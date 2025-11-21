Consulenza private equity

Accelera la crescita del portfolio, l'efficienza e la preparazione all'uscita con l'esperienza di consulenza per il private equity di IBM, basata sui AI e hybrid cloud

Esplora le soluzioni di private equity
Portfolio più intelligenti, rendimenti più elevati

Tutti i leader del private equity perseguono lo stesso risultato: una creazione più rapida di valore tra le partecipazioni. Ma i periodi di attesa più brevi, le crescenti aspettative degli investitori e i sistemi legacy possono rendere più difficili gli spostamenti alla velocità degli elementi di elaborazione.

È qui che entra in gioco IBM, aiutando le società di private equity e le società in portfolio a trasformare la complessità operativa in valore misurabile.

Combinando AI, automazione e hybrid cloud, IBM® Consulting accelera l'efficienza e la crescita, aiutandoti a incrementare l'EBITDA, a espandere i margini e a costruire una storia di uscita più solida.

Lavoriamo come un'estensione del team, creando insieme soluzioni scalabili che producono risultati misurabili, non slide. Grazie alla tecnologia adatta e a un focus condiviso sui risultati, ti aiutiamo a generare valore aggiunto in ogni azienda.
Casi d'uso
Abilitazione delle trattative e creazione di valore

Dalla diligence all'uscita, IBM aiuta a scoprire e a fornire valore in modo rapido. Svolgiamo valutazioni rapide della tecnologia e della preparazione all'AI che rivelano le efficienze nascoste prima e dopo l'acquisizione. I nostri programmi "value blitz" post chiusura offrono una rapida ottimizzazione delle spese di vendita, generali e amministrative e i nostri prezzi basati su incentivi allineati ci assicurano di vincere quando vinci anche tu.
Operazioni aziendali basate sull'AI

Trasforma i dati in prestazioni. IBM aiuta le società in portfolio ad automatizzare la finanza, il procurement e le risorse umane per ridurre i costi, accelerare i cicli di chiusura e affinare la precisione del forecasting. Reimmagina il modo in cui viene svolto il lavoro: scopri i risparmi, libera il capitale e supporta la crescita con vittorie misurabili che si sommano rapidamente.

Modernizzazione del cloud per il midmarket

Scala in modo più intelligente. Le società in portfolio hanno bisogno di un'infrastruttura moderna senza la complessità o il costo delle revisioni aziendali. IBM offre un hybrid cloud e una modernizzazione delle app adatti allo scopo, costruiti per team snelli: rapidi da implementare, facili da gestire e con un ROI misurabile.

Prestazioni su cui contare

IBM

Riduzione del 40% dei costi operativi finanziari e riduzione del 70% delle spese dei fornitori, grazie agli stessi playbook AI che ora forniamo ai clienti.
Dun and Bradstreet

I clienti D&B hanno risparmiato oltre il 10% di tempo nella valutazione del rischio dei fornitori.
Riyadh Air

Dare vita alla produttività AI con Riyadh Air.
Coca-Cola Europacific Partners

Benefici per oltre 40 milioni di dollari grazie all'ottimizzazione del procurement basata sull'AI.
AccorInvest

I sistemi finanziari modernizzati hanno migliorato la previsione dei flussi di cassa e il reporting, accelerando così la velocità di chiusura.
I nostri esperti Neil Dhar John Winn Manish Goyal Monica Proothi Yogi Goyal

Tendenze nel private equity

Dai progetti AI ai profitti: come l'agentic AI sostiene i ritorni finanziari Leggi il report
Metti l'AI al tuo servizio nel settore finanziario - Scopri come utilizzare al meglio il potenziale dell'AI nel settore finanziario
CEO Study 2025
Come i Chief AI Officer (CAIO) riducono la complessità per creare nuovi percorsi di valore
Premi e riconoscimenti Riconosciuti a livello mondiale per l'impatto misurabile sul business, non solo per la fornitura di tecnologia.
Servizi di AI e AI generativa del Gruppo Everest Matrice PEAK® 2024

IBM è stata nominata leader per la scalabilità dell'AI generativa dai progetti pilota alla produzione con acceleratori specifici di settore e distribuzione basata sui risultati.

Gartner® Magic Quadrant™ for Finance & Accounting BPO 2025

IBM è riconosciuta per l'embedding dell'AI generativa nei workflow finanziari e per aver migliorato l'efficienza dei costi con oltre 30.000 professionisti finanziari.

HFS Horizons: Generative Enterprise Services 2025

IBM Consulting è stata nominata leader di mercato per aver reinventato le operazioni con l'AI generativa e aver sbloccato un nuovo valore aziendale.

Soluzioni correlate Servizi per le operazioni aziendali

Accelera la trasformazione digitale, ottieni una maggiore efficienza operativa e riduci i costi con gli insight basati sull'AI delle soluzioni IBM per le operazioni di business.

IBM Consulting offre servizi di consulenza avanzati nel campo dei dati e dell'AI per aiutare le imprese a creare una strategia di AI scalabile e responsabile.

IBM watsonx Orchestrate è una soluzione di automazione e AI generativa che consente alla tua azienda di automatizzare le attività, semplificando i processi complessi.

