Conformità IBM® Cloud: Dod DISA

La Defense Information Systems Agency (DISA) è un'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ed è responsabile dello sviluppo e della manutenzione della Cloud Computing Security Requirements Guide (CC-SRG) del DoD.
La CC-SRG definisce i requisiti di sicurezza standardizzati per i servizi cloud che ospitano informazioni, sistemi e applicazioni DoD e fornisce al DoD un quadro per valutare la sicurezza di un'offerta di servizi cloud.
La conformità alla SRG è richiesta a tutti i provider di servizi cloud che ospitano informazioni del DoD.
IBM Cloud for Government (IC4G) è autorizzato dal DoD DISA Impact di Livello 2 e supporta tutti i principali standard e normative governativi statunitensi.
Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato di conformità DoD DISA Impact di Livello 2. I servizi sottostanti sono valutati ogni anno.
