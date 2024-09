Da molti anni il Gruppo Coop si affida ai server IBM Power® per l'esecuzione delle sue soluzioni SAP mission critical.Per supportare con successo la continua espansione del gruppo, Coop ha nuovamente collaborato con IBM per esplorare l'ultima generazione di server IBM Power.

Kalt osserva: “Dopo aver valutato diverse configurazioni insieme a IBM, abbiamo deciso di implementare due server IBM Power E1080 con processori IBM Power10 nei nostri due data center.Utilizziamo le piattaforme per eseguire le nostre applicazioni aziendali SAP S/4HANA più grandi ed esigenti e i grandi database in-memory SAP HANA, che raggiungono dimensioni fino a 16 TB con una crescita annua del 20%”.

Parallelamente, il Gruppo Coop ha implementato altri quattro server IBM Power E1080 per contribuire a modernizzare la propria infrastruttura IT e creare capacità per carichi di lavoro aggiuntivi man mano che la sua presenza nel settore della vendita al dettaglio cresce.

Michel Rodel, Head of System Technology Unix Solutions presso il Cloud Competence Center del Gruppo Coop, aggiunge: “Abbiamo deciso di espandere la nostra piattaforma IBM Power esistente per SAP HANA per sfruttare al meglio le nostre risorse.Grazie alla virtualizzazione di IBM PowerVM®, possiamo utilizzare i nuovi server IBM Power E1080 in modo molto flessibile insieme ai nostri server IBM Power esistenti e aumentare le prestazioni delle nostre applicazioni più critiche per garantire una gestione ottimale degli inventari e una logistica efficiente"."

Rodel continua: "Complessivamente, gestiamo più di 40 sistemi di produzione supportati dal database SAP HANA su IBM Power."Ciò include SAP S/4HANA, SAP Customer Activity Repository for S/4HANA Retail, SAP BW/4HANA e SAP Business Warehouse.Inoltre, il Gruppo Coop gestisce anche la soluzione SAP for Retail con SAP ERP e SAP Customer Relationship Management.

Il Gruppo Coop esegue le proprie soluzioni SAP su SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com) e si affida a SUSE Manager (link esterno a ibm.com) e Salt per la gestione della configurazione.Parallelamente, l'organizzazione sta standardizzando le proprie operazioni IT con processi DevOps altamente automatizzati.

"Gestiamo anche un ambiente di cloud ibrido in crescita, in cui utilizziamo istanze e servizi di cloud pubblico in combinazione con la nostra infrastruttura IBM Power on-premise mission critical", afferma Rodel.L'azienda utilizza IBM Spectrum® Protect Plus e IBM Spectrum Protect per orchestrare la protezione dei dati per i suoi ambienti on-premises."Per modernizzare ulteriormente le nostre funzionalità di gestione e monitoraggio dell'infrastruttura, stiamo pianificando l'implementazione di una serie di server IBM Power S1022 scalabili con processori IBM Power10 in futuro", aggiunge Rodel."