Dall'ottimizzazione all'autonomia: Red Hat e IBM Turbonomic in azione

Non si tratta di aggiungere un altro strumento, ma di cambiare il modo in cui avviene l'ottimizzazione.

In precedenza l'ottimizzazione era manuale, reattiva e incoerente tra i team. Le modifiche venivano spesso perse durante la riconciliazione CI/CD e le decisioni di scalabilità dipendevano dalla configurazione a livello di workload. Ora, l'ottimizzazione è automatizzata, persistente e standardizzata. Le decisioni guidate dalle politiche vengono applicate continuamente in tutti gli ambienti, riducendo la regolazione manuale, migliorando l'utilizzo e accelerando la risoluzione dei vincoli di risorse.

Turbonomic è ora integrato nelle operazioni quotidiane in diversi ambienti, standardizzando le decisioni e garantendo prestazioni e utilizzo coerenti su larga scala. Questo ha portato a un utilizzo più elevato del cluster, a una riduzione dell'overprovisioning e a una risoluzione più rapida dei vincoli di risorse tramite decisioni automatizzate.