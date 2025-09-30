L'automazione costante garantisce prestazioni ed efficienza in ambienti di data center ibridi e virtualizzati
IBM® Turbonomic offre un'automazione e una visibilità full stack affidabili per il tuo data center. Analizzando costantemente la domanda in tempo reale, garantisce che le applicazioni ottengano le risorse di cui hanno bisogno per funzionare in modo affidabile. Puoi ridurre gli sprechi, migliorare l'efficienza, risparmiare sui costi e funzionare in tutta sicurezza in ambienti ibridi e virtualizzati.
Allinea le risorse alla domanda in tempo reale in modo che le applicazioni vengano eseguite in modo affidabile su tutti i workload e i cluster nel tuo data center.
Automatizza il posizionamento e la scalabilità dei workload per ridurre lo sforzo manuale mantenendo al contempo l'efficienza in ambienti complessi.
Esegui gli scenari per testare la crescita dei workload, i piani di migrazione o di aggiornamento hardware e guidare la modernizzazione in tutta sicurezza.
Ottimizza l'utilizzo di host e cluster per ritardare i cicli di aggiornamento hardware e supportare le iniziative di modernizzazione ibrida.
Ottimizza i workload per recuperare la capacità non utilizzata, ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza delle risorse in tutto il data center.
Applica azioni di ottimizzazione attraverso i workflow ITSM per allinearti alle policy di governance e gestione del cambiamento.
Utilizza il supporto completo di IBM Technology Expert Labs per sbloccare tutto il potenziale di Turbonomic con un esclusivo prezzo sui servizi.
Con DigiTEL ricevi:
risparmiati sulla spesa per il cloud in 12 mesi e realizzate 5.800 azioni automatizzate di resourcing in 90 giorni. Scopri come Natura ha migliorato l'efficienza e le prestazioni con l'automazione.
di memoria recuperata solo in 1 mese, garantendo le prestazioni di 1000 macchine virtuali. Scopri come BBC Studios ha implementato l'automazione per gestire il proprio IT.
di riduzione dei costi delle licenze VMware e decisioni di resourcing più rapide del 70%. Leggi come APIS IT ha massimizzato le prestazioni dei servizi pubblici critici.
azioni automatizzate di resourcing e un risparmio di 619.000 USD. Scopri come IBM TechZone ha fornito stack tecnologici personalizzati agli utenti in tutto il mondo.
azioni di ridimensionamento eseguite nel corso di 12 mesi e 650 ore liberate in 1 anno. Scopri come J.B. Hunt garantisce le prestazioni dell'app nell'hybrid cloud con IBM Turbonomic.
Crescita delle macchine virtuali senza hardware aggiuntivo e supporto automatizzato per le decisioni sulle risorse. Esplora come Metzler garantisce le prestazioni delle applicazioni e preserva gli SLA dei clienti.
Riduci le esigenze di hardware e licenze VMware e contemporaneamente evita il 75% dei costi di aggiornamento nel primo anno.
Questo report indica un risparmio del 35% sui costi del cloud, il 75% in meno dei ticket sulle prestazioni e un ROI del 247% in tre anni.
Turbonomic automatizza le operazioni del data center, ottimizza la spesa nel cloud e aumenta l'efficienza di Kubernetes.
Turbonomic ha ottenuto i badge G2 per il ROI, la leadership nella rete e l'adozione da parte degli utenti. Consulta i punteggi degli utenti reali nei Winter report di G2.
L'automazione dell'application resource management può rendere più intelligente l'ottimizzazione dei costi del cloud.
Turbonomic è stato il protagonista di "Inside the Blueprint" su Bloomberg e FOX Business.
Turbonomic aiuta gli ingegneri di piattaforma e DevOps a ottimizzare la velocità di immissione sul mercato e le prestazioni delle applicazioni.
Sì. Turbonomic supporta l'ottimizzazione su più hypervisor come VMware, Nutanix e Microsoft Hyper-V; piattaforme container come virtualizzazione OpenShift e Kubernetes; e i cloud pubblici leader tra cui AWS, Microsoft Azure e Google cloud. Questa capacità garantisce prestazioni coerenti dell'applicazione e un utilizzo efficiente delle risorse in ambienti multicloud ibridi e data center diversi.
Sì. Turbonomic si integra con strumenti di monitoraggio, orchestrazione e ITSM come ServiceNow, vCenter, Kubernetes e cloud pubblici. Funziona attraverso interfacce standard tra cui API REST, Webhook e script e fornisce supporto nativo per Kubernetes. Queste integrazioni migliorano la visibilità e consentono azioni automatizzate che si allineano con i workflow esistenti.
Ottimizzando costantemente i workload ed eliminando le risorse inutilizzate, l'ottimizzazione dei data center riduce l'overprovisioning e l'underprovisioning. Questo approccio consente di ridurre i costi operativi ed energetici, rinviando al contempo le spese infrastrutturali non necessarie.
Turbonomic analizza costantemente la domanda di workload e automatizza azioni come il ridimensionamento, il posizionamento e l'ottimizzazione per garantire prestazioni ed efficienza affidabili in tutto il data center. A differenza degli strumenti tradizionali che forniscono avvisi solo quando si verificano dei problemi, Turbonomic genera anche raccomandazioni attuabili che gli utenti possono eseguire manualmente o automaticamente.
Le organizzazioni che utilizzano Turbonomic hanno ridotto gli sprechi di risorse e i costi delle licenze fino al 30% e hanno garantito le prestazioni dell'applicazione. Le aziende di tutti i settori lo hanno utilizzato per ritardare i cicli di aggiornamento dell'infrastruttura, ridurre i costi del cloud e migliorare l'affidabilità del servizio.
