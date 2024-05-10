Conformità IBM® Cloud: ISO 9001

I servizi di infrastruttura IBM Cloud sono certificati secondo lo standard ISO 9001. IBM ha ottenuto anche la certificazione a livello aziendale per l'ISO 9001: l'intera azienda dispone di un QMS certificato. Inoltre, dal 2001 è in vigore una politica aziendale sulla qualità ed è stato istituito un modello di Global Quality Framework a quattro livelli per fornire indicazioni sulle iniziative QMS.

I certificati IBM ISO 9001 sono pubblicati e generalmente disponibili. I servizi elencati di seguito sono certificati ISO-9001 ed elencati in un certificato ISO 9001 rilasciato almeno una volta all'anno.