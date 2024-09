Sebbene queste sfide e le barriere legate all'acquisizione, alla reportistica e all'analisi dei dati ESG possano spesso impedire la definizione degli obiettivi di sostenibilità e il monitoraggio degli obiettivi, Itin spiega che è qui che avere la IBM® Envizi™ ESG Suite dalla loro parte fa una grande differenza. Growthpoint utilizza prodotti software Envizi come Sustainability Data Management, Building Ratings and Benchmarks e Interval Meter Monitoring dal 2017.

E, alla luce di un nuovo quadro di sostenibilità Growthpoint annunciato nel 2022, i casi d’uso per IBM Envizi sono cresciuti. Il quadro abbraccia quattro temi (ambiente, economia, persone e governance) con 11 aree di interesse rilevanti per l’azienda e collegate a 20 obiettivi misurabili. Gli obiettivi ambientali, ad esempio, includono il raggiungimento di emissioni zero per gli asset degli uffici e le attività aziendali entro il luglio del 2025, il mantenimento di una classificazione energetica NABERS media di 5 stelle per gli asset di uffici, la divulgazione di tutte le fonti rilevanti di emissioni di gas a effetto serra (GHG) Scope 3 e la deviazione media del 35% dei rifiuti dalle discariche per gli uffici di proprietà di Growthpoint entro il 2025.

Katrina Itin e il suo team hanno utilizzato il software IBM Envizi per affrontare diversi aspetti di questa sfida, a partire dal consolidamento di più tipi di dati ESG isolati nelle operazioni aziendali. "Envizi ottimizza l'acquisizione dei dati da diverse origini e li riunisce in un'unica piattaforma che possiamo utilizzare facilmente per creare report. Avendo circa 60 proprietà da monitorare, farlo manualmente sarebbe molto impegnativo e lascerebbe spazio a errori", afferma.



Tuttavia, avere una singola fonte affidabile per i dati ESG non è sufficiente. Affinché Itin e il suo team possano fidarsi della qualità dei dati ESG, che costituiscono la base delle loro informative e dei report sulla sostenibilità, è fondamentale che i dati siano completi, accurati e in grado di resistere alle revisioni interne e alle verifiche di terze parti.

"Envizi è un grandissimo aiuto in questa sfida perché identifica lacune e anomalie nei dati. Ad esempio, se ci sono fatture mancanti e non abbiamo acquisito dati di consumo o di costi per un determinato periodo, la funzionalità di accumulo ci aiuta a colmare queste lacune per creare report più accurati", spiega Itin, aggiungendo: "Envizi ci consente di suddividere rapidamente i dati in qualsiasi formato, periodo di tempo e tipologia, quindi è molto più facile gestire più requisiti di reportistica".

Con l’automazione dell’acquisizione e della gestione dei dati ESG, il team di sostenibilità di Growthpoint, attualmente composto da tre esperti di sostenibilità, può ottenere vantaggi significativi in termini di risparmio di tempo e risorse. "Senza Envizi, ci vorrebbe il doppio del tempo e delle risorse per preparare le informative.L’anno scorso [2022] una sola persona poteva gestire le divulgazioni, quindi l’efficienza delle risorse è significativa. Prendiamo ad esempio il sondaggio GRESB, che possiamo completare nella metà del tempo grazie alla funzionalità GRESB API di Envizi. Prima l'inserimento dei dati nel foglio di calcolo GRESB richiedeva molto tempo, ma ora possiamo inviare tutti i nostri dati all'interno di Envizi direttamente alla piattaforma GRESB", prosegue Itin.

Avere tutti i dati ESG ottimizzati, strutturati e pronti per la verifica ha anche permesso al team di ridurre il faticoso lavoro manuale e di utilizzare quel tempo per decisioni strategiche basate sui dati. In questo senso, Katrina Itin ritiene che le dashboard delle prestazioni (una funzionalità di visualizzazione interattiva dei dati all'interno di IBM Envizi) siano uno strumento potente: "Con le dashboard Envizi mi bastano pochi minuti per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni di qualsiasi risorsa dell'edificio, così posso basare qualsiasi discussione sui dati con i team del sito", afferma. "Ci aiuta a capire su quali risorse concentrarci, ad esempio, per i nostri programmi di energia solare, uno dei percorsi che abbiamo intrapreso per raggiungere le emissioni zero e migliorare la nostra resilienza contro il futuro aumento dei prezzi dell’energia".