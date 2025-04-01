I requisiti del Codice di condotta cloud dell'Unione europea (Cloud CoC UE) consentono ai provider di servizi cloud (CSP) di dimostrare la propria capacità di rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE.
Il Cloud CoC dell'UE include una sezione sulla governance progettata per supportare l'efficace e trasparente implementazione, gestione ed evoluzione del Codice. A seguito del parere positivo emesso dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il Codice è stato ufficialmente approvato dal Garante belga per la protezione dei dati nel maggio 2021.
Il Cloud CoC dell'UE è stato determinante nell'allineare il settore del cloud a rigorose misure tecniche e organizzative per garantire un'efficace implementazione del GDPR. Oltre a fungere da prova della conformità al GDPR per i fornitori di servizi cloud, questo strumento unico rappresenta un'importante salvaguardia per gli utenti del cloud in tutta l'UE.
Report e altra documentazione
Servizi cloud IBM verificati e conformi al Cloud CoC (ID di verifica 2023LVL02SCOPE5316)
IBM considera il Cloud CoC dell'UE uno strumento affidabile, utilizzato per dimostrare il nostro impegno alla sicurezza dei dati degli utenti del cloud. La verifica condotta dimostra che IBM Cloud soddisfa i requisiti del Cloud CoC dell'UE. IBM ha conseguito una valutazione di conformità al Cloud CoC dell'UE di secondo livello. Scopri i nostri servizi che rispettano i requisiti del Cloud CoC dell'UE.
Per maggiori informazioni sulle politiche di IBM in materia di privacy dei dati, visita l'IBM Trust Center. Per qualsiasi domanda in merito all'informativa sulla privacy di IBM per le soluzioni esterne, contatta l'IBM Chief Privacy Office Helpdesk.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti possiamo aiutare.