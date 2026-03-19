Ottimizzazione intelligente dei workload tramite l'AI su piattaforme di cloud ibrido

Ottimizza i workload AI su cloud, on-premise e container con Turbonomic. Automatizza le decisioni sulle risorse per garantire le prestazioni del modello AI e della GPU.

 

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Automatizza l'ottimizzazione dei workload AI su larga scala

I workload di AI richiedono molte risorse e sono altamente sensibili ai colli di bottiglia delle prestazioni. Turbonomic analizza la domanda di GPU, CPU e memoria in tempo reale e automatizza le decisioni di scala, posizionamento e allocazione. Per le metriche delle prestazioni delle applicazioni Kubernetes e OpenShift, come la concorrenza, il tempo di risposta, il tempo di servizio e i ritardi di accodamento, per guidare la scalabilità dei servizi di inferenza gen AI. Su cloud, on-premise e container, Turbonomic garantisce prestazioni costanti massimizzando l'utilizzo.
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Benefici

Ottimizza le prestazioni della GPU cloud

Abbina continuamente i workload al miglior tipo di istanza GPU in AWS e Azure, in modo che le applicazioni rimangano veloci e reattive.
Acquisire agilità per i progetti di AI

Scala le risorse GPU in tempo reale, permettendo ai team di lanciare e far crescere iniziative di AI senza ritardi nell'infrastruttura.
Garantire le prestazioni di gen AI

Scalare i servizi di inferenza in base alla concomitanza, al tempo di risposta e al throughput, per fornire risultati sempre veloci e precisi.
Migliora l'utilizzo della GPU

Utilizza le metriche di scaling e di prestazioni MIG-aware per ottenere un utilizzo più elevato delle GPU, liberando capacità per gestire più workload di AI senza costi aggiuntivi.
Mantieni affidabili le app aziendali

Garantisci che i workload che sfruttano la GPU vengano eseguiti senza interruzioni posizionandoli su host compatibili con capacità disponibile.
Estendi la vita dell'hardware

Aumenta la densità del workload in modo sicuro, aiutandoti a supportare più progetti AI sullo stesso hardware prima di nuovi investimenti in GPU.
Ottimizza le prestazioni della GPU cloud

Abbina continuamente i workload al miglior tipo di istanza GPU in AWS e Azure, in modo che le applicazioni rimangano veloci e reattive.
Acquisire agilità per i progetti di AI

Scala le risorse GPU in tempo reale, permettendo ai team di lanciare e far crescere iniziative di AI senza ritardi nell'infrastruttura.
Garantire le prestazioni di gen AI

Scalare i servizi di inferenza in base alla concomitanza, al tempo di risposta e al throughput, per fornire risultati sempre veloci e precisi.
Migliora l'utilizzo della GPU

Utilizza le metriche di scaling e di prestazioni MIG-aware per ottenere un utilizzo più elevato delle GPU, liberando capacità per gestire più workload di AI senza costi aggiuntivi.
Mantieni affidabili le app aziendali

Garantisci che i workload che sfruttano la GPU vengano eseguiti senza interruzioni posizionandoli su host compatibili con capacità disponibile.
Estendi la vita dell'hardware

Aumenta la densità del workload in modo sicuro, aiutandoti a supportare più progetti AI sullo stesso hardware prima di nuovi investimenti in GPU.

Migliora l'efficienza e le prestazioni della tua GPU

Ottimizzazione del GPU del cloud pubblico

Turbonomic valuta continuamente metriche GPU come il numero di GPU, la memoria e la larghezza di banda tra istanze AWS e Azure. Raccomanda ed esegue automaticamente il tipo di istanza più adatto, assicurando che i workload vengano eseguiti al massimo delle prestazioni ed evitando un inutile overprovisioning. Con controlli delle policy per i livelli GPU e le funzionalità di calcolo, mantiene i costi prevedibili e le prestazioni coerenti per i workload AI.

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Persona che guarda un laptop in una sala server
Regolazione del workload con l'AI generativa

I workload di AI generativa richiedono enormi risorse GPU. Turbonomic ottimizza l'allocazione dei workload GPU tra Kubernetes e Red Hat OpenShift per garantire che i workload di gen AI LLM Inference soddisfino obiettivi di livello di servizio (SLO) definiti e standard di prestazioni, massimizzando al contempo l'uso, l'efficienza e i costi della GPU.
Schermata che mostra i principali cluster della piattaforma container
Ottimizzazione della GPU dei data center

Turbonomic applica l'analytics consapevole della GPU per posizionare e ottimizzare dinamicamente le macchine virtuali che richiedono l'accelerazione GPU. Riconoscendo le configurazioni di vGPU e passthrough, garantisce che i workload vengano eseguiti solo su host compatibili con capacità disponibile. Questo previene interruzioni, protegge le prestazioni dell'applicazione e permette alle organizzazioni di aumentare la densità del workload senza sacrificare l'affidabilità.

 Contatta il reparto vendite
Ottimizzazione del GPU del cloud pubblico

Turbonomic valuta continuamente metriche GPU come il numero di GPU, la memoria e la larghezza di banda tra istanze AWS e Azure. Raccomanda ed esegue automaticamente il tipo di istanza più adatto, assicurando che i workload vengano eseguiti al massimo delle prestazioni ed evitando un inutile overprovisioning. Con controlli delle policy per i livelli GPU e le funzionalità di calcolo, mantiene i costi prevedibili e le prestazioni coerenti per i workload AI.

