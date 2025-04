Nell'arco di un anno, Hyland Software ha risparmiato più del 15% della spesa esistente per i costi di elaborazione in AWS e dei propri data center, mantenendo al contempo la qualità del servizio. Come ha fatto? Ha applicato IBM Turbonomic per ottenere il controllo del suo ambiente hybrid cloud altamente complesso. E questo potrebbe essere solo l'inizio in termini di risparmi.

In qualità di fornitore di soluzioni SaaS e PaaS per la gestione dei contenuti e l'automazione dei processi a oltre 14.000 clienti in tutto il mondo, le esigenze di Hyland in termini di risorse ed elaborazione sono enormi. L'azienda distribuisce le sue soluzioni, in hosting in un ambiente hybrid cloud, utilizzando i propri data center e il cloud pubblico Amazon Web Services (AWS). Inoltre, Hyland supporta più di 2.000 clienti che affidano all'azienda petabyte di dati attraverso tutti i suoi prodotti e il pubblico potrebbe operare su larga scala con migliaia di istanze cloud Elastic Compute (EC2) e cluster di memorizzazione Elastic Block (EBS).

L'ottimizzazione di tutte queste risorse informatiche rappresenta una sfida notevole, così come la riduzione degli sprechi e il mantenimento delle prestazioni del servizio per i clienti. Questa è la missione di Joseph Quinto, Cloud Business Operations Manager di Hyland, e del suo team. "Dobbiamo gestire le risorse attraverso insiemi di parametri molto diversi", afferma Quinto. "Ogni prodotto ha le proprie esigenze in termini di risorse, e all'interno dei set di prodotti ci sono clienti di diversi settori con esigenze molto diverse. Le variabili sono numerose e ognuna di esse rende la massimizzazione delle risorse una sfida diversa".

In passato, Hyland ha cercato di affrontare questa sfida potenziando i propri team. Tuttavia, ottenere visibilità su così tante risorse in un ambiente così ampio e complesso, per non parlare del bilanciamento dei loro utilizzi, era pressoché impossibile. Hyland si è quindi rivolta alla piattaforma Turbonomic. "C'erano ancora molte cose che volevamo migliorare", afferma Quinto. "Ma siamo arrivati a un punto in cui, da soli, non potevamo fare di più. È qui che la potenza di ciò che Turbonomic può fare, dal punto di vista dell'AI e del machine learning, ha funzionato davvero per noi".