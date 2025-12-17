Le operazioni assicurative con IBM aiutano le agenzie assicurative a reinventare e trasformare le loro principali operazioni con l'agentic AI per aumentare l'efficienza, ottimizzare la gestione del rischio e migliorare l'esperienza di clienti e broker. IBM® Consulting garantisce una profonda conoscenza del settore, delle funzionalità di AI e automazione con una solida base di dati e governance, il tutto per snellire la gestione, la sottoscrizione e i reclami delle polizze, favorendo così decisioni più intelligenti e risultati misurabili.

Non si tratta solo dell'automazione di un processo esistente. Si tratta di un processo di rinnovamento con l'AI. Utilizzando questo metodo i workflow risultano più semplici e reattivi per le esigenze degli utenti, si possono così prendere decisioni migliori e più rapide, oltre a ottenere prestazioni decisamente migliori con risultati superiori in modo sostenibile.

Grazie a una comprovata esperienza e a soluzioni progettate per integrarsi perfettamente negli attuali sistemi, IBM è il partner di fiducia per le compagnie assicurative pronte a guidare un mercato dinamico e regolamentato.