Accelera la modernizzazione di Java con automazione e strumenti integrati

Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

21 luglio 2025

Autore

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

Continuiamo a far evolvere i nostri strumenti, per aiutare i clienti ad accelerare l'impegno di modernizzazione del workload, con nuove funzionalità in IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), che ora sono generalmente disponibili.  

Queste nuove caratteristiche offrono strategie e funzionalità di modernizzazione mirate per accelerare l'impegno di modernizzazione delle applicazioni Java aziendali in esecuzione su tempi di esecuzione come WebSphere Application Server (tradizionale) per l'esecuzione sul moderno tempo di esecuzione WebSphere Liberty, l'adozione di livelli Java SE e Jakarta EE aggiornati e altro ancora.

Funzionalità chiave in IBM AMA

  • Nuova pianificazione della destinazione SaaS: con l'introduzione di Enterprise Application Service for Java (EASeJ), ora puoi passare a SaaS agevolmente utilizzando piani di migrazione personalizzati
  • Nuovo raggruppamento automatico delle applicazioni: genera automaticamente raggruppamenti di applicazioni in base a dipendenze condivise, come database o code connessi.
  • Nuove operazioni target: ora viene fornita assistenza per Liberty gestita da WebSphere (MoRE) versione 1.0.0.1
  • Visualizzazione completa degli stati delle applicazioni: comprendi l'intero ambito del tuo ambiente applicativo, come WebSphere o server di applicazioni non IBM con mappe visive che evidenziano le interdipendenze tra applicazioni, database e code di messaggistica.
  • Raccomandazioni per la scoperta e la modernizzazione di Db2: individua le tue istanze IBM Db2 e ricevi raccomandazioni attuabili per la modernizzazione in IBM Cloud.

Funzionalità chiave di IBM AMA Developer Tools

  • Modernizza automaticamente il codice applicativo Java aziendale in uso, riducendo l'impegno manuale e il tempo necessari per far funzionare il codice nel nuovo ambiente di tempo di esecuzione.
  • Aggiorna automaticamente il codice Java per utilizzare i livelli più recenti di Java SE.

Gli strumenti AMA sono parte integrante della suite JSphere per Java

AMA è incluso rispettivamente nei seguenti programmi SaaS, On-Premise e Add On: 

Gli AMA Dev Tools sono un set di plug-in IDE disponibili per i clienti EaseJ, EAR e MoRE che utilizzano Eclipse IDE o VS Code IDE. Scarica AMA Dev Tools dal marketplace del tuo IDE:

Accelera il tuo percorso di modernizzazione delle applicazioni

Indipendentemente dalla destinazione scelta, sblocca gli strumenti e gli insight utili per promuovere l'innovazione: il tuo percorso di modernizzazione inizia qui. Esplora gli ultimi miglioramenti di AMA e l'impatto di AMA Dev Tools. Consenti al tuo team di modernizzarsi in modo più rapido ed efficiente.

Inizia subito la tua prova di AMA

Scarica gli strumenti di sviluppo AMA

Esplora la suite completa sulla pagina JSphere Tools

 

Maggiori informazioni Inizia subito la tua prova di AMA Scarica gli strumenti di sviluppo AMA Esplora la suite completa sulla pagina JSphere Tools