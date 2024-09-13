Soluzioni Intel su IBM Cloud

Modernizza i tuoi workload Intel con una partnership cloud sicura e affidabile che risolve i problemi dei percorsi verso il cloud ibrido.
Primo piano di un microchip
Il confidential computing con Intel SGX è ora disponibile su IBM Cloud VPC

Proteggi i tuoi dati non solo a riposo e in transito, ma anche durante l'uso, e assegna le priorità alle tue prestazioni di cloud computing con la potenza dei processori Intel Xeon di quarta generazione, che protegge tanto quanto scala. IBM Cloud Virtual Server for VPC ora offre la sicurezza delle applicazioni di confidential computing di Intel SGX, che isola e protegge codice e dati selezionati dalle modifiche tramite enclave rinforzate e moduli di esecuzione affidabili. Innova con sicurezza su tutti i workload in rapida crescita di AI, analytics, computing a più parti e asset digitali.

In primo piano Nuova tecnologia Intel Xeon su IBM Cloud Compute

Scopri come Intel e IBM Cloud lavorano insieme per aiutare i clienti a modernizzare e proteggere i propri workload HPC.

IBM Cloud e Intel annunciano le nuove soluzioni di confidential computing, la partnership Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance e una serie di summit globali.

I clienti di IBM Cloud Virtual Servers for VPC ora possono testare le prestazioni dei processori Intel Xeon di seconda e quarta generazione su varie applicazioni.

Progettato per essere incentrato sui dati Migliora la persistenza e la sicurezza dei dati con la tecnologia ottimizzata di computing e storage di Intel.
Prova la potenza del confidential computing

Aiuta ad aumentare la sicurezza delle applicazioni e proteggi dalle modifiche codice e dati selezionati con Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)  su virtual server iper-scalabili su IBM Cloud VPC.

Fornisci prestazioni di storage rivoluzionarie

Le SSD Intel Optane accelerano enormemente le prestazioni di storage e riducono la latenza.  

Migra i workload con sicurezza e fiducia

Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) aiuta a garantire la fiducia nei server durante lo spostamento dei workload in tempo reale.

Ottieni più memoria spendendo meno per TB

Intel Optane Persistent Memory fornisce un'espansione della memoria conveniente per i set di dati più grandi e per consolidare i workload.

L'ecosistema Intel su IBM Cloud soluzioni VMware
Migra i workload VMware su IBM Cloud con i tuoi strumenti, le tue tecnologie e le tue competenze esistenti. L'integrazione e l'automazione con Red Hat OpenShift accelerano l'innovazione con servizi come AI, analytics e altro ancora.
Soluzioni SAP
Impiega un'infrastruttura e soluzioni ad alte prestazioni che migliorano il tuo panorama IT aziendale. SAP su IBM Cloud è un cloud pronto per le imprese che gestisce le tue esigenze di sicurezza, affidabilità e conformità.
Soluzioni Red Hat
Combina l'innovazione di una comunità globale di sviluppatori open source con competenze senza pari nei modelli di settore, nel cloud e nell'AI per superare le sfide più rapidamente e ottenere risultati migliori.
IBM Cloud Paks
Offri l'esperienza dell'unica piattaforma di cloud ibrido del settore. Dati pre-integrati, automazione e funzionalità di sicurezza aiutano a costruire e a modernizzare le app più velocemente, su qualsiasi infrastruttura cloud o IT.
Persona che scrive al computer nel proprio ufficio a casa
Straker Translations cambia il suo modello di business
Straker ha implementato VMware vSphere su IBM Cloud per ottenere capacità di computing adatte a un'offerta ad alte prestazioni, senza rinunciare alla scalabilità o il controllo per fornire servizi di traduzione online.
Vista aerea di strade che convergono in una piazza centrale
Autostrade per l'Italia migliora la gestione delle strade
Autostrade per l'Italia ha migliorato la sicurezza di 4.000 ponti e cavalcavia in Italia con l'aiuto di IBM Cloud Paks, il nostro sistema di software di cloud ibrido costruito sulla base tecnologica di Intel Xeon.
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
Questa configurazione ha 4 core a 3,80 GHz, RAM da 16 GB, SATA da 1 TB x 1 e 20 TB di larghezza di banda gratuita¹.
Intel Xeon Silver 4210
Questa configurazione ha 20 core a 2,20 GHz, RAM da 32 GB, SATA da 1 TB x 1 e 20 TB di larghezza di banda gratuita¹.
Intel Xeon Platinum 8260
Questa configurazione ha 48 core, RAM da 32 GB, SATA da 1 TB x 1 e 20 TB di larghezza di banda gratuita¹.
IBM Cloud Virtual Server for VPC Bilanciato: bx2d-2x8
Questa configurazione ha 2 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), RAM da 8 GiB, 3 Gbps e 1 x 75 GB.
Compute: cx2d-8x16
Questa configurazione ha 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), RAM da 16 GiB, 12 Gbps e 1 x 300 GB.
Memoria: mx2d-8x64
Questa configurazione ha 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), RAM da 64 GiB, 12 Gbps e 1 x 300 GB.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC Intel Xeon 8260 Compute: cx2-metal-96x192
Questa configurazione ha 96 vCPU, RAM da 192 GB, 100 Gbps di larghezza di banda e 1 x 960 GB.
Intel Xeon 8260 Bilanciato: bx2d-metal-96x384
Questa configurazione ha 96 vCPU, RAM da 384 GB, 100 Gbps di larghezza di banda e 1 x 960 GB, 8 x 3200 GB di disco locale.
Intel Xeon 8260 Bilanciato: bx2d-metal-192x768
Questa configurazione ha 192 vCPU, RAM da 768 GB, 100 Gbps di larghezza di banda e 1 x 960 GB di disco locale.
Server certificati SAP Intel Xeon E-2174G
Questa configurazione ha 4 core, 3,80 GHz, RAM da 16 GB, SATA da 1 TB x 1 e 20 TB di larghezza di banda gratuita¹.
Intel Xeon Silver 4210
Questa configurazione ha 20 core, 2,20 GHz, RAM da 32 GB, SATA da 1 TB x 1 e 20 TB di larghezza di banda gratuita¹.
Intel Xeon Platinum 8260
Questa configurazione ha 48 core, RAM da 32 GB, SATA da 1 TB x 1 e 20 TB di larghezza di banda gratuita¹.
Server HPC Intel Xeon Gold 5218
Questa configurazione ha una scheda grafica NVIDIA T4, 32 core, 2,30 GHz, RAM da 32 GB e 20 TB di larghezza di banda gratuita¹.
Intel Xeon 6284
Questa configurazione ha una scheda grafica NVIDIA T4, 40 core, 2,50 GHz, RAM da 32 GB e 20 TB di larghezza di banda gratuita¹.
GPU: gx2-16x128x2v
Questa configurazione ha 16 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 2 x v100 GPU NVIDIA e RAM da 1278 GiB.
Prossimi passi

Sblocca nuove opportunità con soluzioni affidabili per migliorare ulteriormente i tuoi dati con IBM e Intel.

Nota a piè di pagina

¹Larghezza di banda di 20 TB inclusa nei centri dati di Stati Uniti, Canada e UE; larghezza di banda di 5 TB inclusa in tutti gli altri data center. I nuovi prezzi e le offerte non sono cumulabili con altri sconti, attuali o futuri.