Accelera la modernizzazione di Java con automazione e strumenti integrati

21 luglio 2025
Continuiamo a far evolvere i nostri strumenti, per aiutare i clienti ad accelerare l'impegno di modernizzazione del workload, con nuove funzionalità in IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), che ora sono generalmente disponibili.
Queste nuove caratteristiche offrono strategie e funzionalità di modernizzazione mirate per accelerare l'impegno di modernizzazione delle applicazioni Java aziendali in esecuzione su tempi di esecuzione come WebSphere Application Server (tradizionale) per l'esecuzione sul moderno tempo di esecuzione WebSphere Liberty, l'adozione di livelli Java SE e Jakarta EE aggiornati e altro ancora.
AMA è incluso rispettivamente nei seguenti programmi SaaS, On-Premise e Add On:
Gli AMA Dev Tools sono un set di plug-in IDE disponibili per i clienti EaseJ, EAR e MoRE che utilizzano Eclipse IDE o VS Code IDE. Scarica AMA Dev Tools dal marketplace del tuo IDE:
Indipendentemente dalla destinazione scelta, sblocca gli strumenti e gli insight utili per promuovere l'innovazione: il tuo percorso di modernizzazione inizia qui. Esplora gli ultimi miglioramenti di AMA e l'impatto di AMA Dev Tools. Consenti al tuo team di modernizzarsi in modo più rapido ed efficiente.
Inizia subito la tua prova di AMA
Scarica gli strumenti di sviluppo AMA
Esplora la suite completa sulla pagina JSphere Tools