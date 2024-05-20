Conformità IBM® Cloud: Dod DISA

Che cos'è DoD DISA?

La Defense Information Systems Agency (DISA) è un'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ed è responsabile dello sviluppo e della manutenzione della Cloud Computing Security Requirements Guide (CC-SRG) del DoD.

La CC-SRG definisce i requisiti di sicurezza standardizzati per i servizi cloud che ospitano informazioni, sistemi e applicazioni DoD e fornisce al DoD un quadro per valutare la sicurezza di un'offerta di servizi cloud.

La conformità alla SRG è richiesta a tutti i provider di servizi cloud che ospitano informazioni del DoD.
Posizione IBM

IBM Cloud for Government (IC4G) è autorizzato dal DoD DISA Impact di Livello 2 e supporta tutti i principali standard e normative governativi statunitensi.

Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato di conformità DoD DISA Impact di Livello 2. I servizi sottostanti sono valutati ogni anno.

Servizi

  • Microsoft MySQL
  • Microsoft SQL Server
  • VMware
