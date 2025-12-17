Riconsidera le operazioni assicurative con la trasformazione basata su AI
Le operazioni assicurative con IBM aiutano le agenzie assicurative a reinventare e trasformare le loro principali operazioni con l'agentic AI per aumentare l'efficienza, ottimizzare la gestione del rischio e migliorare l'esperienza di clienti e broker. IBM® Consulting garantisce una profonda conoscenza del settore, delle funzionalità di AI e automazione con una solida base di dati e governance, il tutto per snellire la gestione, la sottoscrizione e i reclami delle polizze, favorendo così decisioni più intelligenti e risultati misurabili.
Non si tratta solo dell'automazione di un processo esistente. Si tratta di un processo di rinnovamento con l'AI. Utilizzando questo metodo i workflow risultano più semplici e reattivi per le esigenze degli utenti, si possono così prendere decisioni migliori e più rapide, oltre a ottenere prestazioni decisamente migliori con risultati superiori in modo sostenibile.
Grazie a una comprovata esperienza e a soluzioni progettate per integrarsi perfettamente negli attuali sistemi, IBM è il partner di fiducia per le compagnie assicurative pronte a guidare un mercato dinamico e regolamentato.
Accelera l'elaborazione dei reclami, la sottoscrizione e la gestione delle polizze, riducendo così i costi e garantendo la conformità. Digitalizza i workflow ed espandi la copertura, aumentando la qualità del servizio.
Non limitarti all'elaborazione di polizze assicurative e reclami. Usa l'AI per scoprire le esigenze dei clienti e trasformare le interazioni con i clienti in collegamenti personalizzati e significativi.
Aumenta la crescita dei ricavi migliorando l'esperienza del cliente, semplificando e accelerando i processi di sottoscrizione di polizze, di acquisizione di nuovi clienti e di rinnovo.
Sfrutta il supporto decisionale basato su AI per un'elaborazione rapida e accurata delle richieste di rimborso. Offri ai dipendenti la possibilità di affrontare casi complessi, di rispettare gli accordi SLA e di migliorare l'esperienza del cliente. L'apprendimento continuo favorisce una maggiore precisione e reattività, favorendo un'agilità operativa senza pari.
Aumenta la precisione nella sottoscrizione e riduci al minimo i rischi con watsonx® e gli assistenti di AI. Analizza rapidamente dati complessi provenienti da più fonti per prendere decisioni più rapide e basate sui dati. Allinea senza sforzo la selezione dei rischi, i prezzi e i termini utilizzando la tua strategia aziendale.
Trasforma l'amministrazione delle polizze con l'agentic AI e le piattaforme integrate. Semplifica le operazioni end-to-end, dall'assistenza agli agenti e il servizio clienti fino alla fatturazione, ai rinnovi e agli aggiornamenti dei benefici. Semplifica l'emissione, i prestiti, i riscatti, le sottoscrizioni, la gestione dei premi e le cessazioni in modo preciso ed efficiente.
Promuovi la crescita con operazioni front-end ottimizzate, dai controlli di completezza e idoneità dell'invio alla generazione di preventivi e alla configurazione delle politiche. Sfrutta l'automazione intelligente per gestire le interazioni chiave e assicurare un onboarding omogeneo, garantendo precisione, conformità e soddisfazione del cliente fin dall'inizio.
Rafforza l'azienda con controlli intelligenti nella supervisione attuariale, nella gestione dell'esposizione e nella riconciliazione finanziaria. Semplifica la modellazione del rischio, l'adeguatezza del capitale e dei test con un'analytics avanzata. Automatizza workflow di conformità, dal monitoraggio AML e dalle ricerche OFAC alla gestione dei reclami e alla segnalazione normativa, garantendo trasparenza, precisione e fiducia ai massimi livelli.
Inventa, sviluppa, misura, replica e scala le soluzioni senza soluzione di continuità grazie al nostro framework end-to-end di design thinking, con pratiche agili e DevOps. Il nostro approccio è progettato per integrarsi con i sistemi esistenti e massimizzare il valore dei tuoi investimenti attuali. Raggiungi lo speed-to-value e adotta tecnologie all'avanguardia attraverso la partnership creata con il tuo team e un gruppo diversificato di esperti IBM in imprese, design e tecnologia.
Nel report HFS Horizons Insurance Services 2025, IBM è stata nominata leader di mercato per aver promosso una trasformazione effettiva in tutto il sistema assicurativo. Questo risultato è reso possibile grazie all'utilizzo di dati, AI e hybrid cloud per offrire efficienza operativa, valore end-to-end e crescita premium.
IBM Consulting aiuta i clienti a personalizzare il proprio percorso verso Microsoft Cloud, utilizzando AI, Red Hat OpenShift e Cloud Accelerator per promuovere il successo aziendale.
IBM e AWS hanno creato un sistema di professionisti altamente qualificati dedicato all'offerta di soluzioni per i clienti su AWS. IBM ti aiuta a trasferire i tuoi workflow sul cloud AWS, a sviluppare app cloud-native e a gestire il tuo ambiente AWS Cloud.
IBM e Celonis hanno integrato prevedibilità e intelligence basate su dati con dei "gemelli" di processo digitali. In questo modo è possibile visualizzare e offrire insight finanziari basati sui dati, consentendo così ai clienti aziendali di reinventare i modelli operativi e migliorare le decisioni aziendali.
IBM e UiPath uniscono i punti di forza della RPA e dell'automazione aziendale digitale per offrire un'automazione scalabile e sicura, dai bot assistiti e non assistiti alla gestione completa di workflow, decisioni e contenuti, il tutto in una soluzione perfetta.
Grazie a una profonda esperienza nel settore e all'attenzione nell'automazione intelligente, IBM aiuta le banche a modernizzare operazioni come i processi KYC (per identificare e verificare l'identità dei propri clienti), i prestiti e la finanza commerciale. I clienti traggono beneficio da soluzioni cloud create insieme che favoriscono processi zero-touch, migliorano l'allineamento normativo e aumentano la soddisfazione del cliente.
L'approccio moderno di IBM all'esternalizzazione dei servizi inizia con un approccio di co-creazione esperienziale che aiuta i clienti a reinventare i workflow operativi integrandoli con l'AI e l'automazione basate sul cloud.
IBM Financial Services Consulting aiuta le banche a modernizzarsi per ottenere un vantaggio competitivo, passando dall'efficienza del back-office all'eccellenza del front-office attraverso una trasformazione radicale basata su AI, pagamenti agili e un'attenzione orientata alla crescita, alla conformità e all'ottimizzazione dei costi.
