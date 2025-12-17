Consulenza sulle operazioni assicurative

Riconsidera le operazioni assicurative con la trasformazione basata su AI

IBM nominata da HFS come Insurance Leader
Ridefinisci le operazioni assicurative con l'AI

Le operazioni assicurative con IBM aiutano le agenzie assicurative a reinventare e trasformare le loro principali operazioni con l'agentic AI per aumentare l'efficienza, ottimizzare la gestione del rischio e migliorare l'esperienza di clienti e broker. IBM® Consulting garantisce una profonda conoscenza del settore, delle funzionalità di AI e automazione con una solida base di dati e governance, il tutto per snellire la gestione, la sottoscrizione e i reclami delle polizze, favorendo così decisioni più intelligenti e risultati misurabili.

Non si tratta solo dell'automazione di un processo esistente. Si tratta di un processo di rinnovamento con l'AI. Utilizzando questo metodo i workflow risultano più semplici e reattivi per le esigenze degli utenti, si possono così prendere decisioni migliori e più rapide, oltre a ottenere prestazioni decisamente migliori con risultati superiori in modo sostenibile.

Grazie a una comprovata esperienza e a soluzioni progettate per integrarsi perfettamente negli attuali sistemi, IBM è il partner di fiducia per le compagnie assicurative pronte a guidare un mercato dinamico e regolamentato.
Benefici
Agilità operativa

 

Accelera l'elaborazione dei reclami, la sottoscrizione e la gestione delle polizze, riducendo così i costi e garantendo la conformità. Digitalizza i workflow ed espandi la copertura, aumentando la qualità del servizio.
AI empatica

 

Non limitarti all'elaborazione di polizze assicurative e reclami. Usa l'AI per scoprire le esigenze dei clienti e trasformare le interazioni con i clienti in collegamenti personalizzati e significativi.
Crescita dei ricavi

 

Aumenta la crescita dei ricavi migliorando l'esperienza del cliente, semplificando e accelerando i processi di sottoscrizione di polizze, di acquisizione di nuovi clienti e di rinnovo.
Domini assicurativi critici Riconsidera le operazioni assicurative con l'AI in tutte le aree principali di dominio Gestione dei reclami

Sfrutta il supporto decisionale basato su AI per un'elaborazione rapida e accurata delle richieste di rimborso. Offri ai dipendenti la possibilità di affrontare casi complessi, di rispettare gli accordi SLA e di migliorare l'esperienza del cliente. L'apprendimento continuo favorisce una maggiore precisione e reattività, favorendo un'agilità operativa senza pari.

 Supporto nella sottoscrizione

Aumenta la precisione nella sottoscrizione e riduci al minimo i rischi con watsonx® e gli assistenti di AI. Analizza rapidamente dati complessi provenienti da più fonti per prendere decisioni più rapide e basate sui dati. Allinea senza sforzo la selezione dei rischi, i prezzi e i termini utilizzando la tua strategia aziendale.

 Amministrazione delle politiche

Trasforma l'amministrazione delle polizze con l'agentic AI e le piattaforme integrate. Semplifica le operazioni end-to-end, dall'assistenza agli agenti e il servizio clienti fino alla fatturazione, ai rinnovi e agli aggiornamenti dei benefici. Semplifica l'emissione, i prestiti, i riscatti, le sottoscrizioni, la gestione dei premi e le cessazioni in modo preciso ed efficiente.

 Nuove polizze e acquisizione di clienti

Promuovi la crescita con operazioni front-end ottimizzate, dai controlli di completezza e idoneità dell'invio alla generazione di preventivi e alla configurazione delle politiche. Sfrutta l'automazione intelligente per gestire le interazioni chiave e assicurare un onboarding omogeneo, garantendo precisione, conformità e soddisfazione del cliente fin dall'inizio.

Conformità normativa e dei rischi

Rafforza l'azienda con controlli intelligenti nella supervisione attuariale, nella gestione dell'esposizione e nella riconciliazione finanziaria. Semplifica la modellazione del rischio, l'adeguatezza del capitale e dei test con un'analytics avanzata. Automatizza workflow di conformità, dal monitoraggio AML e dalle ricerche OFAC alla gestione dei reclami e alla segnalazione normativa, garantendo trasparenza, precisione e fiducia ai massimi livelli.

