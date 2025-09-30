Sì. Turbonomic supporta l'ottimizzazione su più hypervisor come VMware, Nutanix e Microsoft Hyper-V; piattaforme container come virtualizzazione OpenShift e Kubernetes; e i cloud pubblici leader tra cui AWS, Microsoft Azure e Google cloud. Questa capacità garantisce prestazioni coerenti dell'applicazione e un utilizzo efficiente delle risorse in ambienti multicloud ibridi e data center diversi.