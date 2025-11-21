Accelera la crescita del portfolio, l'efficienza e la preparazione all'uscita con l'esperienza di consulenza per il private equity di IBM, basata sui AI e hybrid cloud
Tutti i leader del private equity perseguono lo stesso risultato: una creazione più rapida di valore tra le partecipazioni. Ma i periodi di attesa più brevi, le crescenti aspettative degli investitori e i sistemi legacy possono rendere più difficili gli spostamenti alla velocità degli elementi di elaborazione.
È qui che entra in gioco IBM, aiutando le società di private equity e le società in portfolio a trasformare la complessità operativa in valore misurabile.
Combinando AI, automazione e hybrid cloud, IBM® Consulting accelera l'efficienza e la crescita, aiutandoti a incrementare l'EBITDA, a espandere i margini e a costruire una storia di uscita più solida.
Lavoriamo come un'estensione del team, creando insieme soluzioni scalabili che producono risultati misurabili, non slide. Grazie alla tecnologia adatta e a un focus condiviso sui risultati, ti aiutiamo a generare valore aggiunto in ogni azienda.
Dalla diligence all'uscita, IBM aiuta a scoprire e a fornire valore in modo rapido. Svolgiamo valutazioni rapide della tecnologia e della preparazione all'AI che rivelano le efficienze nascoste prima e dopo l'acquisizione. I nostri programmi "value blitz" post chiusura offrono una rapida ottimizzazione delle spese di vendita, generali e amministrative e i nostri prezzi basati su incentivi allineati ci assicurano di vincere quando vinci anche tu.
Trasforma i dati in prestazioni. IBM aiuta le società in portfolio ad automatizzare la finanza, il procurement e le risorse umane per ridurre i costi, accelerare i cicli di chiusura e affinare la precisione del forecasting. Reimmagina il modo in cui viene svolto il lavoro: scopri i risparmi, libera il capitale e supporta la crescita con vittorie misurabili che si sommano rapidamente.
Scala in modo più intelligente. Le società in portfolio hanno bisogno di un'infrastruttura moderna senza la complessità o il costo delle revisioni aziendali. IBM offre un hybrid cloud e una modernizzazione delle app adatti allo scopo, costruiti per team snelli: rapidi da implementare, facili da gestire e con un ROI misurabile.
Riduzione del 40% dei costi operativi finanziari e riduzione del 70% delle spese dei fornitori, grazie agli stessi playbook AI che ora forniamo ai clienti.
I clienti D&B hanno risparmiato oltre il 10% di tempo nella valutazione del rischio dei fornitori.
Dare vita alla produttività AI con Riyadh Air.
Benefici per oltre 40 milioni di dollari grazie all'ottimizzazione del procurement basata sull'AI.
IBM è stata nominata leader per la scalabilità dell'AI generativa dai progetti pilota alla produzione con acceleratori specifici di settore e distribuzione basata sui risultati.
IBM è riconosciuta per l'embedding dell'AI generativa nei workflow finanziari e per aver migliorato l'efficienza dei costi con oltre 30.000 professionisti finanziari.
IBM Consulting è stata nominata leader di mercato per aver reinventato le operazioni con l'AI generativa e aver sbloccato un nuovo valore aziendale.
Accelera la trasformazione digitale, ottieni una maggiore efficienza operativa e riduci i costi con gli insight basati sull'AI delle soluzioni IBM per le operazioni di business.
IBM Consulting offre servizi di consulenza avanzati nel campo dei dati e dell'AI per aiutare le imprese a creare una strategia di AI scalabile e responsabile.
IBM watsonx Orchestrate è una soluzione di automazione e AI generativa che consente alla tua azienda di automatizzare le attività, semplificando i processi complessi.
Scopri la ricerca sulla thought leadership che fornisce dati, analisi e insight attuabili per aiutarti a navigare nel futuro del business.
Unisciti al nostro team di persone dedicate e innovative che stanno portando cambiamenti positivi sul lavoro e nel mondo.
Scopri la nostra ultima raccolta di report, guide e risorse sulla thought leadership per far crescere la tua azienda.