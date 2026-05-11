Dall'ottimizzazione all'autonomia: Red Hat e IBM Turbonomic in azione

Le piattaforme moderne non mancano di strumenti, ma spesso faticano a fanno fatica a funzionare in modo efficiente su larga scala.
Il team IT di Red Hat® gestisce ambienti Red Hat OpenShift® su larga scala su infrastruttura cloud e on-premise, inclusi Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), che supporta container, virtualizzazione e workload AI. Come molti team che sviluppano piattaforme moderne, Red Hat opera con un modello GitOps rigoroso in cui le pipeline CI/CD definiscono la fonte di verità.
La sfida per Red Hat non era solo la visibilità. Red Hat aveva bisogno di un'ottimizzazione continua e a livello di sistema nei suoi ambienti OpenShift senza interrompere il modello operativo GitOps esistente. Turbonomic aggiunge un livello di ottimizzazione continua a OpenShift, contribuendo a garantire che i workload siano bilanciati in modo efficiente per prestazioni e costi.
Invece di cambiare il modello, Red Hat e IBM si sono allineati ad esso.
Red Hat ha sviluppato un operatore complementare open-source per OpenShift che consente alle azioni di IBM Turbonomic di operare all'interno dei workflow GitOps. Nella maggior parte degli ambienti, le modifiche all'ottimizzazione vengono sovrascritte dalle pipeline CI/CD, annullando di fatto tali ottimizzazioni. L'operatore elimina quell'attrito, permettendo che l'ottimizzazione persista senza creare una deriva o bypassare la governance.
Ad esempio, quando Turbonomic applica un'ottimizzazione delle risorse, l'operatore è in grado di garantire che quelle impostazioni aggiornate delle risorse del container persistano, impedendo che successive riconciliazioni CI/CD o "fonte di verità" le ripristinino.
Di conseguenza, l'ottimizzazione lavora con la piattaforma, non contro di essa.
Il concetto di "ottimizzazione" è spesso compreso, ma raramente applicato in modo coerente. Red Hat ha risolto il problema rendendolo automatico.
Con Turbonomic, l'ottimizzazione dei container è guidata da policy, sempre attiva e opt-out di default. L'efficienza non dipende più dall'azione dei team. È integrata nella piattaforma e viene costantemente applicata. Questo cambiamento rappresenta uno spostamento nel modello operativo, passando da una regolazione manuale workload per workload a una piattaforma centralizzata e guidata da policy, con funzionalità applicate in modo coerente tra cluster. Questo cambiamento diventa cruciale su larga scala. Gli approcci nativi si basano su una configurazione per workload e un'adozione incoerente, mentre Turbonomic fornisce un unico livello di controllo guidato dalle policy che standardizza l'ottimizzazione tra cluster.
Red Hat sta anche esplorando come utilizzare le funzionalità di scalabilità orizzontale dei pod di Turbonomic per dimensionare in modo dinamico le repliche che supportano i workload di inferenza AI, contribuendo ad abbinare il numero di repliche alla domanda e riducendo il rischio di overprovisioning.
Turbonomic automatizza anche il posizionamento dei workload. Allineando continuamente la domanda delle applicazioni con l'infrastruttura disponibile, riduce la frammentazione e crea spazio libero all'interno dei cluster. Raggruppando i workload in modo più efficiente su un numero inferiore di nodi, Red Hat può sospendere la capacità inutilizzata, liberare risorse di calcolo e rendere disponibile la capacità cloud preacquistata come le istanze riservate, per altri carichi di lavoro. Questa automazione migliora la stabilità e garantisce che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente senza aggiungere infrastrutture.
Non si tratta di aggiungere un altro strumento, ma di cambiare il modo in cui avviene l'ottimizzazione.
In precedenza l'ottimizzazione era manuale, reattiva e incoerente tra i team. Le modifiche venivano spesso perse durante la riconciliazione CI/CD e le decisioni di scalabilità dipendevano dalla configurazione a livello di workload. Ora, l'ottimizzazione è automatizzata, persistente e standardizzata. Le decisioni guidate dalle politiche vengono applicate continuamente in tutti gli ambienti, riducendo la regolazione manuale, migliorando l'utilizzo e accelerando la risoluzione dei vincoli di risorse.
Turbonomic è ora integrato nelle operazioni quotidiane in diversi ambienti, standardizzando le decisioni e garantendo prestazioni e utilizzo coerenti su larga scala. Questo ha portato a un utilizzo più elevato del cluster, a una riduzione dell'overprovisioning e a una risoluzione più rapida dei vincoli di risorse tramite decisioni automatizzate.
Con la crescita degli ambienti Red Hat OpenShift tra implementazioni ibride e multicluster, il mantenimento delle prestazioni, l'efficienza dei costi e la coerenza operativa diventano sempre più difficili. L'ottimizzazione continua cambia tutto.
Estendendo Red Hat OpenShift con un livello di ottimizzazione sempre attivo, Red Hat garantisce che le applicazioni rimangano allineate alla capacità dell'infrastruttura, che le decisioni vengano prese a livello di sistema e che le operazioni rimangano coerenti tra container, Red Hat OpenShift Virtualization, ROSA e ambienti on-premise. Tutto questo supporta inoltre gli sforzi di modernizzazione e le iniziative di migrazione a VMware. Per i team di piattaforma, questo significa un controllo dei costi più rigoroso, maggiore coerenza tra cluster e la possibilità di scalare le operazioni senza aumentare il sovraccarico manuale.
L'approccio di Red Hat mostra come si presenta nella pratica: prestazioni ed efficienza costanti, fornite automaticamente senza richiedere interventi manuali.
Questo è il passaggio dall'ottimizzazione all'autonomia.