Collabora alla creazione con IBM Garage
Inventa, sviluppa, misura, replica e scala le soluzioni senza soluzione di continuità grazie al nostro framework end-to-end di design thinking, con pratiche agili e DevOps. Il nostro approccio è progettato per integrarsi con i sistemi esistenti e massimizzare il valore dei tuoi investimenti attuali. Raggiungi lo speed-to-value e adotta tecnologie all'avanguardia attraverso la partnership creata con il tuo team e un gruppo diversificato di esperti IBM in imprese, design e tecnologia.

 Scopri di più Parla con un esperto di IBM Garage

Riconoscimento del mercato

IBM nominata leader di mercato nel report HFS Horizons Insurance Services 2025

Nel report HFS Horizons Insurance Services 2025, IBM è stata nominata leader di mercato per aver promosso una trasformazione effettiva in tutto il sistema assicurativo. Questo risultato è reso possibile grazie all'utilizzo di dati, AI e hybrid cloud per offrire efficienza operativa, valore end-to-end e crescita premium.

 Leggi il report
Insight

Scopri come le compagnie assicurative stanno adottando l'AI generativa per aumentare le proprie operazioni Per saperne di più, leggi qui
Riconsidera l'assicurazione con l'AI
Scopri come le compagnie assicurative possono andare oltre i semplici progetti pilota di AI per arrivare a una trasformazione su scala completa, affrontando debiti legacy, lacune di governance e sfide nell'esperienza del cliente.
L'era dell'AI: il cambiamento nel mondo delle assicurazioni
Le compagnie assicurative stanno aumentando l'efficienza con l'AI ma devono affrontare il debito tecnologico, le lacune nelle competenze e la fiducia per sbloccarne appieno il potenziale e soddisfare così le aspettative in continua evoluzione dei clienti.
Agentic AI nelle operazioni aziendali
Scopri come gli agenti AI stanno trasformando le operazioni aziendali, ottimizzando autonomamente i workflow, migliorando l'agilità e promuovendo la creatività umana.
I nostri esperti Pankaj Savkar Glenn Mommens Girish Ratnam Larry Krasner Mark Christman Saurabh Kumar

Partner strategici

Logo Microsoft
Microsoft

IBM Consulting aiuta i clienti a personalizzare il proprio percorso verso Microsoft Cloud, utilizzando AI, Red Hat OpenShift e Cloud Accelerator per promuovere il successo aziendale.
Logo AWS
AWS

IBM e AWS hanno creato un sistema di professionisti altamente qualificati dedicato all'offerta di soluzioni per i clienti su AWS. IBM ti aiuta a trasferire i tuoi workflow sul cloud AWS, a sviluppare app cloud-native e a gestire il tuo ambiente AWS Cloud.
Logo Celonis
Celonis

IBM e Celonis hanno integrato prevedibilità e intelligence basate su dati con dei "gemelli" di processo digitali. In questo modo è possibile visualizzare e offrire insight finanziari basati sui dati, consentendo così ai clienti aziendali di reinventare i modelli operativi e migliorare le decisioni aziendali.
Logo UiPath
UiPath

IBM e UiPath uniscono i punti di forza della RPA e dell'automazione aziendale digitale per offrire un'automazione scalabile e sicura, dai bot assistiti e non assistiti alla gestione completa di workflow, decisioni e contenuti, il tutto in una soluzione perfetta.
Logo HyperScience
HyperScience

Hyperscience è un partner di lancio per IBM watsonx Orchestrate, che combina la nostra automazione dei documenti con i workflow basati su AI di IBM per aiutare le aziende a semplificare i processi con Agent Catalog.
Soluzioni correlate Operazioni bancarie

Grazie a una profonda esperienza nel settore e all'attenzione nell'automazione intelligente, IBM aiuta le banche a modernizzare operazioni come i processi KYC (per identificare e verificare l'identità dei propri clienti), i prestiti e la finanza commerciale. I clienti traggono beneficio da soluzioni cloud create insieme che favoriscono processi zero-touch, migliorano l'allineamento normativo e aumentano la soddisfazione del cliente.

 Scopri di più Operazioni di business

L'approccio moderno di IBM all'esternalizzazione dei servizi inizia con un approccio di co-creazione esperienziale che aiuta i clienti a reinventare i workflow operativi integrandoli con l'AI e l'automazione basate sul cloud.

 Scopri di più Consulenza per i servizi finanziari

IBM Financial Services Consulting aiuta le banche a modernizzarsi per ottenere un vantaggio competitivo, passando dall'efficienza del back-office all'eccellenza del front-office attraverso una trasformazione radicale basata su AI, pagamenti agili e un'attenzione orientata alla crescita, alla conformità e all'ottimizzazione dei costi.

 Scopri di più
