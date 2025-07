Sebbene gli agenti precostituiti offrano un impatto immediato, sappiamo che non esistono due aziende uguali. Le funzionalità Agent Builder e Flow Builder di IBM® watsonx Orchestrate rendono semplice e veloce estendere le funzionalità degli agenti precostituiti o creare agenti su misura per il tuo business, ed entrambi sono ora disponibili a livello generale.

Il Agent Builder utilizza un semplice framework per semplificare la creazione e la configurazione di agenti AI. Personalizza i tuoi agenti con conoscenze, strumenti e linee guida per controllare il modo in cui lavorano. Riunisci centralmente agenti e assistenti di terze parti con agenti nativi di Orchestrate, supportando la collaborazione in tutta la tua organizzazione. Orchestrate fornisce una serie di funzionalità per la creazione di strumenti. Quando crei un agente in Orchestrate, puoi aggiungere strumenti caricando uno strumento da un server MCP, creando un nuovo flusso da zero nell'esperienza Flow Builder a uso limitato di codice o selezionando uno strumento precostituito dal catalogo di strumenti e agenti precostituiti di watsonx Orchestrate.

Orchestrate supporta l'intero ciclo di vita dell'agente, dalla creazione alla gestione e alla governance degli agenti. All'interno di Orchestrate, gli sviluppatori possono accedere ad Agent Analytics per monitorare le prestazioni degli agenti e approfondire le metriche dei singoli agenti. Ciò consente ai costruttori di valutare gli agenti ed eseguire il debug dell'esecuzione degli agenti direttamente nell'esperienza di creazione degli agenti.

Inoltre, offriamo una gamma completa di scelte di modelli utilizzando AI Gateway, consentendoti di portare il tuo modello o utilizzare i modelli Granite di IBM per creare agenti AI in watsonx Orchestrate. Ora disponibile a livello generale, AI Gateway ti consente di utilizzare l'LLM più adatto al lavoro, che si tratti di un modello LLM personalizzato creato per un dominio aziendale specifico o di qualsiasi altro LLM esterno.