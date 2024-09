KBC opera in tutta Europa tramite una serie di banche e compagnie di assicurazioni interamente sotto il suo controllo. Queste società sono tuttavia provviste di un elevato livello di autonomia, e operano nei mercati di Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Irlanda. Sebbene le normative sui servizi finanziari siano in gran parte determinate a livello nazionale, le controllate di KBC rientrano comunque nella sfera di competenza dell'Unione Europea (UE) e della Banca Centrale Europea (BCE). L'entrata in vigore di una serie di regolamenti, come ad esempio il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la Direttiva 2 sui servizi di pagamento (PSD2), unita alle aspettative di supervisione della BCE in materia di sicurezza informatica ha imposto su KBC e sulle sue controllate una serie di requisiti stringenti in merito alla segnalazione e alla risposta alle violazioni dei dati e agli incidenti informatici.

Nel 2016 KBC ha formato il suo Cyber-Expertise and Response Team (CERT) nella sede centrale di Bruxelles. Il team ha avuto l'incarico di organizzare la risposta alle minacce informatiche in tutte le controllate europee del gruppo. Il CERT aveva bisogno di supervisionare centralmente il suo processo di risposta agli incidenti, ma senza creare un dipartimento apposito. Le controllate europee e internazionali del gruppo disponevano di team di sicurezza e di risposta agli incidenti consolidati e in gran parte autonomi. Piuttosto che duplicare gli sforzi, il CERT di KBC intendeva supplementare le capacità di questi team e migliorare la postura di cybersecurity generale del gruppo, elevando i livelli di attenzione e il coordinamento delle risposte.

KBC era alla ricerca di un meccanismo che consentisse al CERT di registrare e visualizzare le minacce in ciascuna delle società controllate, e che avviasse le operazioni di segnalazione e di risposta previste dalla normativa sia a livello locale che a livello di gruppo.

Kris Caron, il responsabile della gestione delle crisi e degli incidenti del CERT, descrive la relazione che intercorre tra il team e gli uffici di sicurezza a livello di singolo paese: "Se un evento interessa più di un paese o se la Direzione centrale o locale ci chiede di assumere il controllo di una certa situazione, allora interveniamo. Negli altri casi operiamo in modalità di supporto. Per questo motivo quello di cui avevamo bisogno era una vista complessiva su tutti gli incidenti".

KBC era alla ricerca di una soluzione tecnologica che aiutasse a implementare i playbook di risposta agli incidenti per svariati tipi di eventi, in modo da avere risposte omogenee in tutto il gruppo. I playbook descrivono minuziosamente i passaggi sequenziali da attuare in caso di incidente, alcuni dei quali possono avvenire in modo automatico. Ad esempio, quando viene rilevato del malware nei computer di una banca, il playbook illustra i passaggi da attuare per un'eventuale escalation, per il contenimento del malware e per la risoluzione della problematica.

"Avevamo bisogno di qualcosa che consentisse al CERT di coordinare le risposte, che fosse integrabile negli strumenti tecnici in dotazione, e che automatizzasse alcune risposte", afferma Caron. "Inoltre, avevamo bisogno di velocità. In fatto di segnalazioni siamo assoggettati a svariate normative, e una di esse, emanata dalla BCE, ci impone di segnalare gli incidenti informatici entro due ore”.