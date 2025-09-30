Ottimizzazione intelligente e automatizzata dei data center

L'automazione costante garantisce prestazioni ed efficienza in ambienti di data center ibridi e virtualizzati

Prenota una demo live Visita guidata gratuita del prodotto
Un diagramma di cloud e forme circolari con delle frecce di collegamento

Immagine di cerchi colorati all'interno di forme rettangolari bianche

23 settembre 2025

Ottimizza VMware, Red Hat® OpenShift® e non solo con Turbonomic

 

Scopri come analizzare costantemente la domanda in tempo reale, massimizzare l'utilizzo delle risorse e ottimizzare i workload su macchine virtuali, container e infrastrutture on-premise.

Partecipa al webinar in diretta

Ottimizza i workload virtuali nei tuoi data center

IBM® Turbonomic offre un'automazione e una visibilità full stack affidabili per il tuo data center. Analizzando costantemente la domanda in tempo reale, garantisce che le applicazioni ottengano le risorse di cui hanno bisogno per funzionare in modo affidabile. Puoi ridurre gli sprechi, migliorare l'efficienza, risparmiare sui costi e funzionare in tutta sicurezza in ambienti ibridi e virtualizzati.
Vantaggi
Garantisci le prestazioni delle app su larga scala

Allinea le risorse alla domanda in tempo reale in modo che le applicazioni vengano eseguite in modo affidabile su tutti i workload e i cluster nel tuo data center.
Migliora l'efficienza del data center

Automatizza il posizionamento e la scalabilità dei workload per ridurre lo sforzo manuale mantenendo al contempo l'efficienza in ambienti complessi.
Pianifica la capacità del data center

Esegui gli scenari per testare la crescita dei workload, i piani di migrazione o di aggiornamento hardware e guidare la modernizzazione in tutta sicurezza.
Estendi il ciclo di vita dell'infrastruttura

Ottimizza l'utilizzo di host e cluster per ritardare i cicli di aggiornamento hardware e supportare le iniziative di modernizzazione ibrida.
Riduci gli sprechi del data center

Ottimizza i workload per recuperare la capacità non utilizzata, ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza delle risorse in tutto il data center.
Garantisci governance e conformità

Applica azioni di ottimizzazione attraverso i workflow ITSM per allinearti alle policy di governance e gestione del cambiamento.

Offerta esclusiva: DigiTEL

Accelera il ritorno sull'investimento

Utilizza il supporto completo di IBM Technology Expert Labs per sbloccare tutto il potenziale di Turbonomic con un esclusivo prezzo sui servizi.

Con DigiTEL ricevi:

  • Sessioni pratiche per accelerare la trasformazione digitale con Turbonomic.
  • Collabora con gli esperti per configurare, eseguire e impostare.
  • Un percorso chiaro per migliorare le prestazioni ottimizzando al contempo i costi.
  • Tutto questo a un prezzo mai visto prima!

Ottimizza quello che già possiedi

Screenshot della dashboard principale Optimize Cloud Compute di Turbonomic
Ottimizzazione in tempo reale delle risorse

Integrandosi con piattaforme container e hypervisor, Turbonomic automatizza il posizionamento delle macchine virtuali, l'evacuazione degli host e il reperimento dei container in tempo reale. Questo metodo riduce l'intervento manuale e garantisce che i workload vengano eseguiti in modo efficiente in tutti i cluster.
Screenshot della dashboard Action Center di Optimize Cloud Storage di Turbonomic
Posizionamento e scalabilità automatizzati

Turbonomic determina il posizionamento iniziale ottimale dei nuovi workload, assegnandoli all'host, al datastore o al cluster corretto in base alla domanda e alla policy. Analizza quindi costantemente le metriche delle prestazioni in tempo reale per aumentare o diminuire automaticamente i workload. Questa capacità garantisce che le applicazioni dispongano sempre delle risorse corrette per soddisfare i propri SLA, prevenendo al contempo l'overprovisioning e massimizzando l'efficienza in tutto il data center.
Screenshot della dashboard Plan Summary di Optimize Databases di Turbonomic
Previsione e pianificazione della capacità

Con i dati storici di utilizzo e la modellazione degli scenari, Turbonomic simula la crescita del workload, l'aggiornamento dell'hardware e la migrazione. I team IT possono eseguire piani "what-if" per valutare l'impatto sulle prestazioni e guidare la modernizzazione del data center.
Screenshot della dashboard Optimize Kubernetes di Turbonomic
Ottimizzazione multipiattaforma

