Impressionata dalle funzionalità complete dimostrate da IBM durante una prova di fattibilità, KPMG ha scelto la tecnologia IBM Watson® e IBM® Enterprise Content Management. "Le esigenze di KPMG andavano oltre la semplice estrazione dei dati", ha affermato Rinck. "IBM è stata in grado di fornire una soluzione end-to-end."

Collaborando con i team IBM Digital Business Automation e IBM Watson, KPMG ha creato lo strumento KPMG Content Abstraction Tool (KCAT), un'offerta progettata per analizzare rapidamente i contratti e individuare i dati utili per rispettare il nuovo standard IFRS. "Non esiste sul mercato una soluzione migliore di Watson per questa situazione", ha affermato Rinck.

Poiché IBM fornisce servizi di consulenza, KPMG ha usato IBM Watson Knowledge Studio per insegnare a KCAT a "comprendere" il linguaggio dei contratti di leasing. La formazione garantita dal team ha offerto alla piattaforma una base di conoscenze specifica sugli attributi dei dati chiave all'interno del contenuto dei contratti di leasing e sulle relazioni tra questi attributi. Grazie all'integrazione della piattaforma IBM Watson Explorer, KCAT ha applicato il modello di machine learning Knowledge Studio per individuare le informazioni utili per l'estrazione.

Il team ha inoltre integrato il middleware Enterprise Content Management, compreso il software IBM Datacap per la scansione e la preparazione di contratti per l'elaborazione del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), il software IBM Business Automation Workflow per governare i workflow del sistema e il software IBM Operational Decision Manager per automatizzare le decisioni basate su regole.

La soluzione ha consentito a KCAT di convertire i file dei contratti delle aziende in un formato leggibile dalle macchine e di classificarli per tipo—ad esempio immobili, tecnologia o veicolo. La piattaforma ha individuato i punti dati utili in base al tipo di contratto e ha trasmesso le informazioni agli esperti KPMG per la convalida. Infine, lo strumento ha reso disponibili i dati estratti in un formato strutturato per una piattaforma di contabilità di un'organizzazione.