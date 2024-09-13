Proteggi i tuoi dati non solo a riposo e in transito, ma anche durante l'uso, e assegna le priorità alle tue prestazioni di cloud computing con la potenza dei processori Intel Xeon di quarta generazione, che protegge tanto quanto scala. IBM Cloud Virtual Server for VPC ora offre la sicurezza delle applicazioni di confidential computing di Intel SGX, che isola e protegge codice e dati selezionati dalle modifiche tramite enclave rinforzate e moduli di esecuzione affidabili. Innova con sicurezza su tutti i workload in rapida crescita di AI, analytics, computing a più parti e asset digitali.
Scopri come Intel e IBM Cloud lavorano insieme per aiutare i clienti a modernizzare e proteggere i propri workload HPC.
IBM Cloud e Intel annunciano le nuove soluzioni di confidential computing, la partnership Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance e una serie di summit globali.
I clienti di IBM Cloud Virtual Servers for VPC ora possono testare le prestazioni dei processori Intel Xeon di seconda e quarta generazione su varie applicazioni.
Aiuta ad aumentare la sicurezza delle applicazioni e proteggi dalle modifiche codice e dati selezionati con Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) su virtual server iper-scalabili su IBM Cloud VPC.
Le SSD Intel Optane accelerano enormemente le prestazioni di storage e riducono la latenza.
Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) aiuta a garantire la fiducia nei server durante lo spostamento dei workload in tempo reale.
Intel Optane Persistent Memory fornisce un'espansione della memoria conveniente per i set di dati più grandi e per consolidare i workload.
Sblocca nuove opportunità con soluzioni affidabili per migliorare ulteriormente i tuoi dati con IBM e Intel.