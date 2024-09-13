Proteggi i tuoi dati non solo a riposo e in transito, ma anche durante l'uso, e assegna le priorità alle tue prestazioni di cloud computing con la potenza dei processori Intel Xeon di quarta generazione, che protegge tanto quanto scala. IBM Cloud Virtual Server for VPC ora offre la sicurezza delle applicazioni di confidential computing di Intel SGX, che isola e protegge codice e dati selezionati dalle modifiche tramite enclave rinforzate e moduli di esecuzione affidabili. Innova con sicurezza su tutti i workload in rapida crescita di AI, analytics, computing a più parti e asset digitali.