Turbonomic si connette a VMware vCenter, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V, Kubernetes e OpenShift. Unificando l'ottimizzazione tra hypervisor e container, garantisce prestazioni costanti in ambienti data center eterogenei.
Screenshot della dashboard Optimize Cloud Compute di Turbonomic
Integrazione della conformità basata su policy

Le azioni di ottimizzazione possono essere integrate nei workflow ITSM e nelle pipeline di gestione del cambiamento. Turbonomic applica le Business Rules automatizzando al contempo l'esecuzione, garantendo che l'efficienza del data center sia in linea con i requisiti di governance.
Screenshot della dashboard principale Optimize Cloud Compute di Turbonomic
Ottimizzazione in tempo reale delle risorse

Integrandosi con piattaforme container e hypervisor, Turbonomic automatizza il posizionamento delle macchine virtuali, l'evacuazione degli host e il reperimento dei container in tempo reale. Questo metodo riduce l'intervento manuale e garantisce che i workload vengano eseguiti in modo efficiente in tutti i cluster.
Screenshot della dashboard Action Center di Optimize Cloud Storage di Turbonomic
Posizionamento e scalabilità automatizzati

Turbonomic determina il posizionamento iniziale ottimale dei nuovi workload, assegnandoli all'host, al datastore o al cluster corretto in base alla domanda e alla policy. Analizza quindi costantemente le metriche delle prestazioni in tempo reale per aumentare o diminuire automaticamente i workload. Questa capacità garantisce che le applicazioni dispongano sempre delle risorse corrette per soddisfare i propri SLA, prevenendo al contempo l'overprovisioning e massimizzando l'efficienza in tutto il data center.
Screenshot della dashboard Plan Summary di Optimize Databases di Turbonomic
Previsione e pianificazione della capacità

Con i dati storici di utilizzo e la modellazione degli scenari, Turbonomic simula la crescita del workload, l'aggiornamento dell'hardware e la migrazione. I team IT possono eseguire piani "what-if" per valutare l'impatto sulle prestazioni e guidare la modernizzazione del data center.
Screenshot della dashboard Optimize Kubernetes di Turbonomic
Ottimizzazione multipiattaforma

Turbonomic si connette a VMware vCenter, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V, Kubernetes e OpenShift. Unificando l'ottimizzazione tra hypervisor e container, garantisce prestazioni costanti in ambienti data center eterogenei.
Screenshot della dashboard Optimize Cloud Compute di Turbonomic
Integrazione della conformità basata su policy

Le azioni di ottimizzazione possono essere integrate nei workflow ITSM e nelle pipeline di gestione del cambiamento. Turbonomic applica le Business Rules automatizzando al contempo l'esecuzione, garantendo che l'efficienza del data center sia in linea con i requisiti di governance.
Storie di successo 260.000 USD

risparmiati sulla spesa per il cloud in 12 mesi e realizzate 5.800 azioni automatizzate di resourcing in 90 giorni. Scopri come Natura ha migliorato l'efficienza e le prestazioni con l'automazione.

 Leggi la storia di Natura 228 GB

di memoria recuperata solo in 1 mese, garantendo le prestazioni di 1000 macchine virtuali. Scopri come BBC Studios ha implementato l'automazione per gestire il proprio IT.

 Leggi la storia di BBC Studios 30%

di riduzione dei costi delle licenze VMware e decisioni di resourcing più rapide del 70%. Leggi come APIS IT ha massimizzato le prestazioni dei servizi pubblici critici. 

 Leggi la storia di APIS IT 175K

azioni automatizzate di resourcing e un risparmio di 619.000 USD. Scopri come IBM TechZone ha fornito stack tecnologici personalizzati agli utenti in tutto il mondo.

 Leggi la storia di IBM TechZone 2000

azioni di ridimensionamento eseguite nel corso di 12 mesi e 650 ore liberate in 1 anno. Scopri come J.B. Hunt garantisce le prestazioni dell'app nell'hybrid cloud con IBM Turbonomic.

Leggi la storia di J.B. Hunt 10%

Crescita delle macchine virtuali senza hardware aggiuntivo e supporto automatizzato per le decisioni sulle risorse. Esplora come Metzler garantisce le prestazioni delle applicazioni e preserva gli SLA dei clienti.

