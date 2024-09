I tuoi colleghi e concorrenti sanno che agire in base alle misure ESG porta benefici al business. I dati e le ricerche lo dimostrano. Il report IBM Institute for Business Value 2023, The ESG data conundrum, ha intervistato 2.500 dirigenti in 22 settori. Secondo il rapporto, i leader in materia di dati e funzionalità ESG hanno il 43% di probabilità in più di ottenere prestazioni superiori in termini di redditività e il 52% in più di probabilità di affermare che le iniziative ESG hanno un impatto enorme sulla redditività. 1



Quando i dati ESG vengono visti come veicolo per generare valore aziendale, creano insight in grado di spalancare nuove opportunità e di incrementare le prestazioni. Tuttavia, solo poche aziende hanno raggiunto questo livello. Invece di sfruttare i dati ESG e utilizzarli per identificare le opportunità per creare innovazione e razionalizzazione, molte organizzazioni si concentrano solo sul soddisfare le richieste di conformità immediate. I leader aziendali devono iniziare a guardare la trasparenza ESG tramite una nuova lente per ottenere risultati migliori.