La nuova infrastruttura comprende due server IBM Power H922 collegati allo storage IBM FlashSystem 5030 all flash, replicati su un sito di disaster recovery configurato con altri due server IBM Power H922 connessi a uno storage array ibrido IBM FlashSystem 5030H. L'azienda utilizza il software IBM Spectrum Protect per creare automaticamente backup del proprio ambiente di produzione, aiutandolo a salvaguardare i dati mission-critical.

Per garantire le massime prestazioni e affidabilità per le sue soluzioni mission-critical SAP Business Suite con tecnologia SAP HANA, l'azienda ha selezionato SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications.

"Abbiamo scelto SLES for SAP Applications come sistema operativo [OS] per via della stretta alleanza strategica tra SUSE, IBM e SAP", spiega Thaker. "SLES for SAP Applications offre prestazioni e affidabilità eccellenti per i workload SAP HANA e questo ci dà la certezza che la piattaforma soddisferà i nostri requisiti a lungo termine."

Per supportare l'accesso costante ai dati, Intas ha configurato il nuovo ambiente SAP come cluster ad alta disponibilità utilizzando la tecnologia SUSE Linux Enterprise High Availability Extension inclusa con SLES per le applicazioni SAP. Spostando senza soluzione di continuità i servizi di produzione sul nodo di disaster recovery, l'azienda può eseguire molte attività di manutenzione ordinaria senza interrompere i servizi aziendali.