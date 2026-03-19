I workload di AI richiedono molte risorse e sono altamente sensibili ai colli di bottiglia delle prestazioni. Turbonomic analizza la domanda di GPU, CPU e memoria in tempo reale e automatizza le decisioni di scala, posizionamento e allocazione. Per le metriche delle prestazioni delle applicazioni Kubernetes e OpenShift, come la concorrenza, il tempo di risposta, il tempo di servizio e i ritardi di accodamento, per guidare la scalabilità dei servizi di inferenza gen AI. Su cloud, on-premise e container, Turbonomic garantisce prestazioni costanti massimizzando l'utilizzo.