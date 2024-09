Per trasformare la sua infrastruttura di data center, Shibuya ha scelto la tecnologia IBM Systems. I due data center dell'azienda supportano il suo portfolio di servizi, che va dalle offerte IaaS (Infrastructure as a Service) complete a quelle OaaS (Operations as a Service) fino ai servizi di backup e monitoraggio remoto. Senza offshoring o nearshoring dei dati, i servizi di Shibuya offrono alle aziende con sede nella regione nordica la possibilità di mantenere tutti i dati all'interno della Svezia con un fornitore che conosce bene i requisiti normativi.

"Collaboriamo e rivendiamo la tecnologia IBM da molto tempo ed è sempre stata la massima qualità disponibile sul mercato", afferma Wibeck. "L'ultima generazione di server, storage e networking IBM non è diversa e ci offre la base ideale per costruire data center veramente moderni che ci distinguono dai nostri concorrenti."

Per potenziare le sue risorse di calcolo, Shibuya ha implementato i server IBM Power System S922, virtualizzati con IBM PowerVM ed esegue i sistemi operativi IBM AIX, IBM i, Red Hat Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise Server (link esterno a ibm.com). L'azienda utilizza la piattaforma Red Hat OpenShift per containerizzare e distribuire le applicazioni. Shibuya sta approfittando dell'aumento delle prestazioni offerto dai processori IBM POWER9™ per ridurre i tempi di risposta per le applicazioni business-critical dei clienti.

"I nostri clienti si affidano a noi per gestire i loro sistemi più essenziali, come Infor M3 e applicazioni SAP per ERP e logistica", commenta Wibeck. "IBM Power Systems è la nostra tecnologia server preferita da 16 anni e ogni generazione porta un grande passo avanti in termini di prestazioni e gestibilità. Distribuendo i server IBM Power Systems in una configurazione ad alta disponibilità nei nostri due data center, possiamo fornire i servizi versatili e ininterrotti di cui le aziende hanno bisogno per eseguire le proprie operazioni senza problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7."

Per estendere le sue funzionalità, Shibuya ha scelto un ambiente di storage software-defined basato sugli storage array IBM FlashSystem 5000 , oltre alle librerie a nastro IBM TS4300 per il backup dei dati. L'azienda ha inoltre implementato gli switch IBM Storage Networking SAN64B-6 per soddisfare le esigenze di rete della sua nuova infrastruttura di data center ad alte prestazioni.

"Utilizziamo al meglio gli strumenti IBM Spectrum Storage per semplificare la gestione dei dati nella nostra infrastruttura", afferma Wibeck. "Integrato nello storage IBM FlashSystem, IBM Spectrum Virtualize ci offre un unico punto di controllo in modo da poter spostare i dati in modo semplice e sicuro. IBM Spectrum Protect ci offre una protezione dei dati scalabile per il nostro intero ambiente, supportando i nostri servizi di backup."