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Regolazione del workload con l'AI generativa

I workload di AI generativa richiedono enormi risorse GPU. Turbonomic ottimizza l'allocazione dei workload GPU tra Kubernetes e Red Hat OpenShift per garantire che i workload di gen AI LLM Inference soddisfino obiettivi di livello di servizio (SLO) definiti e standard di prestazioni, massimizzando al contempo l'uso, l'efficienza e i costi della GPU.
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Ottimizzazione della GPU dei data center

Turbonomic applica l'analytics consapevole della GPU per posizionare e ottimizzare dinamicamente le macchine virtuali che richiedono l'accelerazione GPU. Riconoscendo le configurazioni di vGPU e passthrough, garantisce che i workload vengano eseguiti solo su host compatibili con capacità disponibile. Questo previene interruzioni, protegge le prestazioni dell'applicazione e permette alle organizzazioni di aumentare la densità del workload senza sacrificare l'affidabilità.

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Storie di successo 5,3x

Aumento della disponibilità delle GPU inattive. Scopri come IBM® BAM ha raddoppiato la velocità di throughput della GPU e ridotto le esigenze hardware grazie all'automazione intelligente.

 Leggi la storia di IBM su BAM

Risorse

Garantisci le prestazioni e l'efficienza di Turbonomic con IBM® Expert Lab Services

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Uno sguardo a Turbonomic

Turbonomic automatizza le operazioni del data center, ottimizza la spesa nel cloud e aumenta l'efficienza di Kubernetes.
Recensioni dei prodotti G2

Turbonomic ha ottenuto i badge G2 per il ROI, la leadership nella grid e l'adozione da parte degli utenti. Consulta i punteggi degli utenti reali nei Winter report di G2.
Recensioni su TrustRadius

Leggi cosa dicono i clienti soddisfatti di IBM Turbonomic su TrustRadius.
Strategia VMware

Riduci le esigenze di hardware e licenze VMware e contemporaneamente evita il 75% dei costi di aggiornamento nel primo anno.
Gestisci le risorse IT

L'automazione dell'application resource management può rendere più intelligente l'ottimizzazione dei costi del cloud.
ROI del 247% in 3 anni

Il rapporto indica un risparmio del 35% sui costi del cloud, il 75% in meno di ticket sulle prestazioni e un ROI del 247% in tre anni.

Turbonomic è stato il protagonista di "Inside the Blueprint" su Bloomberg e FOX Business.
Raggiungi gli SLO delle applicazioni

Turbonomic aiuta gli ingegneri di piattaforma e DevOps a ottimizzare la velocità di immissione sul mercato e le prestazioni delle applicazioni.
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Esplora le soluzioni di gestione dei data center in una demo dal vivo per ottenere risultati misurabili.
Inizia la prova gratuita

IBM Turbonomic offre una prova gratuita di 30 giorni. Non è richiesta una carta di credito. Inizia ora la prova gratuita.
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Prova una demo interattiva per vedere le prestazioni dell'app in tempo reale e per l'ottimizzazione delle risorse.

Domande frequenti (FAQ)

Si tratta della capacità di abbinare automaticamente le risorse GPU alla domanda di carico di lavoro tra on-premise, cloud e container. Ciò garantisce che le tue applicazioni AI funzionino sempre, mantenendo i costi sotto controllo.

Turbonomic analizza continuamente la domanda di GPU, CPU e memoria su data center, cloud e Kubernetes. Automatizza il posizionamento, la scalabilità e l'ottimizzazione in modo che i workload AI soddisfino gli obiettivi di prestazioni senza sovraccaricare le risorse.

Turbonomic colloca i workload GPU solo su host compatibili con capacità disponibile. In questo modo si evitano problemi di prestazioni e si ottiene un maggior valore dall'hardware esistente.

In AWS e Azure, Turbonomic ridimensiona continuamente le istanze GPU in modo che paghi solo per ciò che usi. Elimina inoltre gli sprechi ridimensionando o spostando i workload dalle istanze GPU inattive.

Sì. Turbonomic ottimizza l'inferenza AI generativa in Kubernetes e OpenShift scalando i servizi in base alle metriche GPU e alle metriche dell'applicazione. Garantisce il raggiungimento degli obiettivi di latenza e throughput migliorando al contempo l'utilizzo della GPU.

Turbonomic monitora le risorse GPU ai livelli di servizio VM, nodo e container. Automatizza il posizionamento sicuro per le VM on-premise e scala i workload di inferenza Kubernetes, migliorando l'efficienza in ambienti ibridi e multi-cloud.

Leggi il case study

Sì. Turbonomic dimensiona correttamente le istanze GPU nel cloud pubblico, colloca e consolida in sicurezza i workload GPU nei data center e scala i workload di inferenza Kubernetes basandosi sugli SLO. Allineando l'offerta alla domanda, riduce le spese inutili, mantenendo le prestazioni per i workload AI.

Il team Big AI Models di IBM ha aumentato la disponibilità delle GPU inattive di 5,3 volte e raddoppiato la produttività, il tutto mantenendo i target di latenza. Ciò significa innovazione più rapida a costi inferiori.

Prossimi passi

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