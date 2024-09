Lo switch IBM Storage Networking SAN64B-6 è progettato per soddisfare le esigenze della virtualizzazione hyperscale, delle grandi infrastrutture cloud e dei sempre più diffusi ambienti di storage basati su flash grazie alla tecnologia e alle funzionalità Gen 6 Fibre Channel leader di mercato. SAN64B-6 fornisce un componente di base della rete di storage ad alta densità per una maggiore scalabilità, progettato per supportare la crescita, i workload impegnativi e il consolidamento dei data center nelle infrastrutture aziendali di piccole e grandi dimensioni.