 Leggi la storia di Metzler

Risorse

Strategia VMware

Riduci le esigenze di hardware e licenze VMware e contemporaneamente evita il 75% dei costi di aggiornamento nel primo anno.
ROI del 247% in 3 anni

Questo report indica un risparmio del 35% sui costi del cloud, il 75% in meno dei ticket sulle prestazioni e un ROI del 247% in tre anni.
Uno sguardo a Turbonomic

Turbonomic automatizza le operazioni del data center, ottimizza la spesa nel cloud e aumenta l'efficienza di Kubernetes.
Recensioni dei prodotti G2

Turbonomic ha ottenuto i badge G2 per il ROI, la leadership nella rete e l'adozione da parte degli utenti. Consulta i punteggi degli utenti reali nei Winter report di G2.
Gestisci le risorse IT

L'automazione dell'application resource management può rendere più intelligente l'ottimizzazione dei costi del cloud.

Turbonomic è stato il protagonista di "Inside the Blueprint" su Bloomberg e FOX Business.
Raggiungi gli SLO delle applicazioni

Turbonomic aiuta gli ingegneri di piattaforma e DevOps a ottimizzare la velocità di immissione sul mercato e le prestazioni delle applicazioni.
Recensioni su TrustRadius

Leggi cosa dicono i clienti soddisfatti di IBM Turbonomic su TrustRadius.
Prenota una demo live

Esplora le soluzioni di gestione dei data center in una demo dal vivo per ottenere risultati misurabili.
Inizia la prova gratuita

IBM Turbonomic offre una prova gratuita di 30 giorni. Non è richiesta una carta di credito. Inizia ora la prova gratuita.
Demo interattiva

Prova una demo interattiva per vedere le prestazioni dell'app in tempo reale e per l'ottimizzazione delle risorse.

Domande frequenti (FAQ)

Sì. Turbonomic supporta l'ottimizzazione su più hypervisor come VMware, Nutanix e Microsoft Hyper-V; piattaforme container come virtualizzazione OpenShift e Kubernetes; e i cloud pubblici leader tra cui AWS, Microsoft Azure e Google cloud. Questa capacità garantisce prestazioni coerenti dell'applicazione e un utilizzo efficiente delle risorse in ambienti multicloud ibridi e data center diversi.

Scopri di più sull'ottimizzazione di Kubernetes Scopri di più sull'ottimizzazione del cloud

Sì. Turbonomic si integra con strumenti di monitoraggio, orchestrazione e ITSM come ServiceNow, vCenter, Kubernetes e cloud pubblici. Funziona attraverso interfacce standard tra cui API REST, Webhook e script e fornisce supporto nativo per Kubernetes. Queste integrazioni migliorano la visibilità e consentono azioni automatizzate che si allineano con i workflow esistenti.

Visualizza tutte le integrazioni

Ottimizzando costantemente i workload ed eliminando le risorse inutilizzate, l'ottimizzazione dei data center riduce l'overprovisioning e l'underprovisioning. Questo approccio consente di ridurre i costi operativi ed energetici, rinviando al contempo le spese infrastrutturali non necessarie.

Turbonomic analizza costantemente la domanda di workload e automatizza azioni come il ridimensionamento, il posizionamento e l'ottimizzazione per garantire prestazioni ed efficienza affidabili in tutto il data center. A differenza degli strumenti tradizionali che forniscono avvisi solo quando si verificano dei problemi, Turbonomic genera anche raccomandazioni attuabili che gli utenti possono eseguire manualmente o automaticamente.

Le organizzazioni che utilizzano Turbonomic hanno ridotto gli sprechi di risorse e i costi delle licenze fino al 30% e hanno garantito le prestazioni dell'applicazione. Le aziende di tutti i settori lo hanno utilizzato per ritardare i cicli di aggiornamento dell'infrastruttura, ridurre i costi del cloud e migliorare l'affidabilità del servizio.

Leggi i casi di studio Scopri di più su Turbonomic

Fasi successive

Contatta il nostro team per ricevere supporto di esperti e soluzioni personalizzate, oppure fissa un incontro per scoprire come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.

 Contattaci
Continua a esplorare Community Documentazione Learning Academy Supporto Webinar Risorse