente i container, scalare cluster e allocare risorse in base alla domanda in tempo reale e agli obiettivi di livello di servizio (SLO). Di conseguenza, i team possono migliorare l'efficienza negli ambienti Kubernetes e mantenere le prestazioni delle applicazioni tramite l'ottimizzazione automatica.
Monitorare continuamente la domanda negli ambienti cloud e ottimizzare la capacità di calcolo IaaS, risorse GPU, storage, PaaS e DBaaS. Ridurre l'overprovisioning, migliorare l'utilizzo e scegliere di automatizzare azioni come la scala e il parcheggio dei workload inattivi per controllare i costi.
Analizza l'utilizzo di GPU, CPU e memoria negli ambienti per posizionare, scalare e dimensionare automaticamente i workload, riducendo la capacità inattiva ed evitando l'overprovisioning.
Utilizza dati storici e in tempo reale per prevedere le esigenze di risorse e pianificare la capacità tra data center e ambienti Kubernetes. Simulando le migrazioni per confrontare opzioni ottimizzate di sollevamento e spostamento, i team possono comprendere l'impatto su costi e capacità prima di agire.
Identifica e parcheggia le risorse inattive o sottoutilizzate per ridurre gli sprechi, migliorare l'efficienza e controllare i costi infrastrutturali e cloud. I team possono anche sospendere o eliminare risorse inutilizzate per liberare capacità e migliorare l'utilizzo complessivo.