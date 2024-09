Con molti anni di esperienza nel settore, PROMOS offre una vasta gamma di software SAP per i suoi clienti nel settore immobiliare, tra cui SAP S/4HANA, SAP ERP® e SAP Fiori®, in esecuzione su IBM Power Systems con IBM Storage. L'azienda offre anche un'app mobile sviluppata su misura in esecuzione sulla piattaforma easysquare mobile (link esterno a ibm.com), che collega i locatari alle società immobiliari e ai fornitori.

Il team di PROMOS si era reso conto che l'attuale infrastruttura IT, composta da 28 sistemi, avrebbe avuto difficoltà a gestire l'ampliamento dei servizi e workload più massicci. L'ampliamento stesso e l'assistenza, inoltre, avrebbero comportato costi ingenti. PROMOS aveva l'obiettivo di semplificare la propria infrastruttura IT, aumentarne capacità e prestazioni e creare un sistema dotato della flessibilità necessaria per gestire la modernizzazione delle applicazione tramite il deployment di tecnologie esponenziali.

PROMOS ha deciso di consolidare e aggiornare la propria infrastruttura di cloud privato passando a due server IBM Power System E980 e due server IBM Power System E950, con IBM® PowerVM e SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com), per eseguire le principali applicazioni SAP S/4HANA e SAP HANA per i propri clienti.

"Ci affidiamo a IBM Power Systems con IBM Storage per supportare le operazioni da molti anni", afferma Volker Schulz. “La tecnologia IBM ci fornisce una solida base per i nostri servizi SAP gestiti e ci consente di soddisfare gli SLA più impegnativi per i nostri clienti. Per noi, IBM Power System è sinonimo di affidabilità, scalabilità e sicurezza. IBM Power Systems in combinazione con IBM Storage ci offre la flessibilità e la resilienza necessarie per supportare i nostri clienti in qualsiasi situazione".

La decisione di PROMOS di passare ai nuovi server basati su processori IBM POWER9 è stata supportata dal suo partner tecnologico di lunga data, PROFI (link esterno a ibm.com) "Abbiamo collaborato con l'IBM Platinum Business Partner PROFI per più di 15 anni", afferma Volker Schulz. “Anche se disponiamo di molte conoscenze interne, ci affidiamo a PROFI per la consulenza strategica e operativa. PROFI ci è stato di grande aiuto, aiutandoci con il dimensionamento e la configurazione dei nostri nuovi sistemi e convalidando il business case. PROFI ha inoltre predisposto gli accordi di Capacity on Demand, che ci consentono di attivare e pagare dinamicamente le risorse solo in base alle necessità, una caratteristica che rende questa soluzione particolarmente vantaggiosa".

PROFI ha aiutato PROMOS a implementare una soluzione di storage completamente virtualizzata, imperniata sul software IBM Spectrum® Virtualize e sul sistema di storage IBM FlashSystem®. PROMOS fa affidamento sulle moderne funzionalità di protezione dati messe a disposizione da IBM Spectrum Protect per eseguire rapidamente il backup dei dati mission-critical e recuperare i sistemi in caso di downtime non pianificati, tutelando efficacemente le operazioni aziendali.

Volker Schulz aggiunge: “I server aziendali IBM Power Systems si sono dimostrati un'infrastruttura altamente affidabile e orientata al futuro. La possibilità di eseguire sia IBM AIX che il sistema operativo Linux all'interno di un singolo server, utilizzando l'avanzata tecnologia di virtualizzazione di IBM, ci offre la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti, senza compromettere le prestazioni e la stabilità".