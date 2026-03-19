Ottimizza i workload AI su cloud, on-premise e container con Turbonomic. Automatizza le decisioni sulle risorse per garantire le prestazioni del modello AI e della GPU.
I workload di AI richiedono molte risorse e sono altamente sensibili ai colli di bottiglia delle prestazioni. Turbonomic analizza la domanda di GPU, CPU e memoria in tempo reale e automatizza le decisioni di scala, posizionamento e allocazione. Per le metriche delle prestazioni delle applicazioni Kubernetes e OpenShift, come la concorrenza, il tempo di risposta, il tempo di servizio e i ritardi di accodamento, per guidare la scalabilità dei servizi di inferenza gen AI. Su cloud, on-premise e container, Turbonomic garantisce prestazioni costanti massimizzando l'utilizzo.
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Turbonomic automatizza le operazioni del data center, ottimizza la spesa nel cloud e aumenta l'efficienza di Kubernetes.
Turbonomic ha ottenuto i badge G2 per il ROI, la leadership nella grid e l'adozione da parte degli utenti. Consulta i punteggi degli utenti reali nei Winter report di G2.
Riduci le esigenze di hardware e licenze VMware e contemporaneamente evita il 75% dei costi di aggiornamento nel primo anno.
L'automazione dell'application resource management può rendere più intelligente l'ottimizzazione dei costi del cloud.
Il rapporto indica un risparmio del 35% sui costi del cloud, il 75% in meno di ticket sulle prestazioni e un ROI del 247% in tre anni.
Turbonomic è stato il protagonista di "Inside the Blueprint" su Bloomberg e FOX Business.
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Si tratta della capacità di abbinare automaticamente le risorse GPU alla domanda di carico di lavoro tra on-premise, cloud e container. Ciò garantisce che le tue applicazioni AI funzionino sempre, mantenendo i costi sotto controllo.
Turbonomic analizza continuamente la domanda di GPU, CPU e memoria su data center, cloud e Kubernetes. Automatizza il posizionamento, la scalabilità e l'ottimizzazione in modo che i workload AI soddisfino gli obiettivi di prestazioni senza sovraccaricare le risorse.
Turbonomic colloca i workload GPU solo su host compatibili con capacità disponibile. In questo modo si evitano problemi di prestazioni e si ottiene un maggior valore dall'hardware esistente.
In AWS e Azure, Turbonomic ridimensiona continuamente le istanze GPU in modo che paghi solo per ciò che usi. Elimina inoltre gli sprechi ridimensionando o spostando i workload dalle istanze GPU inattive.
Sì. Turbonomic ottimizza l'inferenza AI generativa in Kubernetes e OpenShift scalando i servizi in base alle metriche GPU e alle metriche dell'applicazione. Garantisce il raggiungimento degli obiettivi di latenza e throughput migliorando al contempo l'utilizzo della GPU.
Turbonomic monitora le risorse GPU ai livelli di servizio VM, nodo e container. Automatizza il posizionamento sicuro per le VM on-premise e scala i workload di inferenza Kubernetes, migliorando l'efficienza in ambienti ibridi e multi-cloud.
Sì. Turbonomic dimensiona correttamente le istanze GPU nel cloud pubblico, colloca e consolida in sicurezza i workload GPU nei data center e scala i workload di inferenza Kubernetes basandosi sugli SLO. Allineando l'offerta alla domanda, riduce le spese inutili, mantenendo le prestazioni per i workload AI.
Il team Big AI Models di IBM ha aumentato la disponibilità delle GPU inattive di 5,3 volte e raddoppiato la produttività, il tutto mantenendo i target di latenza. Ciò significa innovazione più rapida a costi inferiori.