I requisiti del Codice di condotta cloud dell'Unione europea (Cloud CoC UE) consentono ai provider di servizi cloud (CSP) di dimostrare la propria capacità di rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE.

Il Cloud CoC dell'UE include una sezione sulla governance progettata per supportare l'efficace e trasparente implementazione, gestione ed evoluzione del Codice. A seguito del parere positivo emesso dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il Codice è stato ufficialmente approvato dal Garante belga per la protezione dei dati nel maggio 2021.

Il Cloud CoC dell'UE è stato determinante nell'allineare il settore del cloud a rigorose misure tecniche e organizzative per garantire un'efficace implementazione del GDPR. Oltre a fungere da prova della conformità al GDPR per i fornitori di servizi cloud, questo strumento unico rappresenta un'importante salvaguardia per gli utenti del cloud in tutta l'UE.



Report e altra documentazione

Servizi cloud IBM verificati e conformi al Cloud CoC (ID di verifica 2023LVL02SCOPE5316)