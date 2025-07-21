Accelera la modernizzazione di Java con automazione e strumenti integrati

Continuiamo a far evolvere i nostri strumenti, per aiutare i clienti ad accelerare l'impegno di modernizzazione del workload, con nuove funzionalità in IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), che ora sono generalmente disponibili.

Queste nuove caratteristiche offrono strategie e funzionalità di modernizzazione mirate per accelerare l'impegno di modernizzazione delle applicazioni Java aziendali in esecuzione su tempi di esecuzione come WebSphere Application Server (tradizionale) per l'esecuzione sul moderno tempo di esecuzione WebSphere Liberty, l'adozione di livelli Java SE e Jakarta EE aggiornati e altro ancora.